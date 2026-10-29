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Abych se lidem mohla dívat do očí. O andělu i životní odvaze Věry Čáslavské

Tomáš Macek

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TICHÝ PROTEST. Věra Čáslavská na zlatém stupínku s Larisou Petrikovou se skloněnou hlavou. Malé gesto, které prozradilo vše. | foto: ©1968 / MOV / Kishimoto

Nejen za mimořádné sportovní úspěchy jí ve středu prezident Pavel propůjčil in memoriam Řád bílého lva II. třídy. V odůvodnění zároveň stálo, že jej Věra Čáslavská dostává rovněž coby „obhájkyně svobody a úcty k člověku“.

Jiný prezident, Václav Havel, jemuž po sametové revoluci dělala na Hradě poradkyni, o ní prohlásil: „Byla jedinou sportovkyní, která se po srpnu 1968 skutečně postavila komunistickému režimu.“

Její gesto na hrách v Mexiku 1968 obletělo svět. Dva měsíce od okupace stála po finále na prostných na stupních vítězů po boku sovětské gymnastky Petrikové, s níž se dělila o první místo. Načež při sovětské hymně Čáslavská na protest sklonila demonstrativně hlavu k zemi.

„Dlouho jsem přemýšlela, jak svůj postoj vyjádřit. Chtěla jsem domů poslat vzkaz a udělat nějaké gesto, které bude až na hraně Olympijské charty,“ líčila. „Jakmile začali hrát sovětskou hymnu, přišlo to najednou samo, odkudsi z hloubky mé duše. Odvrátila jsem hlavu, pohled sklonila k zemi – a šmytec. Celý západní svět to pochopil.“

Stejně tak komunističtí normalizátoři. A dali jí to drsně pocítit.

Komunisté mě označili za kontrarevolucionářku a lidé, pro které jsem ještě nedávno byla zlatá Věra, se mi najednou vyhýbali a měli strach se mnou mluvit. Já jim to nezazlívala, za každým stromem bylo nějaké to očko a zapisovali si, kdo se s kým potkává.

Věra Čáslavská

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