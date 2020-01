Třebíčští Nuclears budou mít nového trenéra. A chtějí do play off

„Otázku cílů pro další sezonu jsme na vedení velmi diskutovali a dospěli jsme k závěru, že bychom po dvou povedených sezonách, v nichž jsme ale nenahlédli do play off, posunuli hranici úspěchu a play off vybojovali,“ říká předseda třebíčského klubu Jan Urbánek.

Nuclears do nové sezony, která odstartuje v dubnu, vstoupí pod vedením nového hlavního trenéra. Jan Gregor, který třebíčské áčko vedl poslední čtyři roky, se totiž na vlastní přání vrátí k mládeži.

Kdo jej nahradí, není jasné. „Předpoklad je takový, že to bude buď někdo s bohatými trenérskými zkušenostmi, nebo bychom chtěli najít nějakého zkušeného hráče, který by byl zároveň lídrem našeho týmu,“ nastiňuje Urbánek. „Nějaké tipy máme, ale ještě nemáme podepsané kontrakty, takže není nic hotového a není možné prozradit něco konkrétního.“

Jisté je, že také v příštím ročníku by Třebíč chtěla sázet na pomoc zahraničních hráčů. „Nutí nás k tomu i úroveň extraligy. Protože všechny týmy, které se chtějí dostat do top 6, minimálně dva až tři zahraniční hráče mají,“ připomíná Urbánek. „Většinou jsou na těch nejdůležitějších pozicích, jako je nadhazovač. V Česku se totiž kvalitních nadhazovačů rodí málo.“

Prostor však zcela určitě dostanou také někteří z třebíčských odchovanců. „Například Lukáš Smejkal si loni zápasovou atmosféru vyzkoušel z lavičky a myslím, že by se tento rok mohl na chvíli dostávat do hry,“ očekává Urbánek.

„V přípravě jsou s námi také někteří kluci z juniorky, kteří ještě minulý rok v A týmu nebyli, a je dost možné, že si tento rok okusí, co to vlastně ta extraliga je,“ má jasno předseda klubu. „Je to důležité v rámci motivace jich samých, ale i dalších kluků z juniorského týmu, aby dál tvrdě pracovali a na svou šanci si počkali.“

Přesto, že do začátku jarní části nejvyšší soutěže zbývá ještě více jak dva měsíce, třebíčský tým je už v tréninku.

„Kluci se připravují v naší hale, kde máme posilovnu a možnost individuálních tréninků. Momentálně chodí všichni třikrát týdně do posilovny a střídají se i na pálení,“ říká Urbánek, který si pochvaluje rozšíření baseballového areálu Na Hvězdě, ke kterému došlo na podzim roku 2018.

„To pro nás byl velký přínos. Do té doby jsme si na pálení museli pronajímat starou halu bývalého průmyslového podniku, kde jsme měli zavěšené pálkovací tunely ve staré kotelně,“ vzpomíná Urbánek. „Teď už máme vše potřebné přímo v areálu.“