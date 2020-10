Třebíčští baseballisté chtějí zahraniční posily i trenéra

Poté, co v letošní sezoně kvůli jarnímu uzavření hranic nevyšla dohodnutá spolupráce s Američanem Stephanem Swagertym, tým vedl předseda klubu Jan Urbánek. Ten nyní připustil, že Nuclears znovu hledají trenéra ze zahraničí.



„Máme záměr oslovit nějakého cizího trenéra. Jeden v Česku je, jednáme s ním,“ potvrdil Urbánek. „Zatím ale nechceme pustit do světa, jak ta jednání vypadají. Do dvou týdnů budeme vědět, jestli ho budeme angažovat, nebo ne,“ dodal.

Vedení třebíčského klubu se navíc chystá rozhlédnout po případných zahraničních posilách.

„Vše se ale odvíjí od toho, co udělá svaz. Letos stanovil pravidla, že extraliga bude bez zahraničních hráčů,“ připomíná. „Teď je naopak snaha extraligových klubů, aby tady cizinci byli. Doufám, že se nějací zahraniční hráči v lize objeví,“ říká Urbánek, jenž počítá s tím, že by na konci roku vybrané hráče oslovil. „Myslím, že dva až tři by se mohli v dresu Třebíče objevit,“ dodává.