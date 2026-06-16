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Září v boxu i hokeji. Obojživelnice Jílková je hvězdou Grand Prix v Ústí, sní o olympiádě

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  19:41
Je hokejovou vicemistryní světa a zároveň boxerskou mistryní Evropy v kategoriích juniorek, teď bude sportovní obojživelnice Viktorie Jílková nejsledovanější českou reprezentantkou na tradiční ústecké Grand Prix v boxu. Už 56. ročník prestižního turnaje startuje ve středu a vyvrcholí v sobotu.
Česká boxerka Viktorie Jílková, která je zároveň úspěšnou hokejistkou.

Česká boxerka Viktorie Jílková, která je zároveň úspěšnou hokejistkou. | foto: Instagram Viktorie Jílkové

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„Momentálně je naší hlavní hvězdou. Výborná mladá holka, šikovná, zároveň hokejistka,“ zmínil ředitel Velké ceny Svatopluk Žáček, že Jílková je sportovní multitalent. Na bruslích pomohla české reprezentaci do 18 let ke světovému stříbru a bronzu, s boxerkami získala evropské zlato v kategorii U19 na loňském šampionátu v Ostravě.

„Mým snem bylo jednou zazpívat si po zápase českou hymnu. Splnilo se mi to a je to úžasný pocit,“ zářila po titulu rodačka z Plzně, která sní také o startu na zimních a letních olympijských hrách.

„U nás se představí poprvé, nastoupí ve váze do 65 kg a měla by mít nějakou šanci na úspěch. Jakou, to se uvidí až po losu, což jsem říkal vždycky i jako reprezentační trenér,“ netroufl si boxerský nestor Žáček odhadovat předem.

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Mezi provazy bude „tančit“ sedm českých žen a stejný počet mužů, mezi kterými je hlavním adeptem na medaili pro domácí výpravu Kelvin Soquessa. Ukáže se v sedmdesátce. Z města nad Labem si odvezl již dvě stříbra a jeden bronz.

Nižší kategorie? Prestiž zůstane

Grand Prix už není zařazena do turnajů World Challenge, má visačku European Boxing Golden Cup. „Prestiž nám zůstala, ale jako organizátoři ušetříme. Dříve nám posílali komisaře až z Austrálie, což nechápu. Bylo to zbytečné drahé a dražší byly i poplatky mezinárodní federaci,“ vysvětlil Žáček změnu.

Podle něj se na kvalitě nepodepíše, přihlásilo se dvacet států včetně mimoevropských. „Startovat bude Austrálie, taky Indové v plném složení, Filipíny u nás budou boxovat po více než deseti letech,“ prozradila boxerská legenda. V ringu budou i reprezentanti Turecka, Německa, Anglie, Francie či Itálie.

Hlavní hvězdy turnaje? Turkyně Buse Naz Cakirogluová, dvojnásobná olympijská medailistka a jedna z nejúspěšnějších amatérských boxerek současnosti. Nebo její krajanka Hatice Akbasová, mistryně světa a stříbrná z olympijské Paříže. Obdobné úspěchy slavila Indka Lovlina Borgohainová. Mezi muži nastoupí Davit Chaloyan, stříbrný medailista mistrovství světa z Arménie.

„Turnaj bude mít zase velkou úroveň,“ těší se Žáček. „Měli jsme trochu problémy s ubytováním, protože se paralelně koná ústecká Grand Prix v atletice. Indy jsme třeba museli ubytovat v nedalekém Sebuzíně, budou trochu víc jezdit.“

Dlouholetý ředitel turnaje Svatopluk Žáček

Po roční epizodě na ústeckém zimním stadionu se boxeři vracejí do haly Slunety. „Zimák nebyl dražší, ale Sluneta je podle mě lepší. Dříve chodilo hodně diváků, teď se jich těch pár na zimáku ztratí. V hale bude lepší atmosféra.“

Ve středu jsou na programu vyřazovací boje, ve čtvrtek čtvrtfinále, pátek je vyhrazen pro semifinále, vše se startem ve 14 hodin. Sobotní finálový blok vypukne ve čtyři odpoledne. Vstupné je stokorunu, mládež do 15 let a fanoušci od 65 let neplatí nic.

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