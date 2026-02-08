Čas odplaty, nebo znovuzrození? O Super Bowl se utkají dva podceňované týmy

Autor:
  19:01
Kalendář ukazoval 2. února 2015. Zbývalo necelých 30 sekund do závěru poslední čtvrtiny. Seattle Seahawks prohrávali 24:28 a byli pouhý yard od koncové zóny. Za takové situace se přece nedá prohrát. Nebo? Onoho večera přišlo jedno z nejhorších rozhodnutí v historii tohoto sportu. Zdánlivě jistou nahrávku na touchdown totiž zachytil mladý obránce Malcolm Butler a dynastie New England Patriots se opět radovala. Od té doby se oba týmy v play off nepotkaly. Až dosud. Znovu ve finále. Super Bowl je tady.

Sam Darnold. Quarterback a klíčový hráč Seahawks v útoku. | foto: Profimedia.cz

„Měli jsme to ve svých rukou. Vítězství bylo naše,“ ozývalo se ze zdrcené kabiny Seattlu. Pro fanoušky Seahawks zůstává ten den nejbolestivějším ze všech. Seattle tehdy pod vedením Petea Carrolla zažíval svá nejlepší léta, rok předtím v Super Bowlu XLVIII naprosto zdecimoval Denver Broncos 43:8 a byl na nejlepší cestě k obhajobě.

Ve čtvrté čtvrtině vedli Seahawks s luxusním náskokem 24:14. Proti nim však stála dynastie z Foxborough, která se jen tak nevzdávala. Patriots smazali desetibodové manko, což byl v té době největší obrat, jaký museli pozdější šampioni Super Bowlu zvrátit. Tento rekord pak o dva roky později ještě posunuli, když ve zdánlivě naprosto ztraceném zápase proti Atlanta Falcons otočili pětadvacetibodovou ztrátu!

Žádná úcta k legendě z největších. Ani osm Super Bowlů nestačí do síně slávy?

Ale zpět na University of Phoenix Stadium do Arizony.

Seattle byl jediný yard od titulu. Fotbalový svět čekal, že míč dostane hvězdný running back Marshawn Lynch a silou doběhne za čáru. Místo toho se však ofenzivní koordinátor Darrell Bevell s hlavním koučem rozhodli pro riskantní přihrávku vzduchem.

Russell Wilson (vlevo) a Marshawn Lynch na tréninku Seattle Seahawks

„Nejhloupější rozhodnutí v historii NFL,“ komentovaly to tehdy legendy jako Emmitt Smith či Dwight Clark. Šok neskrývali ani sami hráči Seattlu. „Máme nejlepšího běžce v lize a nedáme mu míč? Nikdy to nepochopím,“ hlesl tehdy linebacker Bruce Irvin.

Super Bowl LX

(Finále ligy amerického fotbalu NFL)

Kdo: Seattle Seahawks vs. New England Patriots

Kdy: 9. února v 00:30 SEČ

Kde: Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA)

Poločasová show: Bad Bunny

Mladý Butler úmysl skvěle přečetl a jeho „interception“ daroval titul Patriots. „Nikdo jiný za to nemůže, jen já. Chtěli jsme nahrávkou ušetřit čas,“ sypal si tehdy Carroll popel na hlavu.

Kouč Bill Belichick a quarterback Tom Brady společně ovládli ligu a probojovali se do devíti Super Bowlů. Příběh samotného Bradyho přitom vypadá až jako laciný hollywoodský film. V draftu roku 2000 si ho Patriots vybrali až v šestém kole jako 199. v pořadí. V nejlepším případě z něj měl vyrůst průměrný náhradník, někteří skauti se mu dokonce smáli kvůli jeho neatletické postavě.

Kouč týmu Seattle Seahawks Pete Carroll (vlevo) gratuluje kolegovi z New England Patriots Billu Belichickovi.

Jenže stačilo pár zápasů a všem došlo, jak laserově přesnou má pravačku. S Belichickem si navíc sedli i lidsky. Geniální stratég, který svou taktikou dokázal rozebrat soupeře a pravidelně si vychutnat nezkušené nováčky, vytvořil v kombinaci s Bradyho herní genialitou mužstvo, které jen tak nešlo porazit.

Impérium vrací úder

Na vrcholu však nejde být věčně. Po odchodu Bradyho po sezoně 2020 a následném konci Belichicka u postranní čáry se Patriots ocitli na úplném dně. V předchozích dvou sezonách skončili s tristní bilancí – ze šestadvaceti zápasů vyhráli pouze osmkrát a NFL je považovala za odepsané. Museli vybudovat úplně nový tým a hledat nového lídra na rozehrávce.

Podobně na tom byli ale i Seahawks, kteří se zase rozloučili s Carrollovou érou a quarterbackem Russellem Wilsonem, což vyvolalo vlnu pochybností. „Pojďte zkusit něco nového. Co nám uniká?“ říkala majitelka Seattlu Jody Allenová generálnímu manažerovi Johnu Schneiderovi, když se rozhodli pro kompletní obměnu.

Oběma organizacím se však na první pohled odvážná sázka vyplatila!

Drake Maye v dresu New England Patriots

Znovuzrození celku z Foxborough přišlo nicméně rychleji, než by kdokoli čekal. Hlavním strůjcem návratu se stal trenér Mike Vrabel, a především trojka draftu 2024 – Drake Maye. Třiadvacetiletý quarterback šokoval ligu, se 4 394 naházenými yardy je nejlepší a s 31 touchdowny mu patří celková třetí příčka.

Patriots letos v play off postupně umlčeli všechny skeptiky. Svou krasojízdu zahájili v zápase o divokou kartu, kde defenzivně naprosto vymazali Los Angeles Chargers a zvítězili 16:3. V následném divizním kole si poradili s Houston Texans 28:16, čímž si zajistili letenku do mrazivého Denveru.

Mezi hvězdy NFL pronikl novic. A bývalý hegemon z New England se vrací na scénu

Právě finále konference AFC na stadionu Mile High bylo tou největší zkouškou. V hustém sněžení a brutálních podmínkách dokázali Patriots zlomit historické prokletí – po předchozí bilanci 0:4 v play off vybojovali na tomto stadionu výhru 10:7. Maye v zápase sice naházel jen 65 yardů, ale sám v mrazivém počasí doběhl pro touchdown.

„Tenhle tým nepíše jen další kapitolu v nějaké staré knize, na to my nehrajeme. Tahle sezona je první kapitolou našeho vlastního příběhu a my si historii píšeme sami,“ prohlásil Maye pro CBS Sports na hřišti po konci zápasu.

Vendeta Sama Darnolda

Seattle pod vedením Mikea Macdonalda zažívá snovou sezonu. Klíčovým mužem se stal quarterback Sam Darnold, který po letech putování ligou našel v Seattlu svůj domov, zažil neuvěřitelný kariérní restart a je jedním z hlavních kandidátů na cenu pro nejužitečnějšího hráče.

Sam Darnold hovoří s novináři.

V divizním kole Seahawks nejprve v napínavé bitvě vyřadili San Francisco 49ers a následně v infarktovém finále konference NFC udolali Los Angeles Rams 31:27. Darnold navíc ukázal, jak umí být klidný i v kritických momentech.

Americký fotbal

Touchdown: je nejdůležitější způsob skórování. Hráč skóruje touchdown, když s míčem v držení překročí brankovou čáru (goal line) do soupeřovy koncové zóny (end zone), nebo když míč v této zóně chytí.

Interception: situace, kdy obránce zachytí přihrávku vzduchem od soupeřova quarterbacka dříve, než míč dopadne na zem nebo jej chytí útočící hráč. Obrana pak okamžitě získává míč a právo útočit z místa zachycení.

Hrací doba: 4 x 15 minut, přičemž čas se zastavuje při neúspěšných přihrávkách, vyběhnutí hráče z hřiště nebo po faulech. V případě remízy nastává prodloužení.

Running back: je ofenzivní hráč, jehož hlavním úkolem je běhat s míčem po předání od quarterbacka. Tito hráči jsou velmi rychlí, obratní a klíčoví pro překonávání obrany soupeře.

Quarterback: nejdůležitější hráč týmu, mozek útoku. Stojí těsně za útočnou linií a buď předává míč hráčům, nebo nahrává vzduchem.

„Všichni o mně pochybovali, psali, že na to nemám. Ale v Seattlu mi věřili od prvního dne. Tenhle tým má v sobě neuvěřitelnou sílu. Do Kalifornie nejedeme jen odehrát zápas, jedeme si pro to, co nám před lety uteklo,“ burcoval tým čerstvý šampion konference NFC pro Fox Sports.

Předsezonní predikce přitom vypadaly úplně jinak. Sázkové kanceláře považovaly oba týmy za naprosté outsidery. Seattle vstupoval do ročníku s kurzem 60:1 a Patriots dokonce v kurzu 80:1. „Je to první Super Bowl v historii, kde se potkávají dva týmy, které měly oba předsezonní kurz 60:1 nebo vyšší,“ uvádí expert Scott Phillips.

Super boj

Jubilejní 60. ročník letos hostí kalifornská Santa Clara. Domov San Franciska 49ers – Levi’s Stadium – se na jeden večer opět promění ve sportovní svátek nejen na severoamerickém kontinentu. Super Bowl k obrazovkám podle odhadů přiláká přes 120 milionů diváků.

Odhaduje se, že fanoušci během zápasu zkonzumují přibližně 1,4 miliardy kuřecích křídel a tisíce brambůrků či guacamole, což z tohoto dne dělá po Dni díkůvzdání druhý největší potravinový svátek v USA.

Cena za třicetisekundovou reklamu v televizi se letos vyšplhala na 8 milionů dolarů. Není divu, že slavné značky točí speciální reklamy pouze na Super Bowl.

Jonathan Casillas (vlevo) a Brandon Bolden z týmu New England Patriots se radují s cenou trofejí z triumfu v Super Bowlu.

Zahajovací ceremoniál obstará kapela Green Day, národní hymnu zazpívá Charlie Puth a tradiční poločasovou show obstará globální hvězda Bad Bunny. Na tribunách se opět sejde řada světových celebrit, prezident Donald Trump však nedorazí. Sanfranciský záliv je pro něj prý příliš daleko.

Před zraky milionů diváků tak dojde na souboj, který by na začátku sezony netipoval ani ten nejzarytější fanoušek. Na jedné straně stojí nabuzený Seattle, který si po jedenácti letech přišel pro vytouženou trofej Vince Lombardiho. Na té druhé nová sestava New England Patriots, která chce dokázat, že i ona umí dokráčet až k titulu.

Jste připraveni?

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Tipsport - partner programu
Sassuolo vs. InterFotbal - 24. kolo - 8. 2. 2026:Sassuolo vs. Inter //www.idnes.cz/sport
Živě0:4
  • 300.00
  • 70.00
  • -
Cristianová vs. MuchováTenis - Dvouhra - 1. kolo: - 8. 2. 2026:Cristianová vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
Živě2:6, 3:4
  • 7.15
  • -
  • 1.09
Plzeň vs. LiberecFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:Plzeň vs. Liberec //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.27
  • 4.80
  • 15.00
Atlético vs. BetisFotbal - 23. kolo - 8. 2. 2026:Atlético vs. Betis //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • -
  • -
  • -
PSG vs. MarseilleFotbal - 21. kolo - 8. 2. 2026:PSG vs. Marseille //www.idnes.cz/sport
8. 2. 20:45
  • 1.49
  • 5.10
  • 6.10
Česko vs. FinskoHokej - Skupina A - 8. 2. 2026:Česko vs. Finsko //www.idnes.cz/sport
8. 2. 21:10
  • 2.00
  • 3.97
  • 3.09
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

Snowboardistka Maděrová získala olympijské zlato, na trůnu střídá Ledeckou

Snowboardistka Zuzana Maděrová se svou zlatou olympijskou medailí.

Snowboardistka Zuzana Maděrová získala pro Česko první zlatou medaili ze zimních olympijských her v Miláně a Cortině. Na sjezdovce v Livignu vyhrála finále v paralelním obřím slalomu, když porazila...

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 byly slavnostně zahájeny. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Serena Williamsová prošla výraznou proměnou. Po pauze ukázala novou postavu

Serena Williamsová na nových snímcích ze sociálních sítí. Bývalá tenisová...

Ještě před několika měsíci čelila Serena Williamsová kritickým reakcím poté, co přiznala, že se při hubnutí neobešla bez pomoci léku Zepbound. Ten funguje na podobném principu jako známý Ozempic....

ONLINE: Plzeň - Liberec 2:1, hosté zkraje druhé půle snižují, trefuje se Mašek

Sledujeme online
Radost plzeňských fotbalistů po gólu v utkání s Libercem.

Šlágr mezi fotbalisty Plzně a Liberce uzavírá program 21. kola Chance Ligy. Čtvrtý a pátý tým dělí v tabulce jediný bod. Utkání má výkop v 18.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

8. února 2026,  aktualizováno  19:40

Haaland penaltou v závěru zařídil City výhru na Liverpoolu, slaví i Crystal Palace

Aktualizujeme
Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví gól do sítě Liverpoolu.

Pořádně divoký průběh měl šlágr 25. kola anglické fotbalové ligy. Manchester City nakonec zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 díky penaltě, kterou ve třetí nastavené minutě proměnil Haaland. Předtím...

8. února 2026  14:50,  aktualizováno  19:39

Stříbro nejdřív neslavil. Byl jsem zklamaný, já šel pro zlato, přiznal Jílek

Zlatý medailista Sander Eitrem z Norska slaví na stupních vítězů po boku...

Od našeho zpravodaje v Itálii Dá se stříbro oslavit méně? Metoději Jílkovi zřejmě teprve dojde, jaký úspěch se mu v neděli v Miláně podařil. První start na olympiádě. První medaile. V 19 letech. „Nejdřív jsem byl lehce zklamaný,...

8. února 2026  19:34

Plíšková je na turnaji v Dauhá ve druhém kole, Bouzková nestačila na Mbokovou

Karolina Plíšková hraje forhend v prvním kole Australian Open.

Karolína Plíšková v prvním kole tenisového turnaje v Dauhá porazila 6:1 a 6:2 Solanu Sierraovou z Argentiny. Dohrála však Marie Bouzková, která nestačila 5:7 a 2:6 s Victorií Mbokovou z Kanady.

8. února 2026  19:22

Královopolanky v lize vrátily SBŠ Ostrava porážku z finále poháru

Eliška Žílová z KP Brno u míče v zápase s SBŠ Ostrava

Basketbalistky KP Brno porazily v 17. ligovém kole SBŠ Ostrava 84:70 a po týdnu oplatily soupeři porážku z finále Českého poháru (81:87). V nejvyšší domácí soutěži se staly teprve druhým týmem po...

8. února 2026  14:22,  aktualizováno  19:17

Rybář o Davidové: Markéta moc chtěla. Bolest ji dál nepustila. Víc věcí se nasčítalo

Smíšená štafeta v biatlonu, zimní olympijské hry v Miláně (8. února 2026)

Od našeho zpravodaje v Itálii Markéta Davidová po závodě, v němž s českou smíšenou štafetou sestoupila z pátého místa až na jedenácté, do novinářské mixzóny kvůli špatnému fyzickému stavu nepřišla. Sportovní ředitel Ondřej Rybář...

8. února 2026  19:15

Důležité áčko pro sparťana Irvinga. Byl to skvělý den, říká posila z Premier League

Sparťanská radost ve Zlíně, vlevo Andrew Irving. Posila z Premier League...

Ještě před dvěma měsíci nastoupil na slavném anglickém stadionu Old Trafford v Manchesteru proti domácím United, po nedávném přestupu z West Hamu do Sparty skotský záložník Andrew Irving má za sebou...

8. února 2026  19:06

Čas odplaty, nebo znovuzrození? O Super Bowl se utkají dva podceňované týmy

Sam Darnold. Quarterback a klíčový hráč Seahawks v útoku.

Kalendář ukazoval 2. února 2015. Zbývalo necelých 30 sekund do závěru poslední čtvrtiny. Seattle Seahawks prohrávali 24:28 a byli pouhý yard od koncové zóny. Za takové situace se přece nedá prohrát....

8. února 2026  19:01

Hrozivý pád a odlet vrtulníkem. Vonnová si při olympijském sjezdu zlomila nohu

Vrtulník transportuje zraněnou Lindsey Vonnovou ze sjezdovky v Cortině.

Pádem a vážným zraněním skončil pro americkou lyžařku Lindsey Vonnovou olympijský comeback. Ve sjezdu v Cortině d’ Ampezzo startovala navzdory čerstvému zranění kolene, ale po pár sekundách skončila...

8. února 2026  12:14,  aktualizováno  18:47

OBRAZEM: Úsměvy, selfie i gratulace od prezidenta. Jak Maděrová slavila zlato

Zuzana Maděrová se svým olympijským zlatem z Livigna.

Když vypadla Ester Ledecká, rázem upřeli čeští fandové zrak na Zuzanu Maděrovou. A ta je nezklamala. Parádními jízdami postupně zdolala všechny své soupeřky, až si došla pro zlato v paralelním obřím...

8. února 2026  18:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bolestivý křik, pak už jen mrazivé ticho. Tak olympijský sen Vonnové končit neměl

Zdrcení američtí fanoušci sledují, jestli je Lindsey Vonnová po pádu v pořádku.

Od našeho zpravodaje v Itálii Mělo jít o americký den. V hledišti u cílového prostoru ženského olympijského sjezdu v Cortině d’ Ampezzo vlála spousta zámořských vlajek. Na tribuně nechyběla rapová ikona Snoop Dogg, a když do...

8. února 2026  17:57,  aktualizováno  18:44

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

První česká medaile na ZOH 2026 v Miláně a Cortině - Zuzana Maděrová (1. místo...

Zimní olympiáda v roce 2026 už má za sebou první soutěže a tradiční otázka zní: jak si povedou čeští sportovci? Kdy závodí největší medailové naděje? Kompletní program národního týmu den po dni...

8. února 2026  18:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.