Abych se lidem mohla dívat do očí. O andělu i životní odvaze Věry Čáslavské

Jiný prezident, Václav Havel, jemuž po sametové revoluci dělala na Hradě poradkyni, o ní prohlásil: „Byla jedinou sportovkyní, která se po srpnu 1968 skutečně postavila komunistickému režimu.“
Její gesto na hrách v Mexiku 1968 obletělo svět. Dva měsíce od okupace stála po finále na prostných na stupních vítězů po boku sovětské gymnastky Petrikové, s níž se dělila o první místo. Načež při sovětské hymně Čáslavská na protest sklonila demonstrativně hlavu k zemi.
„Dlouho jsem přemýšlela, jak svůj postoj vyjádřit. Chtěla jsem domů poslat vzkaz a udělat nějaké gesto, které bude až na hraně Olympijské charty,“ líčila. „Jakmile začali hrát sovětskou hymnu, přišlo to najednou samo, odkudsi z hloubky mé duše. Odvrátila jsem hlavu, pohled sklonila k zemi – a šmytec. Celý západní svět to pochopil.“
Stejně tak komunističtí normalizátoři. A dali jí to drsně pocítit.
Komunisté mě označili za kontrarevolucionářku a lidé, pro které jsem ještě nedávno byla zlatá Věra, se mi najednou vyhýbali a měli strach se mnou mluvit. Já jim to nezazlívala, za každým stromem bylo nějaké to očko a zapisovali si, kdo se s kým potkává.