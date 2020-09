Třebíčští baseballisté uhájili extraligu, deklasovali Bučovice

„Musím říct, že Bučovice pro nás tentokrát byly docela slabý soupeř,“ oddechl si třebíčký kouč Jan Urbánek. „Potvrdilo se, že byly nejslabším účastníkem baráže.“



Rozhodli tlakem v prvních třech směnách

Nuclears nedali soupeři žádnou šanci. „V prvních třech směnách jsme zatlačili, udělali jsme docela dost bodů. A zbytek utkání už měl lehký průběh,“ pochvaloval si Marek Krejčiřík. „Nedovolili jsme jim dá se říct vůbec nic. A dopadlo to, jak to dopadlo. Skončilo to rozdílem třídy.“

Parádním výkonem se prezentovali oba třebíčstí nadhazovači. Lukáš Hlouch neumožnil soupeři jediný úspěšný odpal a do statistik si připsal třináct strike outů. Ve druhém zápase pak odházel complete game Lukáš Pacal, který zaznamenal sedm strike outů.

„Předvedená hra ukázala, že náš mladý tým do nejvyšší soutěže jednoznačně patří,“ těšilo Urbánka.

„Nechtěli jsme soupeře podceňovat, ale věděli jsme, že Bučovice na to nejsou dobře,“ říká Krejčiřík. „Potřebovali jsme to odehrát naplno a urvat zpátky to, co jsme ztratili při předchozích zaváháních.“

Baráž rozhodl obrat v závěru utkání v Jablonci

Třebíčstí basebalisté vstoupili do nadstavby výborně, když na úvod vyhráli pět z šesti utkání proti extraligovým týmům. Pak ale přišly nečekané porážky se zástupci První ligy a Nuclears se rázem ocitli na hraně propasti do nižší soutěže. Závěr neuvěřitelně vyrovnané nadstavby ale zvládli.

„Poté, co kluci urvali to jedno vítězství v Jablonci, měli v hlavách, že to už uhrajeme. A to se taky potvrdilo,“ připomněl Urbánek, že zřejmě klíčovým utkáním celé baráže z pohledu třebíčského týmu byl duel v Jablonci. „V něm jsme prohrávali 1:4 a v poslední směně jsme to dotáhli. V extra iningu jsme už nedovolili soupeři bodovat,“ říká Krejčiřík.

Nejvyšší soutěž naopak překvapivě opouští Technika Brno, která do poslední chvíle základní části bojovala o účast v play off. Pětinásobný mistr bude v extralize chybět poprvé v její historii.

„Jsem spokojený, že se nám podařilo splnit hlavní cíl pro tuto sezonu: udržet extraligu v Třebíči,“ říká Urbánek, kterého však stále mrzí, že se v základní části jeho tým připravil o případnou účast ve vyřazovací části. „Promarnili jsme dvě tři utkání, které jsme měli rozehrané na vítězství a ztratili ho až v posledních směnách. Ty nám pak chyběly, abychom byli v top šestce,“ připomíná třebíčský kouč.

„Je to škoda, diváci se mohli těšit na mnohem kvalitnější zápasy. Na druhou stranu jsem rád, že jsme sezonu odehráli celou v českém složení. Příští rok máme zaděláno na zajímavé výsledky,“ věří.

Tým s nejmladším průměrem musel v sezoně bez zahraničních posil dát prostor dalším svým odchovancům. „Do hry se dostali i mladí kluci, kteří by si normálně třeba nezahráli. Covid nám tak zařídil, že se rozehráli další hráče. Uvidíme, co bude příští rok,“ přemítá Urbánek.

Předseda třebíčského klubu by pro příští sezonu místo sebe na post hlavního trenéra extraligového týmu přivedl zahraničního trenéra. „V nejbližších dnech k tomu proběhnou klíčová jednání,“ prozrazuje Urbánek.