Baseballoví Třebíč Nuclears na úvod play off třikrát padli

„Rozhodně jsme do top 6 nevstoupili, jak jsme chtěli. Byl to pro nás těžký začátek,“ připustil hrající trenér třebíčského celku, Američan Jeff Barto.

„Nefungovala nám obrana, jak bylo potřeba, museli jsme hrát víc autů, což jsme nakonec pocítili,“ viděl potíže svého celku. „Jediné, co můžeme udělat, je se vzpamatovat a v týdnu na sobě pracovat a pokračovat nadále kupředu do konce top 6,“ připomíná, že do semifinále play off postoupí čtyři nejlepší týmy šestičlenné soutěže.

Před reprezentační přestávkou, kterou vyplní All Star Game na Hluboké (18. 6.) a Pražský baseballový týden (22. až 26. 6.), sehrají Nuclears ještě tři utkání s Hrochy Brno.

„První dvě se hrají na hřišti soupeře,“ zmiňuje mluvčí třebíčského klubu Robert Vávra páteční (17.00) a úterní (17.00) duel v Brně. „Odveta Na Hvězdě v Třebíči je na programu netradičně ve středu 8. června od 17 hodin a sledovat ji můžete v přímém televizním přenosu na ČT Sport Plus,“ doplnil Vávra.