Seemanová i Janíčková jsou ve finále kraulařské stovky, na ME zabojují o medaili

Šestadvacetiletá Seemanová byla pátá už v dopoledních rozplavbách. Večer dohmátla v čase 53,52, jímž o pouhé dvě setiny sekundy zaostala za vlastním českým rekordem ze zlatého závodu na předloňském ME v Bělehradu.
„Bylo to fajn, jelo se mi ještě trošku líp než ráno. Byla jsem strašně ráda, že jsem dokázala udržet to, co jsem si řekla s trenérem. Takže velká spokojenost,“ uvedla v tiskové zprávě svazu Seemanová. „Ve finále chci ještě trošičku zrychlit. Když udržím stejný závod a přidá se tam trošičku atmosféra finále, mohlo by to být lepší.“
Její vrstevnice Janíčková byla v semifinále o rovnou desetinu pomalejší a také ona ztratila dvě setiny na osobní maximum. Osmou pozici uhájila o 0,08 sekundy.
„Jsem za postup ráda, věděla jsem, že to bude rychlé. Trošku mě mrzí, že budu plavat v osmé dráze, protože na trati zpátky dýchám na stranu, kde nikdo nepoplave. To mě štve, ale s tím se prostě už nic neudělá. Bylo to hodně bolestivé. Oproti ránu jsem se asi snažila do toho jít, moc dobře jsem se necítila, snad to zítra bude lepší,“ řekla Janíčková.
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V semifinále byla stejně jako v rozplavbách nejrychlejší dvojnásobná mistryně světa Marrit Steenbergenová. Nizozemská favoritka podruhé během dne vylepšila rekord šampionátu, jenž má nyní hodnotu 52,44.
Druhou Saru Curtisovou z Itálie za sebou nechala o půl sekundy. Finále s dvěma českými reprezentantkami se poplave v úterý v 18:42.
Před dvěma lety v Bělehradě získala česká výprava rekordních sedm medailí, z toho čtyři Seemanová, ale tehdy byla v olympijském roce značně oslabená konkurence. Nyní je startovní pole o poznání nabitější.
Michal Judickij byl na polohové čtyřstovce třináctý, k postupu do finále mu chyběly bezmála tři sekundy. Motýlkář Ondřej Slavík obsadil na padesátce 23. místo a semifinále bude bez něj.
Šampionát potrvá do neděle. Seemanová v Paříži sází zejména na kraulařskou dvoustovku, v níž bude útočit na třetí evropský titul.
Před dvěma lety v Bělehradě získala česká výprava rekordních sedm medailí, ale tehdy byla v olympijském roce značně oslabená konkurence. Nyní je startovní pole o poznání nabitější.
Mistrovství Evropy v plavání
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