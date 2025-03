Šůstek o čtvrtfinále s Duklou: Nebudu to prožívat víc. Teď už je napůl účetní

Vždyť v červenožlutých barvách strávil v minulosti dlouhých 13 let, než se v roce 2023 vrátil do mateřského Sokola.

„Může se zdát, že bych měl tuhle sérii prožívat o něco víc, ale já si myslím, že nebudu. Už jen proto, že kluků, se kterými jsem v Dukle kdysi hrával, tam zbylo hodně málo,“ nechal se slyšet třiatřicetiletý rodák z Vysočiny.

Vzpomínek na působení v Dukle ale určitě musíte mít hromadu.

To jo, a jsou to vesměs moc hezké vzpomínky. Však jsem tam taky prožil kus svýho života, hodně jsme toho s Duklou dokázali.

Play off házenkářské Chance extraligy 2024/25 Čtvrtfinále 1. zápas v pátek 19.00 Dukla Praha – NOVÉ VESELÍ

2. zápas sobota 17.00 Dukla Praha – NOVÉ VESELÍ

3. zápas 29. března 19.00 NOVÉ VESELÍ – Dukla Praha (příp. další termíny: 30. 3. a 6. 4.) Zbývající dvojice Talent tým Plzeň – Zubří Brno, Lovosice Karviná – Frýdek Místek. Hraje se na 3 vítězství. Postupující ze série Dukla Praha – Nové Veselí narazí buď na Plzeň nebo na Zubří.

Pokud se nepletu, do Prahy jste odešel v době, kdy vám bylo nějakých devatenáct let. Nebyl to pro kluka z Nového Veselí až moc velký šok?

Ani ne, protože já to měl servírováno jako pozvolný přechod. Zpočátku jsem totiž ještě trávil půl týdne ve Žďáru či v Novém Veselí a půl v Praze, takže to pro mě nebylo zas až tak náročné. Navíc kluci z mančaftu mi se vším pomohli.

A když jste pak zase občas zaskočil domů na Vysočinu, neslyšel jste náhodou něco o pražských móresech?

(směje se) To víte, že slyšel, to bylo úplně normální. Pak už jsem to bral jako samozřejmost.

Vyrůstal jste v Novém Veselí, nyní žijete ve Žďáru nad Sázavou, ovšem jako místo narození máte uvedený Havlíčkův Brod. Jak je to možné?

Maminka tehdy bydlela se svými rodiči v Bílku u Chotěboře, tak si asi vybrala havlíčkobrodskou porodnici. Ale potom jsme se hned přestěhovali do Žďáru a později do Nového Veselí.

A jelikož v Novém Veselí je sportem číslo jedna házená, nemělo vaše rozhodování kam uhnout. Mám pravdu?

Tam to byl spíš jediný sport. (usmívá se) Ale jinak je pravda, že na výběr jsem moc neměl, protože jsem se kamarádil s klukama, kteří vždycky odešli na trénink a já zůstal pokaždé sám. Tak jsem začal chodit na tréninky s nimi.

Bavili jsme se o tom, jestli byl přechod do Prahy pro kluka z malého města velkým šokem, a mě v souvislosti s tím napadá otázka, zda nebyl stejný šok i pozdější přesun z hlavního města zpátky na Vysočinu?

Určitě ne, my jsme to s manželkou jenom uvítali. Měli jsme v hlavě už dlouho, že se chceme vrátit a nakonec to takhle pěkně vyplynulo. Na jednu stranu máte v Praze různé vyžití a všelijaké služby skoro nonstop, jenže tady je zase úžasný klid.

David Šůstek z Dukly (ve žlutém) se probíjí přes lovosického Jiřího Motla, vpravo ho atakuje Marek Hniďák.

Už jste přemýšlel o tom, čím se budete po skončení kariéry živit? Tím vám ale rozhodně nechci nic podsouvat...

V pořádku. Je pravda, že už netrénuju tolik, jako když jsem hrával na Dukle. Nebo vlastně i tady před těmi dvěma lety. Jsem s vedením klubu domluvený na menším počtu tréninků i odehraných minut, ale končit se mi zatím nechce. Rád bych byl ještě nějakou dobu nápomocen. A taky uvidíme, kolik mi toho ještě dovolí zdraví.

A vidíte svoji budoucnost spíš ve spojení se sportem, nebo s úplně jiným oborem?

Dělal jsem střední školu obchodní, mám ekonomické lyceum a věnuju se trochu účetnictví.

Baví vás počítání?

Někdy ano, někdy ne. Zatím dělám účetnictví jen na půl úvazku, což mi vyhovuje.

Tak se pojďme zase na chvíli věnovat házené. Co by mělo podle vás platit právě na Duklu?

Je to trochu jiný tým, než na jaký jsme byli zvyklí, budeme se tedy chystat na jinou Duklu. Nicméně základ je pořád stejný. Velká úderná síla bude ve spolupráci jejích spojek a výborní jsou i gólmani. Play off zápasy mají prostě úplně odlišný náboj a my v nich musíme hlavně vycházet z dobré obrany.

Mohou být vaší výhodou například fanoušci?

Rozhodně ano. Věříme, že doma budeme hrát před plnou halou a moc se na to těšíme. Navíc, co jsem slyšel, tak dost lidí s námi pojede už na první dva zápasy na Duklu.