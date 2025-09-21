Seveřanky tentokrát přivezly do Chebu A-tým a turnajem díky tomu prošly zcela suverénně. Potrápit je nedokázal ani v závěrečném duelu domácí celek, kterému stejně jako v sobotu proti Turecku chyběla kvůli drobnému zranění kapitánka Veronika Malá.
Kontrolované utkání, protočená sestava. Házenkářky v Chebu porazily Turecko
Český tým nezachytil už začátek a v sedmé minutě prohrával 0:6. Domácí výběr na úřadující vicemistryně světa vůbec nestačil, za úvodních 30 minut dal jen sedm branek a prožil výsledkově jeden z nejhorších prvních poločasů v historii. Po změně stran se Češky trochu zvedly, v druhém dějství daly o gól více a nakonec jej prohrály rozdílem sedmi tref.
Svěřenkyně trenérů Hlavatého a Čurdy v Chebu absolvovaly první akci nové sezony. Češky se začínají chystat na světový šampionát na konci roku. Ještě předtím je čekají úvodní dva zápasy Euro Cupu, poháru pro již kvalifikované týmy na mistrovství Evropy 2026. Závěrečný turnaj bude spolupořádat Brno.
O štít města Chebu
Přípravný turnaj házenkářek
Česko - Norsko 15:37 (7:22)
Chorvatsko - Turecko 36:29 (19:17)
Konečné pořadí: