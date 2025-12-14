Páté zlato z mistrovství světa. Norské házenkářky ve finále přetlačily Německo

Norky všechny předchozí zápasy na turnaji vyhrály minimálně devítibrankovým rozdílem, finále ale bylo dlouho vyrovnané. První poločas skončil 11:11 a favoritky rozhodly až v závěru, kdy si vypracovaly tříbrankové vedení.
Norky získaly pátou medaili z posledních šesti světových šampionátů. Neuspěly pouze v roce 2019, kdy byly čtvrté, jinak získaly tři tituly (2025, 2021 a 2019) a dvě stříbra (2023 a 2017).
Německo, které šampionát pořádalo společně s Nizozemskem, se dočkalo první medaile od třetího místa z roku 2007. Ve finále se představilo poprvé od roku 1993, tehdy získalo dosud jediný titul.
V norském dresu se zlatem s úspěšnou reprezentační kariérou rozloučila Katrine Lundeová. Pětačtyřicetiletá gólmanka s národním týmem třikrát vyhrála olympiádu, na mistrovství světa přidala tři tituly a sedm na evropském šampionátu.
Francie v duelu o bronz většinou jen dotahovala. V úvodu nabrala ztrátu 1:4 a také ve druhém poločase prohrávala i o tři branky, naposledy 18:21. Skóre ale opět dokázala otočit a čtyři sekundy před koncem normální hrací doby vedla o gól.
Nizozemky ale i v oslabení dokázaly srovnat, postarala se o to Diane Housheerová. V prodloužení už však měla Francie navrch a po titulu z roku 2023 a stříbru z roku 2021 získala medaili na třetím šampionátu za sebou.
Mistrovství světa házenkářek
Rotterdam:
Finále:
O 3. místo: