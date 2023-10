Ragbyová identita. Na finále šampionátu Jihoafričané zariskovali. Vyplatí se to?

Utkají se v sobotu od 21.00 na pařížském Stade de France. Vítěz vyhraje zlato počtvrté a stane se nejúspěšnější týmem v historii. Pro obě země je to víc než finále, víc než jen sportovní sláva.

„Ten zápas je tak výjimečný, když si uvědomíme, jaká historie za tím vším je. Všechny ty bitvy mezi oběma týmy. A ten význam, jaký to pro naši zemi má,“ řekl Kolisi pro BBC.

Jihoafričané jsou obhájci titulu, předtím triumfovali v letech 2007 a 1995. Nový Zéland vyhrál úplně první šampionát v roce 1987, pak čekal až do roku 2011. A o čtyři roky později slavil znovu.

Ale jak Jihoafričané často připomínají: „Už bychom byli jedničkou my, kdybychom mohli hrát na všech světových šampionátech.“ V letech 1987 a 1991 totiž byli ve sportovní izolaci kvůli apartheidu. Když jim pak komise přiklepla vrcholný turnaj pro rok 1995, získali zlato.

Ve finále porazili právě Nový Zéland 15:12 po prodloužení, když všechny body vítězů dal Joel Stransky, útoková spojka s českými kořeny.

Ikonický snímek. Kapitán jihoafrických ragbistů Francois Pienaar zvedá trofej pro mistry světa, vlevo prezident země Nelson Mandela. Psal se 24. červen 1995 a Jihoafrická republika se znovu narodila.

Svět se však víc dojímal nad snímky prvního černošského prezidenta Nelsona Mandely, jak v tmavě zeleném reprezentačním dresu a kšiltovce předává trofej Webba Ellise kapitánu Francoisi Pienaarovi. Titul pomohl sjednotit národ po konci éry apartheidu.

„Spoustu lidem to změnilo život. Tolik jich zemřelo, abych já byl svobodný a mohl si obléci tento dres. Kdybych ze sebe nevydal to nejlepší, ty lidi bych zradil,“ řekl Kolisi.

O historickém okamžiku natočil Clint Eastwood film Invictus: Neporažený s Morganem Freemanem a Mattem Damonem v hlavních rolích.

Tenkrát měla Jihoafrická republika v kádru jediného černošského hráče Chestera Willamse. V sobotu jich v základní sestavě nastoupí pět a jeden z nich je i kapitánem.

Pokud by titul obhájili, měli by padesátiprocentní úspěšnost na mistrovství světa - vyhráli by čtyři z osmi turnajů, kterých se zúčastnili.

Co se před finále všechno řeší?

Rivalita

Je to jedna z největších sportovních rivalit, z části také mimo hřiště. Například v roce 1981 po příletu Jihoafričanů na Nový Zéland došlo k velkým protestům proti tehdejší politice apartheidu.

Když se Jihoafrická republika střetne s Novým Zélandem, je to v ragby událost. A teď jde o finále nejvýznamnějšího klání.

První vzájemný souboj se odehrál už v roce 1921 v novozélandském Dunedinu, domácí zvítězili 13:5.

Až do roku 1996 Nový Zéland nikdy nevyhrál turné v Africe. Jihoafričané to na Novém Zélandu dokázali ještě před druhou světovou válkou.

All Blacks a Springboks, jak se národním mužstvům přezdívá, spolu odehráli celkově 105 utkání, z nichž Nový Zéland vyhrál 62, soupeř 39 a zrodily se také čtyři remízy, v ragby výjimečný výsledek.

Od roku 2004 se týmy spolu střetávají o Pohár svobody, od roku 2006 hrají v Rugby Championship, což je nejkvalitnější ragbyová soutěž a jejími dalšími účastníky jsou ještě Austrálie a Argentina.

Sestavy

Jihoafričtí trenéři Rassie Erasmus a Jacques Nienaber ani tak nepřekvapili složením základní patnáctky, jako nominací náhradníků. Na lavičce mají sedm rojníků a jen jediného útočníka. Přitom obvykle bývá poměr pět ku třem, čehož se držel i novozélandský kouč Ian Foster.

Jde o velký risk, protože jakmile dojde ke zranění některého z útočníků, což se v ragby může snadno stát, půjde na hřiště veterán Willie Le Roux. Ale co když se zraní další? „Udělali jsme to proto, abychom měli tu nejlepší šanci na úspěch. Z našeho plánu jsme nadšení a přijímáme veškeré riziko, které přináší,“ prohlásil na tiskové konferenci Nienaber. „Máme připravené varianty, pokud by ke zranění došlo.“

Pokud by se zranila mlýnová spojka Faf de Klerk, zastoupí ho křídelník Cheslin Kolbe. Ale kdo by nahradil útokovou spojku Handrého Pollarda, hrdinu semifinálové bitvy s Anglií? Ono i centry, česky tříčtvrtky Jesse Kriela a Damiana de Allendeho by těžko někdo zastoupil.

Jihoafrická mlýnová spojka Faf de Klerk se usmívá, po dvou zápasech v play off na lavici se dočkal základní sestavy na finále proti Novému Zélandu. Za ním jihoafrický ministr sportu, umění a kultury Zizi Kodwa ukazuje ponožky v barvách vlajky.

Ani na lavičce tak nebudou spojky Manie Libbok a Cobus Reinach. Oba nastoupili v základní sestavě ve čtvrtfinále proti Francii i v semifinále proti Anglii. Oba duely Jihoafričané vyhráli o pouhý bod a klíčovou roli sehráli právě střídající hráči De Klerk i Pollard.

Libbokovi sice nevyšlo semifinále, vůbec mu nesedl herní způsob Anglie a ze hry byl stažen už po půlhodině, ale vůbec ho nenominovat...

Trenéři nominací k zápasu sledují, že se bude hrát především fyzicky a rojem, který pak mohou takřka kompletně celý vyměnit. Ale neměli by zapomínat, že Nový Zéland je nejhravějším, nejšikovnějším a nejragbyovějším týmem na světě.

Jihoafričané mají v kádru čtrnáct hráčů, kteří zažili triumf v roce 2019 v Japonsku.

Mbonambi očištěn

Jihoafrický rojník Mbongeni Theo Mbonambi čelil vyšetřování disciplinární komise i interního šetření vedení reprezentace, jestli se v semifinále nedopustil rasistických projevů vůči protivníkovi Tomu Currymu. Že k něčemu došlo si anglický rváček postěžoval žurnalistům, kteří pak rozjeli sérii spekulací. Podle jedné z nich Mbonambi nazval Curryho „bílou pí...“.

„Po podrobném přezkoumání všech dostupných důkazů, včetně audio a video záznamů ze zápasu, a po obdržení podání od obou týmů vyšetřování dospělo k závěru, že neexistuje dostatek důkazů, které by zaručovaly disciplinární řízení proti Mbonambimu,“ oznámila komise.

Jihoafrický rojník Bongi Mbonambi při tréninku autových vhazování. Před finále MS proti Novému Zélandu se řešilo, jestli se v semifinále proti Anglii dopostil rasistického chování vůči protivníkovi Currymu.

Novináři připomínali, že mezi oběma hráči došlo k rozepři už před rokem v utkání v Anglii. Pokud by se našli důkazy, že se Mbonambi dopustil skutečně rasistického chování a nemohl finále hrát, byl by to pro Jihoafričany obří problém.

Dvaatřicetiletý podsaditý chlapík je totiž jediným hráčem v třiatřicetičlenném kádru pro MS na pozici mlynáře. To znamená, že provádí autová vhazování a získává, neboli tzv. mele míč při vlastních mlýnech. Jeho zástupce Malcolma Marxe v průběhu šampionátu vyřadilo zranění kolene, ale trenéři se rozhodli dodatečně povolat Pollarda, který v původní nominaci kvůli svalovému zranění v lýtku vůbec nefiguroval. A Pollard jim zařídil klíčové body v obou vyřazovacích duelech. Mbonambimu tak extrémně věří.

Pokud by se Mbonambi zranil, v nouzi za něj může zaskočit Deon Fourie, který jinak hraje rváčka, čili se v mlýnu váže až do třetí řady.

Generálka před MS

Když se sobotní finalisté střetli naposled, byla z toho nejtěžší porážku Nového Zélandu v historii. Dva týdny před startem šampionátu Jihoafričané po hodině hry na stadionu Twickenham v Londýně vedli 35:0, byla to demolice. Po prostřídání a krásné pětce náhradníka Roigarda skončil duel 35:7.

Finále MS 1987: Nový Zéland- Francie 29:9 (Auckland) 1991: Austrálie - Anglie 12:6 (Londýn) 1995: JAR- Nový Zéland 15:12 po prodl. (Johannesburg) 1999: Austrálie - Francie 35:12 (Cardiff) 2003: Anglie - Austrálie 20:17 pro prodl. (Sydney) 2007: JAR - Anglie 15:6 (Paříž) 2011: Nový Zéland - Francie 8:7 (Auckland) 2015: Nový Zéland - Austrálie 34:7 (Londýn) 2019: JAR - Anglie 32:12 (Jokohama) 2023: Nový Zéland - JAR ? (Paříž)

I kvůli selhání nebyl Nový Zéland poprvé favoritem mistrovství světa. Zvlášť když loni prohrál domácí sérii s Irskem a v Rugby Championship ho v Christchurchi překvapila Argentina. A zahajovací zápas šampionátu, v němž po jednoznačném průběhu podlehl domácí Francii, roli „outsiderů“ ještě přiživil.

Jenže další zápasy ve skupině proti výkonnostně slabším protivníkům zvládl v pohodě a v epickém čtvrtfinále přetlačil „nepřemožitelné“ Iry (28:24). V semifinále proti Argentině to už byl koncert a výhra 44:6.

„Prožili jsme těžké časy, ale dostali jsme se z toho. Řekl bych, že nám to i trochu pomohlo. Jsme zpátky, dali jsme se dohromady a jsme schopní podávat vyrovnané výkony,“ řekl křídelník Will Jordan. „Chceme potvrdit, že dokážeme odehrát tři velmi dobré zápasy proti těžkým soupeřům za sebou.“

Devátá pětka Jordana

Do letošního turnaje ve Francie jen tři hráči v historii položili na jednom mistrovství světa osm pětek. Novozélanďané Jonah Lomu (1999) s Julianem Saveou (2015) a Bryan Habana z Jihoafrické republiky (2007). Ve Francii se k nim po semifinálovém hattricku proti Argentině přiřadil Will Jordan. „Vzal jsem to s pokorou, protože ti všichni jsou legendami a průkopníky ve hře na křídle,“ řekl Jordan.

Novozélanďan Will Jordan pokládá pětku v utkání proti Irsku.

Lomu byl tank, neskutečně silný a rychlý. S míčem v ruce protivníky nemusel obíhat. Stačilo mu, když do nich narážel a oni odpadávali. Nebo na něm viseli a on běžel dál.

Savea byl podobným typem s bleskovými nohami, ale nehrál tak fyzické ragby, byl šikovnější. Habana byl tak rychlý, že soutěžil s gepardem, nejrychlejším tvorem planety.

Překoná je Jordan? „Vždycky je skvělé, když se vám podaří doběhnout s míčem do brankoviště. Ale pro mě to není hlavní ukazatel výkonu. Ať klidně nedám žádné body, jen když to tady dotáhneme,“ řekl pětadvacetiletý novozélandský křídelník.

Ikony se loučí

Pro některé bude finále v Paříži posledním zápasem v reprezentaci, pro některé vůbec posledním zápasem v kariéře.

Jenže Dane Coles, novozélandský mlynář, ho bude sledovat jen z tribuny, do zápasu nezasáhne. „Bylo to moje nejtěžší rozhodnutí,“ svěřil se novozélandský kouč Ian Foster. „Pravděpodobně to nejtěžší, které jsem jako trenér udělal. Jak to vzal? Tak, jak bych to od něj očekával.“

Coles v šestatřiceti končí kariéru, ale do třiadvacetičlenné nominace na zápas se nedostal. Přednost na pozici náhradního mlynáře má o deset let mladší Samisoni Taukei’aho.

Brodie Retallick (108 reprezentačních startů) a Aaron Smith (124) jsou v základní sestavě, rekordman v počtu zápasů za národní mužstvo Samuel Whitelock (152) se na hřiště jistě dostane jako střídající hráč. Všichni tři odcházejí z Nového Zélandu do zahraničí pro lukrativní smlouvy. Retallick se Smithem budou hrát v Japonsku, Whitelock ve Francii. A kdo hraje mimo Zéland, nemůže být v reprezentaci.

„Víme, že je to poslední zápas pro některé ikonické hráče, ale moc o tom mluvit nechceme. Na loučení bude čas, teď nás zajímá jen finále,“ zdůraznil kouč Foster.

Novozélandský rojník Sam Whitelock se chystá na svůj 153 reprezentační zápas. Ve finále MS to bude jeho poslední start za All Blacks.

I pro něj jde o derniéru u All Blacks. Jeho nástupcem u jednoho z nejpopulárnějších týmu planety byl jmenován Scott Robertson, dosavadní kouč týmu Crusaders.

„Mám spoustu nápadů, co bych chtěl dělat. Ale až se vrátím z Francie domů, tak nejdřív posekám trávník,“ řekl Foster.

U soupeře nastoupí naposled nejspíš Duane Vermeulena. Sedmatřicetiletý vazač nechybí v základní sestavě. Oficiálně však ještě nic neoznámil.