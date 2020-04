Hotelové vězení triatlonového páru: 336 hodin spolu a krádeže jídla

Na opuštěném letišti v Sydney je přivítaly osoby kompletně oděné do ochranných obleků, v doprovodu vojáků pak dorazili do pokoje v hotelu provozovaném vládou. „Bylo to jako scéna z filmu. Nevěděla jsem, jestli se kvůli tomu mám smát nebo brečet. Byl to jeden z nejbizarnějších zážitků v mém životě,“ popisuje Stanfordová v rozhovoru pro BBC.