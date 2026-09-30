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Lovci a titul? Tým musí dozrát, ale každý ho chce, burcuje nový trenér Mašát

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
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  8:24
Titul má jako hráč s Plzní, teď na něj třeba zaútočí jako trenér s Lovosicemi. Pro severočeskou házenkářskou baštu je extraligové zlato zatím fata morgána, sen zkusí zhmotnit Petr Mašát.

„O titulu se nebavíme, ale když začíná sezona, každý chce být první,“ nezapírá padesátiletý trenér, který k extraligovému mužstvu nastoupil v létě. „První kroky jsou vybudovat si co nejlepší postavení do play off. A tam začíná úplně nová soutěž, na tu musíme být připravení.“

V posledních letech rodák z Plzně působil v Německu, v nižší soutěži cepoval LHV Hoyerswerda. Teď dostal chuť vrátit se na domácí scénu a ještě do klubu, který se netají medailovým apetitem. Vybral si Lovce, tým ze špičky soutěže.

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„Chtěl jsem pracovat v českém prostředí v ambiciózním klubu a tím Lovosice jsou. Přišlo od nich laso a já jsem rád za možnost, kterou jsem dostal. Vždycky byl můj sen bojovat s nějakým extraligovým týmem o nejvyšší příčky, takže jsem tu výzvu přijal. Doufám, že ambice všichni naplníme.“

Už se skromným Jičínem, kde hrával, atakoval medaili. V roce 2019 ho dovedl ke čtvrtému místu. Teď má ještě lepší podmínky.

„Všechno je otázka peněz, jak lidi v klubu pracují, jakou mají ambici, jakou pomoc sponzorů, města a kraje. Jsem o něco starší než tehdy, mám tady o něco kvalitnější mančaft, než jsem měl v Jičíně,“ porovnává Mašát. „A dennodenní práce je jiná než v poloamatérských podmínkách v Jičíně nebo třeba Strakonicích, kde trenér nemá mančaft tak často pohromadě.“

Mašátovy zásahy tak mají větší dopad, protože je větší prostor pro tréninky. „Když se daří, je každý král. Ale když se nedaří, máte větší čas s týmem nebo individuálně pracovat,“ pochvaluje si novic.

Lovosice, 5.9. 2026, Lovosice - Jičín, extraliga házené, hráno na zimním stadionu, dorazilo 2618 diváků. Nový kouč Lovosic Petr Mašát vlevo.
Lovosice, 25.9. 2026, Lovosice - Strakonice, školní zápas, extraliga házené.
Strakonický Michal Tikal pálí pro Lovosicím.
Nový lovosický trenér Petr Mašát v utkání s Jičínem.
Házenkářská legenda Pavel Horák.
27 fotografií

Navíc Lovosice jsou tradiční líhní talentů. Titul tak nemusí být otázka roku, ale Mašát by si mužstvo mohl formovat delší čas. „Přišlo k nám sedm dorostenců, kteří byli stříbrní v republice. Bavíme se o předních příčkách, ale až na Pavla Horáka,“ jmenoval trenér vítěze Ligy mistrů, „jsou tady hlavně mladí kluci, nejstarším je kolem pětadvaceti. Tým potřebuje ještě dozrát, ale když máte malé cíle, špatně se pracuje.“

Působení v Německu mu dalo hodně. „Kultura toho prostředí je trošku jiná než v Česku, ať je to bundesliga nebo nižší soutěže, haly jsou tam plné, města tou házenou žijí. Je to pěkné, když je hlediště narvané a zvítězí se, člověka to motivuje. Nasbíral jsem tam zkušenosti, jsem už klidnější,“ mrkne bouřlivák, který na lavičce působí hodně emotivně. „Mám to rád, žiju s týmem. Nelíbí se mi, když se na něčem domluvíme a nefunguje to. Pak je potřeba to připomenout, aby to zase fungovalo.“

Do Lovosic zapadl nový kouč dobře. „Jsem Plzeňák, působil jsem ve velkých městech, v zahraničí, ale na druhou stranu žiju dlouhá léta v Jičíně, což je jen o něco větší město než Lovosice. V extralize jsem dlouhá léta jako hráč i trenér, s Vojtou Srbou (ředitelem klubu) jsme stejné ročníky. Od něj i od Honzy Landy (sportovního ředitele) dostávám hodně prostoru k práci, oba mají velký nadhled,“ líbí se Mašátovi.

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Po čtyřech kolech mají Lovci bilanci dvě výhry, jedna remíza a jedna porážka. „Až na kaňku v podobě první půle na Dukle jsem spokojený. Díváme se na play off, já jsem nový, přišli noví hráči. Mančaft tvoříme krok za krokem, abychom byli připraveni na vyřazovací část.“

Výbuch na Dukle 26:39, když první půli Lovci projeli 7:19, už kouč rozdýchal. „Stane se to i největším klubům na světě v jakémkoli sportu. Sešlo se několik faktorů, neproměnění šancí, technické chyby, možná podceněný úvod. Pro mě to byla nová situace, viděl jsem, jak kluci reagují. A teď musíme pracovat na tom, aby se to neopakovalo.“

Až se uzdraví marodi, budou Lovosice ještě silnější. „Pořád nám chybí Pavel Horák jako osobnost v obraně a Marek Hniďák, levák na pravé spojce. Oba jsou důležití hráči pro systém, který bychom chtěli hrát. Snad se oba brzy dostanou do hry,“ přeje si trenér.

Už v sobotu Lovce doma prověří extra soupeř, dorazí neporažený lídr Karviná.

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