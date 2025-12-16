Nová vláda sport posune, věří funkcionáři po Šebkově odvolání z vedení NSA

„Je potřeba respektovat, že vedení NSA je politickou nominací. Vláda si dala ve sportu mnoho úkolů, tak začíná pracovat. Pro sport je v tomto stavu klíčové, aby v NSA nerušeně pokračovala administrace dotačních programů pro činnost klubů a svazů na rok 2026. Chci Ondrovi Šebkovi a jeho týmu poděkovat. Věřím, že jeho následovníci s využitím síly ministra sportu ve vládě posunou sport a aktivní pohyb v naší společnosti zase o stupínek výše,“ uvedl šéf ČUS Boháč.
Šebka po třech letech ve funkci a člena rady agentury Františka Horáka odvolala vláda na návrh ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného. Zástupci kabinetu, který v pondělí jmenoval prezident Petr Pavel, kritizovali hospodaření NSA už dříve.
Vláda odvolala šéfa NSA Šebka. Ministr Šťastný chystá v úřadu důkladný audit
„Je plně v kompetenci vlády, aby si zvolila vrcholné představitele na úřednických pozicích, kterým důvěřuje a s nimiž chce spolupracovat. Věřím, že současná vláda bude sportu věnovat výrazně větší pozornost než ta předchozí - a že se to projeví i v navýšení prostředků na sport, posílení prevence a podpory zdravého životního stylu. Očekáváme také větší citlivost k technickým sportům, které v dnešní době mají pro stát vysokou přidanou hodnotu,“ uvedl předseda Sdružení sportovních svazů ČR Ertl.
Už v listopadu on i Boháč avizovaný vznik pozice ministra sportu přivítali. „Pro nás je důležité, že byl post ministra sportu konečně vytvořen,“ zopakoval nyní Ertl.