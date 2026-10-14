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O curlingové tituly bude bojovat v Ostravě 12 družstev mužů i žen

Jiří Seidl
  12:21

Skip českého národního týmu curlerů Lukáš Klíma sleduje spoluhráče Lukáše Klípu. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ženský národní tým začne letošní mistrovství Evropy v curlingu 27. října v 19.00 se Švýcarkami, mužský o den později ve 12. 00 s Poláky. Šampionát v ostravské RT Torax Aréně vyvrcholí zápasy o medaile 1. listopadu.

„Mistrovství je milník pro český curling, další stupeň v jeho vývoji. Představí se u nás špičkové evropské týmy,“ uvedla předsedkyně Českého svazu curlingu Karolína Frederiksen. „Navíc jsme moc rádi, že můžeme navázat na úspěšné olympijské hry, na nichž jsme byli vidět.“

V Ostravě budou Česko reprezentovat letošní mistři republiky Dukla Zbraslav skipa Lukáše Klímy a Liboc 3 skipky Anny Kubeškové.

To, že se šampionát koná v České republice, podle Frederiksen znamená, že svět bere český curling vážně.

„Muži si účast vybojovali šestým místem na minulém mistrovství Evropy, ale ženy, které procházejí generační výměnou, bohužel ne, protože byly desáté, takže jsme museli nastoupit na politické kolbiště a jednat,“ říkala ještě začátkem tohoto roku Karolína Frederiksen.

Musíme proklouznout do elitní čtyřky, říká skip Klíma před domácím ME v curlingu

Původně se mělo v Ostravě střetnout deset mužských a jedenáct ženských celků, přičemž Češky by coby reprezentantky pořadatelské země dostaly divokou kartu.

Leč zástupci světové curlingové federace nakonec v každé kategorii změnili původní formát, takže se v nich představí 12 celků ve dvou šestičlenných skupinách. Do semifinále z každé postoupí dva nejlepší týmy.

Muži mají ve skupině kromě Poláků Švýcary, Nory, Švédy a Španěly. Ženy se po Švýcarkách střetnou s Italkami, Lotyškami, Němkami a Norkami.

V Moravskoslezském kraji, natož v Ostravě žádné úspěšné curlingové družstvo a tím pádem ani hráči nejsou. Ti nejlepší působí v Praze a částečně v Brně. Proč se tedy o evropské tituly bude bojovat v Ostravě?

„Nechtěli jsme být pragocentričtí,“ usmála se Karolína Frederiksen. „Ale hlavně jsme chtěli curling propagovat v jiném regionu, přitáhnout fanoušky. A po zkušenostech z jiných sportů víme, že na Ostravu chodí pouze slova chvály. Takže jsme nesměle zaťukali ve městě a zkusili jeho zástupcům představit, o co by šlo. A oni řekli, že je to skvělý nápad, že zapadá do jejich strategie sportovního města.“

Permanentní vstupenka na celý šampionát stojí 500 korun, na základní část od 27. do 30. října tři sta korun stejně jako na play off 31. října až 1. listopadu.

Celodenní vstupenka vyjde na dvě stě korun vyjma prvního dne, kdy bude za 50 korun.

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  • 2.40
  • 4.09
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