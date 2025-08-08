Volejbalisté mají před sebou závěr bojů o ME, v sobotu si mohou zajistit postup

Autor:
  14:59
Čeští volejbalisté mají před sebou závěr kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2026. Po prvních dvou zápasech jsou v čele tříčlenné skupiny C, a pokud v sobotu vyhrají v Norsku, zajistí si první místo i účast na šampionátu. Ve středu je potom čeká na domácí půdě v Táboře Černá Hora.

Čeští volejbalisté se radují z bodu v semifinále Final Four Evropské ligy proti Izraeli. | foto: ČTK

Ze sedmi skupin postoupí na finálový turnaj vítězové a pětice nejlepších celků z druhých míst. Svěřenci Jiřího Nováka v první části kvalifikace loni v létě potvrdili roli favoritů a vyhráli v Černé Hoře 3:1 a doma s Norskem 3:0. Se ziskem šesti bodů jsou na prvním místě tabulky o tři body před Norskem.

Odvetnou část kvalifikace zahájí v sobotu od 17:00 v Norsku, kterému zatím nikdy ve vzájemných zápasech nepovolili ani set. Naposledy Nory porazili 25:17, 25:14 a 25:20. „Norové budou doma určitě silnější. Budou posílení o jednoho střeďáka (blokaře), který vloni v Táboře nebyl. V loňském zápase s Černou Horou, které norští volejbalisté odehráli v domácím prostředí, nám ukázali, že svoji kvalitu mají. Navíc to pro ně bude zápas o všechno, takže to podle toho bude vypadat a já respektuji sílu soupeře,“ uvedl v tiskové zprávě svazu trenér Novák.

Sestava se oproti vyvrcholení zlaté Evropské ligy, které přineslo na začátku července českému týmu stříbro, mírně obměnila. „Máme v týmu dva univerzály Patrika Indru a Marka Šotolu, kteří se zdravotně dali do kupy. Bohužel se nám zranil Martin Šábrt, místo něj jsme tedy povolali Josefa Poláka, který bude minimálně na jeden zápas evropské kvalifikace připravený. K týmu se připojil i Jan Galabov a zdravotně už je v pořádku,“ přiblížil Novák.

Čeští volejbalisté v zápase Evropské ligy proti Portugalsku.

Na závěr kvalifikace se čeští volejbalisté vrátí do táborské sportovní haly Mír, kde se od 18:00 utkají s Černohorci. „S Táborem máme dobré zkušenosti. Nezdá se to, ale v hlavách kluků zůstává, že se jim tam vloni zápas s Norskem extrémně povedl. Atmosféra byla výborná, takže se na ni zase všichni těšíme,“ uvedl kouč.

Kvalifikace o ME 2026 je dalším z vrcholů reprezentační sezony českého týmu, který v září čeká mistrovství světa na Filipínách.

Nominace Česka

na kvalifikační zápasy s Norskem a Černou Horou:

Nahrávači: Luboš Bartůněk, Ondřej Roman.
Smečaři: Jiří Benda, Matouš Drahoňovský, Jan Galabov, Martin Licek, Lukáš Vašina.
Blokaři: Jakub Klajmon, Antonín Klimeš, Josef Polák, Adam Zajíček.
Univerzálové: Patrik Indra, Marek Šotola.
Libera: Michael Kovařík, Milan Moník.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Sparta B vs. KroměřížFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Sparta B vs. Kroměříž //www.idnes.cz/sport
8. 8. 17:00
  • 1.80
  • 3.55
  • 4.05
Č. Budějovice vs. VlašimFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Č. Budějovice vs. Vlašim //www.idnes.cz/sport
8. 8. 17:30
  • 2.13
  • 3.69
  • 2.91
Pardubice vs. Slovan BratislavaHokej - - 8. 8. 2025:Pardubice vs. Slovan Bratislava //www.idnes.cz/sport
8. 8. 17:30
  • 1.40
  • 4.94
  • 5.59
Příbram vs. Ústí n. L.Fotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Příbram vs. Ústí n. L. //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 3.79
  • 3.93
  • 1.77
Artis Brno vs. Zbrojovka BrnoFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Artis Brno vs. Zbrojovka Brno //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 5.11
  • 4.01
  • 1.56
Táborsko vs. Ostrava BFotbal - 5. kolo - 8. 8. 2025:Táborsko vs. Ostrava B //www.idnes.cz/sport
8. 8. 18:00
  • 1.56
  • 3.87
  • 5.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Sparta - Aktobe 4:0, dlouho nic, pak tři góly za osm minut a postup. Zářil Preciado

Sparťanští fotbalisté živí naději na podzim v evropských pohárech. V odvetě 2. předkola Konferenční ligy se proti Aktobe takřka hodinu nemohli prosadit, ale pak během osmi minut dali tři góly, v...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Rekordní nadílka. Florbalisté deklasovali Čínu 36:0, sedm hráčů dalo hattrick

Čeští florbalisté si na Světových hrách v neolympijských sportech v čínském Čcheng-tu připsali rekordní výhru v reprezentační historii. Domácí výběr deklasovali 36:0 a zajistili si postup do...

8. srpna 2025  15:55

Volejbalisté mají před sebou závěr bojů o ME, v sobotu si mohou zajistit postup

Čeští volejbalisté mají před sebou závěr kvalifikace o účast na mistrovství Evropy 2026. Po prvních dvou zápasech jsou v čele tříčlenné skupiny C, a pokud v sobotu vyhrají v Norsku, zajistí si první...

8. srpna 2025  14:59

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje posilu z portugalské ligy

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

8. srpna 2025  14:34

České vyhlídky v pohárech jsou lepší než u rivalů. Přímá účast v LM opět není daleko

Na první pohled se pro české fotbalové kluby nic zásadního nezměnilo, přesto jim úvodní zápasy třetích předkol evropských pohárů přinesly alespoň dílčí radost. Vyhlídky Řeků, Norů a Poláků, kteří by...

8. srpna 2025  14:14

Fanoušci dojímají. Trika Litvínov nezhasne jdou na dračku, berou je i soupeři

Dojemná vlna solidarity zaplavila Litvínov. Fronty na Jágra? Snad ještě větší na fanouškovská trika se záchranářským mottem Litvínov nezhasne. Při čtvrteční přípravě s Kladnem šla na dračku. „Velké...

8. srpna 2025  13:59

Kanoista Martin Fuksa nebude na MS startovat na deblu s bratrem Petrem

Kanoista Martin Fuksa nebude na mistrovství světa v Miláně startovat na deblu s bratrem Petrem. Řekl to v rozhovoru pro web Dukly s vysvětlením, že o tom v týmu mají jasno už dlouho. Kvůli programu...

8. srpna 2025  13:28

Návraty s pukem? Zákaz. Hokejová novinka se v prodlouženích dotkne i českých klubů

Hokej reaguje, na evropské scéně se testuje další nové pravidlo. Liga mistrů po dohodě s mezinárodní federací IIHF v nadcházející sezoně zakáže hráčům vycouvat s pukem z útočného pásma při...

8. srpna 2025  12:45

Atletika chce chránit ženy. Ale má správný systém? Vědec genetický test zpochybňuje

Premium

Bez genetických testů žádné mistrovství světa. Zpráva, kterou teď řeší atletky, jež chtějí v září na světový šampionát do Tokia. Co tak najednou? Šéf Světové atletiky Sebastian Coe přišel s dříve...

8. srpna 2025

Zlínský bojovník i kadeřník. Bartošák se chystá na Boleslav i na klienty

Nejsou to ještě ani dva roky. Přestože je Lukáš Bartošák jedním z mála pamětníků ze současného kádru fotbalistů Zlína, kteří byli na Letné u toho, když 21. října 2023 prohráli s Mladou Boleslaví v...

8. srpna 2025  11:23

Sparta ukázala, že už se nerozsype. A co Baník? Ten je stále zranitelný

Naplněné a vzrušené tribuny, které se podle pokynů převlékly do bílé barvy, brzy utichly. Jakmile balon ve 4. minutě dohopsal do sítě, z každé druhé sedačky vítkovické arény byste uslyšeli klasický...

8. srpna 2025

Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?
Otestovali jste GERBER Organic Chewing Wheels. Opravdu křupky chutnají i pomáhají?

Jak se osvědčily křupky GERBER Organic Chewing Wheels u našich 40 malých testerů? A co si maminky nejvíce pochvalují – chutnost, praktičnost nebo...

Čacho po příchodu do Olomouce: Protekce? Musím si vše vybojovat sám

V roce 2024 vyhrál s Třincem hokejovou extraligu, k čemuž Ocelářům dopomohl bilancí 9+12 v 72 zápasech. V minulém ročníku se ovšem slovenský útočník Viliam Čacho ve Slezsku spíše trápil, a proto se...

8. srpna 2025  10:47

Deset posil, jedenáctá na cestě. A teď chci Palmera z Chelsea, směje se Janotka

Tomáš Janotka prožil v létě sen snad každého fotbalového trenéra. Sportovní vedení prvoligové Sigmy mu, s nadsázkou řečeno, přivedlo každého, na koho si Janotka se svými asistenty ukázal. Výsledkem...

8. srpna 2025  10:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.