Čas odplaty, nebo znovuzrození? O Super Bowl se utkají dva podceňované týmy

„Měli jsme to ve svých rukou. Vítězství bylo naše,“ ozývalo se ze zdrcené kabiny Seattlu. Pro fanoušky Seahawks zůstává ten den nejbolestivějším ze všech. Seattle tehdy pod vedením Petea Carrolla zažíval svá nejlepší léta, rok předtím v Super Bowlu XLVIII naprosto zdecimoval Denver Broncos 43:8 a byl na nejlepší cestě k obhajobě.
Ve čtvrté čtvrtině vedli Seahawks s luxusním náskokem 24:14. Proti nim však stála dynastie z Foxborough, která se jen tak nevzdávala. Patriots smazali desetibodové manko, což byl v té době největší obrat, jaký museli pozdější šampioni Super Bowlu zvrátit. Tento rekord pak o dva roky později ještě posunuli, když ve zdánlivě naprosto ztraceném zápase proti Atlanta Falcons otočili pětadvacetibodovou ztrátu!
Ale zpět na University of Phoenix Stadium do Arizony.
Seattle byl jediný yard od titulu. Fotbalový svět čekal, že míč dostane hvězdný running back Marshawn Lynch a silou doběhne za čáru. Místo toho se však ofenzivní koordinátor Darrell Bevell s hlavním koučem rozhodli pro riskantní přihrávku vzduchem.
„Nejhloupější rozhodnutí v historii NFL,“ komentovaly to tehdy legendy jako Emmitt Smith či Dwight Clark. Šok neskrývali ani sami hráči Seattlu. „Máme nejlepšího běžce v lize a nedáme mu míč? Nikdy to nepochopím,“ hlesl tehdy linebacker Bruce Irvin.
Super Bowl LX
(Finále ligy amerického fotbalu NFL)
Kdo: Seattle Seahawks vs. New England Patriots
Kdy: 9. února v 00:30 SEČ
Kde: Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA)
Poločasová show: Bad Bunny
Mladý Butler úmysl skvěle přečetl a jeho „interception“ daroval titul Patriots. „Nikdo jiný za to nemůže, jen já. Chtěli jsme nahrávkou ušetřit čas,“ sypal si tehdy Carroll popel na hlavu.
Kouč Bill Belichick a quarterback Tom Brady společně ovládli ligu a probojovali se do devíti Super Bowlů. Příběh samotného Bradyho přitom vypadá až jako laciný hollywoodský film. V draftu roku 2000 si ho Patriots vybrali až v šestém kole jako 199. v pořadí. V nejlepším případě z něj měl vyrůst průměrný náhradník, někteří skauti se mu dokonce smáli kvůli jeho neatletické postavě.
Jenže stačilo pár zápasů a všem došlo, jak laserově přesnou má pravačku. S Belichickem si navíc sedli i lidsky. Geniální stratég, který svou taktikou dokázal rozebrat soupeře a pravidelně si vychutnat nezkušené nováčky, vytvořil v kombinaci s Bradyho herní genialitou mužstvo, které jen tak nešlo porazit.
Impérium vrací úder
Na vrcholu však nejde být věčně. Po odchodu Bradyho po sezoně 2020 a následném konci Belichicka u postranní čáry se Patriots ocitli na úplném dně. V předchozích dvou sezonách skončili s tristní bilancí – ze šestadvaceti zápasů vyhráli pouze osmkrát a NFL je považovala za odepsané. Museli vybudovat úplně nový tým a hledat nového lídra na rozehrávce.
Podobně na tom byli ale i Seahawks, kteří se zase rozloučili s Carrollovou érou a quarterbackem Russellem Wilsonem, což vyvolalo vlnu pochybností. „Pojďte zkusit něco nového. Co nám uniká?“ říkala majitelka Seattlu Jody Allenová generálnímu manažerovi Johnu Schneiderovi, když se rozhodli pro kompletní obměnu.
Oběma organizacím se však na první pohled odvážná sázka vyplatila!
Znovuzrození celku z Foxborough přišlo nicméně rychleji, než by kdokoli čekal. Hlavním strůjcem návratu se stal trenér Mike Vrabel, a především trojka draftu 2024 – Drake Maye. Třiadvacetiletý quarterback šokoval ligu, se 4 394 naházenými yardy je nejlepší a s 31 touchdowny mu patří celková třetí příčka.
Patriots letos v play off postupně umlčeli všechny skeptiky. Svou krasojízdu zahájili v zápase o divokou kartu, kde defenzivně naprosto vymazali Los Angeles Chargers a zvítězili 16:3. V následném divizním kole si poradili s Houston Texans 28:16, čímž si zajistili letenku do mrazivého Denveru.
Právě finále konference AFC na stadionu Mile High bylo tou největší zkouškou. V hustém sněžení a brutálních podmínkách dokázali Patriots zlomit historické prokletí – po předchozí bilanci 0:4 v play off vybojovali na tomto stadionu výhru 10:7. Maye v zápase sice naházel jen 65 yardů, ale sám v mrazivém počasí doběhl pro touchdown.
„Tenhle tým nepíše jen další kapitolu v nějaké staré knize, na to my nehrajeme. Tahle sezona je první kapitolou našeho vlastního příběhu a my si historii píšeme sami,“ prohlásil Maye pro CBS Sports na hřišti po konci zápasu.
Vendeta Sama Darnolda
Seattle pod vedením Mikea Macdonalda zažívá snovou sezonu. Klíčovým mužem se stal quarterback Sam Darnold, který po letech putování ligou našel v Seattlu svůj domov, zažil neuvěřitelný kariérní restart a je jedním z hlavních kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče.
V divizním kole Seahawks nejprve v napínavé bitvě vyřadili San Francisco 49ers a následně v infarktovém finále konference NFC udolali Los Angeles Rams 31:27. Darnold navíc ukázal, jak umí být klidný i v kritických momentech.
Americký fotbal
Touchdown: je nejdůležitější způsob skórování. Hráč skóruje touchdown, když s míčem v držení překročí brankovou čáru (goal line) do soupeřovy koncové zóny (end zone), nebo když míč v této zóně chytí.
Interception: situace, kdy obránce zachytí přihrávku vzduchem od soupeřova quarterbacka dříve, než míč dopadne na zem nebo jej chytí útočící hráč. Obrana pak okamžitě získává míč a právo útočit z místa zachycení.
Hrací doba: 4 x 15 minut, přičemž čas se zastavuje při neúspěšných přihrávkách, vyběhnutí hráče z hřiště nebo po faulech. V případě remízy nastává prodloužení.
Running back: je ofenzivní hráč, jehož hlavním úkolem je běhat s míčem po předání od quarterbacka. Tito hráči jsou velmi rychlí, obratní a klíčoví pro překonávání obrany soupeře.
Quarterback: nejdůležitější hráč týmu, mozek útoku. Stojí těsně za útočnou linií a buď předává míč hráčům, nebo nahrává vzduchem.
„Všichni o mně pochybovali, psali, že na to nemám. Ale v Seattlu mi věřili od prvního dne. Tenhle tým má v sobě neuvěřitelnou sílu. Do Kalifornie nejedeme jen odehrát zápas, jedeme si pro to, co nám před lety uteklo,“ burcoval tým čerstvý šampion konference NFC pro Fox Sports.
Předsezonní predikce přitom vypadaly úplně jinak. Sázkové kanceláře považovaly oba týmy za naprosté outsidery. Seattle vstupoval do ročníku s kurzem 60:1 a Patriots dokonce v kurzu 80:1. „Je to první Super Bowl v historii, kde se potkávají dva týmy, které měly oba předsezonní kurz 60:1 nebo vyšší,“ uvádí expert Scott Phillips.
Super boj
Jubilejní 60. ročník letos hostí kalifornská Santa Clara. Domov San Franciska 49ers – Levi’s Stadium – se na jeden večer opět promění ve sportovní svátek nejen na severoamerickém kontinentu. Super Bowl k obrazovkám podle odhadů přiláká přes 120 milionů diváků.
Odhaduje se, že fanoušci během zápasu zkonzumují přibližně 1,4 miliardy kuřecích křídel a tisíce brambůrků či guacamole, což z tohoto dne dělá po Dni díkůvzdání druhý největší potravinový svátek v USA.
Cena za třicetisekundovou reklamu v televizi se letos vyšplhala na 8 milionů dolarů. Není divu, že slavné značky točí speciální reklamy pouze na Super Bowl.
Zahajovací ceremoniál obstará kapela Green Day, národní hymnu zazpívá Charlie Puth a tradiční poločasovou show obstará globální hvězda Bad Bunny. Na tribunách se opět sejde řada světových celebrit, prezident Donald Trump však nedorazí. Sanfranciský záliv je pro něj prý příliš daleko.
Před zraky milionů diváků tak dojde na souboj, který by na začátku sezony netipoval ani ten nejzarytější fanoušek. Na jedné straně stojí nabuzený Seattle, který si po jedenácti letech přišel pro vytouženou trofej Vince Lombardiho. Na té druhé nová sestava New England Patriots, která chce dokázat, že i ona umí dokráčet až k titulu.
