Baseballové Nuclears čeká dřina. Kouč vsadí na cizince a studenty

Zatímco základní část minulého ročníku se hrála tři měsíce, tentokrát je program zhuštěný. „Sezona je díky olympijské kvalifikaci strašně krátká. Sedmadvacet utkání základní části odehrajeme během devíti týdnů. To máte každý týden tři zápasy,“ vysvětluje Gregor.

„Bude to namáhavé ve všech směrech. Hrajeme třeba dva noční zápasy v Ostravě, ve středu a v pátek, ze kterých se vrátíme v jednu hodinu v noci. A pak s nimi hrajeme hned v sobotu,“ upřesňuje.

Doslova dřina to bude především pro nadhazovače. „Pro jejich rotaci to bude náročnější,“ tuší třebíčský trenér. „Uvidíme, jak to vymyslíme, abychom byli úspěšní.“

Nuclears znovu vsadí na čtveřici hráčů ze Spojených států. Už ve středu do Třebíče přicestovaly nové posily - Dalron Erb, Brent Gillespie a Jose Flores. „A další hráč přiletí příští týden,“ uvedl Gregor.

„I nejlepší týmy, jako Ostrava a Brno, mají po čtyřech posilách a třeba Olomouc jich bude mít šest,“ srovnává kouč Nuclers. „Ale ono to bohužel jinak nejde. Jestliže hrajeme tři utkání týdně, musíme to nějak zvládnout.“

Českou část kádru opustil Jiří Novotný, který ukončil kariéru, a k dispozici zatím nebude ani Michal Pruša. „Ten se ale možná v průběhu sezony ještě vrátí,“ předpokládá Gregor, jenž dá naopak znovu prostor třebíčským odchovancům.

„Kádr jsme doplnili o Patrika Kadrnožku, Martina Mazuru a Michala Křivánka. Juniorské hráče, kterým chceme dát šanci. Uvidíme, jak se s tím poperou,“ říká trenér.

Právě mladíci by se paradoxně mohli poprat s náročným programem lépe. „Máme strašně mladý tým, ve kterém jsou většinou studenti. Pracují asi jen tři kluci, což je dobré,“ zamýšlí se Gregor.

„Kluci, kteří jsou zároveň juniorští reprezentanti, mají ve škole úlevy, individuální studijní plány. Takže se musí snažit ve svém volnu, aby školu zvládali,“ říká kouč.

Nuclears sehrají před extraligou ještě dva přípravné zápasy

Před ostrým startem soutěže, který pro Třebíč příští týden obstará trojice utkání proti Eagles Praha, sehrají Nuclears ještě dvě přípravná střetnutí. První už tuto neděli od 13 hodin, kdy hostí celek z Vídně.

„Vienna Metrostars jsou loňští vítězové rakouské ligy,“ představuje soka Gregor. „Měli jsme s nimi hrát ve Vídni, ale bohužel nedali dohromady hřiště. My se o to snažíme, od středy trénujeme venku. I když noční mrazy nejsou pro hřiště ideální,“ pokračuje.

V úterý se pak třebíčský tým přesune do Blanska na duel s Olympií. „S Eagles začínáme extraligu pod světly, která nemáme. A protože pod nimi je baseball jiný, chceme si to vyzkoušet,“ dodal kouč.