Proti favoritkám bez šance. Házenkářky schytaly v přípravě debakl s Norkami

  17:12
České házenkářky na závěr přípravného turnaje čtyř zemí O štít města Chebu v přímém souboji o celkové prvenství utrpěly debakl 15:37 s úřadujícími olympijskými vítězkami a mistryněmi Evropy Norkami. Svěřenkyně trenérů Tomáše Hlavatého a Daniela Čurdy nenavázaly na výhry nad Chorvatskem a Tureckem a obsadily druhé místo. Norky rozhodly o vysokém vítězství už v první půli, kterou ovládly 22:7.

Veronika Holečková se snaží prodrat přes pevnou norskou obranu. | foto: ČTK

Seveřanky tentokrát přivezly do Chebu A-tým a turnajem díky tomu prošly zcela suverénně. Potrápit je nedokázal ani v závěrečném duelu domácí celek, kterému stejně jako v sobotu proti Turecku chyběla kvůli drobnému zranění kapitánka Veronika Malá.

Kontrolované utkání, protočená sestava. Házenkářky v Chebu porazily Turecko

Český tým nezachytil už začátek a v sedmé minutě prohrával 0:6. Domácí výběr na úřadující vicemistryně světa vůbec nestačil, za úvodních 30 minut dal jen sedm branek a prožil výsledkově jeden z nejhorších prvních poločasů v historii. Po změně stran se Češky trochu zvedly, v druhém dějství daly o gól více a nakonec jej prohrály rozdílem sedmi tref.

Svěřenkyně trenérů Hlavatého a Čurdy v Chebu absolvovaly první akci nové sezony. Češky se začínají chystat na světový šampionát na konci roku. Ještě předtím je čekají úvodní dva zápasy Euro Cupu, poháru pro již kvalifikované týmy na mistrovství Evropy 2026. Závěrečný turnaj bude spolupořádat Brno.

O štít města Chebu

Přípravný turnaj házenkářek

Česko - Norsko 15:37 (7:22)
Sestava Česka: Novotná, Wizurová - Schreibmeierová, Kordovská, Pejšová, Andrýsková, Šustáčková, Poláková, Knedlová, Míšová, J. Franková, Smetková, A. Franková, Holečková, A. Kubálková, K. Kubálková, Jestříbková, Cholevová

Chorvatsko - Turecko 36:29 (19:17)

Konečné pořadí:
1. Norsko 6 b., 2. Česko 4, 3. Chorvatsko 2, 4. Turecko 0.

Výsledky

Proti favoritkám bez šance. Házenkářky schytaly v přípravě debakl s Norkami

Reshtenko na olympiádu nepostoupil, v kvalifikaci krasobruslařů skončil osmý

Český krasobruslař Georgii Reshtenko účastnické místo na zimních olympijských hrách v příštím roce nezískal. Na dodatečné kvalifikaci v Pekingu obsadil osmou příčku se ztrátou 3,92 bodu na poslední...

21. září 2025  16:04

Italky obhájily triumf v BJK Cupu. Ve finále ve dvouhrách smázly americké favoritky

Italské tenistky obhájily titul v Poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v Šen-čenu porazily USA 2:0 už po dvouhrách a trofej v týmové soutěži známé dříve jako Fed Cup získaly pošesté. Zopakovat...

21. září 2025  15:51

