Páté zlato z mistrovství světa. Norské házenkářky ve finále přetlačily Německo

Norské házenkářky popáté vyhrály mistrovství světa. Úřadující olympijské i evropské šampionky ve finále v Rotterdamu porazily 23:20 Německo. V utkání o bronz si Francie poradila 33:31 po prodloužení s domácím Nizozemskem.
Norské házenkářky pózují se zlatými medailemi z mistrovství světa. | foto: Piroschka Van De WouwReuters

Norky všechny předchozí zápasy na turnaji vyhrály minimálně devítibrankovým rozdílem, finále ale bylo dlouho vyrovnané. První poločas skončil 11:11 a favoritky rozhodly až v závěru, kdy si vypracovaly tříbrankové vedení.

Norky získaly pátou medaili z posledních šesti světových šampionátů. Neuspěly pouze v roce 2019, kdy byly čtvrté, jinak získaly tři tituly (2025, 2021 a 2019) a dvě stříbra (2023 a 2017).

Norské házenkářky se radují z vítězství ve finále mistrovství světa.

Německo, které šampionát pořádalo společně s Nizozemskem, se dočkalo první medaile od třetího místa z roku 2007. Ve finále se představilo poprvé od roku 1993, tehdy získalo dosud jediný titul.

V norském dresu se zlatem s úspěšnou reprezentační kariérou rozloučila Katrine Lundeová. Pětačtyřicetiletá gólmanka s národním týmem třikrát vyhrála olympiádu, na mistrovství světa přidala tři tituly a sedm na evropském šampionátu.

Francie v duelu o bronz většinou jen dotahovala. V úvodu nabrala ztrátu 1:4 a také ve druhém poločase prohrávala i o tři branky, naposledy 18:21. Skóre ale opět dokázala otočit a čtyři sekundy před koncem normální hrací doby vedla o gól.

Nizozemky ale i v oslabení dokázaly srovnat, postarala se o to Diane Housheerová. V prodloužení už však měla Francie navrch a po titulu z roku 2023 a stříbru z roku 2021 získala medaili na třetím šampionátu za sebou.

Mistrovství světa házenkářek

Rotterdam:

Finále:
Norsko - Německo 23:20 (11:11)
Nejvíce branek: Reistadová a Deilaová po 5, Mörková 3/3 - Grijseelsová, Vogelová a Leuchterová všechny 4.

O 3. místo:
Francie - Nizozemsko 33:31 po prodl. (26:26, 12:11).

