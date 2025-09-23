Mám radost, ale výkon nebyl nejlepší, ví trenér volejbalistů. Věří si na semifinále?

Ačkoliv jeho svěřenci vítězstvím v osmifinále už s jistotou posunou maximum v samostatné historii státu, kterým je desáté místo z roku 2010, on s představením proti Tunisku úplně spokojený nebyl. „Jsem trochu rozpolcený. Samozřejmě mám obrovskou radost, ale výkon nebyl takový, jaký bych si jako trenér představoval,“ cituje ho tisková zpráva.
„Trošku jsme měli technické problémy na přihrávce, nefungovala nám obrana jako ty dva předchozí zápasy. Je super, že jsme vyhráli, ale dívalo se mi lépe na ty předchozí vítězné zápasy.“
|
Historický úspěch českých volejbalistů! Na mistrovství světa prolétli do čtvrtfinále
Čeští volejbalisté po výhře 3:0 nad Čínou podruhé v řadě neztratili ani set, stejným výsledkem zaskočili v základní skupině také Srbsko. S Tuniskem zvítězili 25:19, 25:18 a 25:23, třetí sadu navíc dokázali otočit, když prohrávali už o sedm bodů.
„Soupeř předvedl dobré servisy. V duchu jsem si říkal, že bude asi těžké dotáhnout ztrátu,“ přiznal padesátiletý kouč. „Ale pak jsme si pomohli servisem, začala fungovat obrana, dohrávka. A najednou, jak se to začalo srovnávat, soupeři zpanikařili, čehož jsme využili.“
Na konci utkání se zaskvěl Jan Galabov, který předvedl několik povedených servisů a byl platným i v poli. A když Češi otočili skóre ze 14:19 na 20:19 a soupeři začali kazit, po chvilce se společně s týmem radoval z obřího úspěchu.
„Když jsem šel za nepříznivého stavu na servis, úplně jsem nad tím nepřemýšlel,“ prozradil. „Měl jsem v hlavě asi jen to, že to musím odčinit, protože začátek třetího setu šel za mnou. Potřeboval jsem se něčím vykoupit. Jsem rád, že jsme to s klukama otočili zpátky, dohnali manko a nakonec zvítězili 3:0.“
A co za báječným úspěchem vlastně stojí?
„Specifické je to, že tým drží při sobě, bojuje do konce a nevzdává žádný balon,“ vyjmenovává přednosti klíčový smečař Lukáš Vašina, který proti Tunisku zařídil 13 bodů.
O stejný příděl se postaral i Galabov. „Naše taktika je variace servisu. Věděli jsme, s čím chceme při podání pracovat a zaplať pánbůh se to podařilo. Vždycky se dostaneme z těžkých situací, semkneme se a ten jeden klíčový moment stojíme na hřišti při sobě, což se nám vyplácí.“
Trenér Novák vidí přidanou hodnotu hlavně v sehranosti svých svěřenců. „Konečně byl tým kompletní a mohl trénovat společně. V první části repre sezony tam bylo hodně zranění, kluci přicházeli, odcházeli, střídalo se to. Od Final Four Evropské ligy jsme trénovali plus minus ve stejné sestavě. Tohle je výsledek.“
Sám věří, že by ho mohli volejbalisté ještě vylepšit. Ve čtvrtfinále, které odehrají ve čtvrtek, vyzvou Írán, který v pětisetové bitvě porazil Srbsko.
„Jejich tým prochází obměnou, ale dokážeme s nimi hrát. Bude to extrémně těžké, přece jen je to čtvrtfinále mistrovství světa. Ale je to hratelné,“ předpovídá Novák.
Už teď ale mají Češi co oslavovat. Z Filipín odvezou nejlepší výsledek českého volejbalu v samostatné historii, ve čtvrtfinále světového šampionátu byly české barvy ještě v rámci federace naposledy v roce 1986.
„Myslím, že tady píšeme volejbalovou historii,“ zářil Galabov. „Být do osmého místa na světovém šampionátu je historický úspěch, což se poslouchá hezky. Jsem na nás náležitě pyšný, že jsme to zvládli.“
Ale vzdávat se on ani jeho spoluhráči ještě nehodlají.
„V tu pravou dobu nám to krásně klape, bojujeme, nevzdáváme se a víme, za čím jdeme – za jakým výsledkem a historickým úspěchem kráčíme,“ uvědomuje si kapitán Adam Zajíček. „Jsem rád, že jsme to dneska zvládli a pevně věřím, že ve čtvrtek to zopakujeme a nebudeme končit.“
Pokud by se probojovali až do semifinále, už budou mít v hlavách jistě mnohem smělejší vizi. Poprvé od roku 1966 urvat na mistrovství světa medaili.