Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat

Autor: ,
  20:25
Volejbalistky Frýdku-Místku slaví po jedenácti letech extraligový bronz. V rozhodujícím duelu o třetí místo zvítězil tým, který si až v posledním kole základní části pojistil účast v play off, v Praze nad Lvicemi 3:0.

Kapitánka frýdecko-místeckých volejbalistek Veronika Strušková se snaží dostat míč na stranu soupeřek. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Před touhle sezonou nikdo nečekal, že bychom něco takového mohli dokázat. A o to je to sladší,“ řekla Denisa Dedek, libero frýdeckého týmu, který ve čtvrtfinále senzačně ukončil sen o možné obhajobě titulu Prostějovu. Poté ho ale zastavily brněnské Šelmy.

Nováček nejvyšší soutěže z Prahy prošel do semifinále přes Přerov, ale pak nestačil na Liberec a nakonec ani na svěřenkyně Alexandry Dedkové. Čtvrté místo obsadily Lvice ve své první sezoně mezi elitou, jejich mužští kolegové budou obhajovat ligové zlato proti Karlovarsku.

Zatímco první duel série o bronz skončil po pětisetové bitvě před týdnem výhrou Lvic, další dva zápasy už patřily Frýdku-Místku shodně 3:0. Ve středu se opíral zejména o cizinky: polskou nahrávačku Karolinu Legieňovou, nizozemskou smečařku Nou De Vosovou se 17 body a bulharskou univerzálku Selin Salimovou (12).

Lvice se marně snažila dovést k medaili trenérka Viktorija Popovová, od nové sezony ji vystřídá bývalý kouč reprezentace Zdeněk Pommer, jenž zamíří do Prahy z Ostravy.

Volejbalová extraliga žen

O 3. místo v play off - 3. zápas

Lvice Praha - Frýdek-Místek 0:3 (-22, -23, -22)
Nejvíce bodů: Kukučová 11, Dvořáková 9, Janská a Pokorná po 7 - De Vosová 17, Salimová 12, Fukalová a Strušková po 8. Konečný stav série: 1:2.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Třinec vs. PardubiceHokej - Finále - 22. 4. 2026:Třinec vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě4:4
  • 20.00
  • 1.03
  • 25.00
Macháč vs. ComesanaTenis - Dvouhra - 1. kolo - 22. 4. 2026:Macháč vs. Comesana //www.idnes.cz/sport
Živě3:6, 7:6, 4:2
  • 1.06
  • -
  • 9.40
Elche vs. AtléticoFotbal - 33. kolo - 22. 4. 2026:Elche vs. Atlético //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.10
  • 7.60
  • 70.00
Real Sociedad vs. GetafeFotbal - 33. kolo - 22. 4. 2026:Real Sociedad vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.20
  • 3.50
  • 1.65
Burnley vs. Manchester CityFotbal - 34. kolo - 22. 4. 2026:Burnley vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
22. 4. 21:00
  • 20.00
  • 9.46
  • 1.14
Bournemouth vs. LeedsFotbal - 34. kolo - 22. 4. 2026:Bournemouth vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
22. 4. 21:00
  • 1.90
  • 3.92
  • 4.04
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Frýdecké volejbalistky slaví po 11 letech extraligovou medaili, Lvice si musí počkat

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.