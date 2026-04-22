Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat

„Před touhle sezonou nikdo nečekal, že bychom něco takového mohli dokázat. A o to je to sladší,“ řekla Denisa Dedek, libero frýdeckého týmu, který ve čtvrtfinále senzačně ukončil sen o možné obhajobě titulu Prostějovu. Poté ho ale zastavily brněnské Šelmy.
Nováček nejvyšší soutěže z Prahy prošel do semifinále přes Přerov, ale pak nestačil na Liberec a nakonec ani na svěřenkyně Alexandry Dedkové. Čtvrté místo obsadily Lvice ve své první sezoně mezi elitou, jejich mužští kolegové budou obhajovat ligové zlato proti Karlovarsku.
Zatímco první duel série o bronz skončil po pětisetové bitvě před týdnem výhrou Lvic, další dva zápasy už patřily Frýdku-Místku shodně 3:0. Ve středu se opíral zejména o cizinky: polskou nahrávačku Karolinu Legieňovou, nizozemskou smečařku Nou De Vosovou se 17 body a bulharskou univerzálku Selin Salimovou (12).
Lvice se marně snažila dovést k medaili trenérka Viktorija Popovová, od nové sezony ji vystřídá bývalý kouč reprezentace Zdeněk Pommer, jenž zamíří do Prahy z Ostravy.
Volejbalová extraliga žen
O 3. místo v play off - 3. zápas
Lvice Praha - Frýdek-Místek 0:3 (-22, -23, -22)