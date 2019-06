Zlatý pohár v Pardubicích ovládl Faltejskův Northerly Wind

Právě Faltejskovo jezdecké umění viděl Tůma jako rozhodující. „Je to opět Faltejskem. Pak to klapne. Northerly Wind je dobrý kůň, to víme všichni. S hodnocením ale počkám. Teď je všechno zbytečné, důležité je, aby byl kůň zdravý, a pak se uvidí co dál,“ nechtěl být konkrétnější Tůma.

Připustil však, že by s valachem rád vycestoval a poměřil se se zahraniční konkurencí.

Faltejsek, který s Tůmou pravidelně spolupracuje, to udělal náramně. Hnědáka držel v poli koní. O tempo se podle očekávání staral Dangerous Gleam se švédským žokejem Lovénem, ovšem jeho náskok nebyl mnohodélkový, jak tomu v případě tohoto tempového koně často bývá.

Následoval jej Lamum v růžovo-bílých barvách stáje Lokotrans. Koně z tréninkové centrály Váňových se drželi v druhé půli pole. V úvodu špatně překonala jeden ze živých plotů klisna Yara a k zemi se poroučel žokej Martin Liška.

Stopku pěknému umístění vystavila minela Mistra Westminstera, v závěrečné části dostihu začal před překážkou bočit, setřásl svého žokeje Jana Kratochvíla a bylo po nadějích. Ani pozdější vítěz Northerly Wind nevypadal tři překážky před cílem, že by měl do boje o vítězství zasáhnout. Propadl se až na poslední místo.

Na čelo se propracoval spolufavorit Lamum a vypadalo to, že si jede vstříc velkému vítězství. Jenže pak k velkému výkonu rozhýbal Faltejsek Northerly Winda, ten na mohutné pobídky svého žokeje zabral a o 4 a půl délky nakonec zvítězil.

„Bylo to přeci jen o 500 metrů dále než přípravka, nebyl rozběhaný - to mu trošku chybělo, proto z toho na chvilku trošku vycouval. Ale dal jsem mu šanci a on mi to vrátil,“ řekl vítězný žokej Jan Faltejsek.

„Ze začátku to nebylo úplně rychlé, rozjelo se to, až když jsme zaběhli za les. Ale je pravda, že druhé kolo už jsme fakt jeli. V menším poli je větší klid, ale stejně jsme namačkaní a toho místa tam tolik není. Ale myslím, že tohle byl hodně krásný dostih,“ dodal Faltejsek. Na druhém místě skončil Lamum, třetí doběhl svěřenec trenéra Josefa Váni mladšího Accelerator.

Nejnapínavější koncovku nabídla Cena města Pardubic. Celou cílovou rovinu se o vítězství přetahovali ostřílený Mazhilis a na těžkých skocích začínající šestiletý Evžen. Ten nakonec potvrdil talent jednoho z nejlepších mladších překážkových koní současnosti a po boji zvítězil.

Pro Myšku to byl jediný start dne a dost možná také obrat k lepšímu v jeho tréninkové centrále, kterou vede společně s manželkou Štěpánkou. „Letos se nám až tak nedaří, zranění koně se nám nevyhnula. Musíme počkat, až ta smůla z nás spadne, a pak zase budeme závodit. Tohle vítězství nám pomůže,“ řekl pro dostihu Jaroslav Myška.

V průběhu dostihu včas zachytil nástup Mazhilise, který vypadal po absolvování velkého vodního příkopu jako velký adept na vítězství.

„Pepa Bartoš v půlce dostihu šel razantně dopředu, když mu Mazhilis tak dobře šel. Evžen si tak trošku odpočinul za ním a pak spolu svedli pěkný souboj,“ dodal Myška.