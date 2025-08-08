Ze sedmi skupin postoupí na finálový turnaj vítězové a pětice nejlepších celků z druhých míst. Svěřenci Jiřího Nováka v první části kvalifikace loni v létě potvrdili roli favoritů a vyhráli v Černé Hoře 3:1 a doma s Norskem 3:0. Se ziskem šesti bodů jsou na prvním místě tabulky o tři body před Norskem.
Odvetnou část kvalifikace zahájí v sobotu od 17:00 v Norsku, kterému zatím nikdy ve vzájemných zápasech nepovolili ani set. Naposledy Nory porazili 25:17, 25:14 a 25:20. „Norové budou doma určitě silnější. Budou posílení o jednoho střeďáka (blokaře), který vloni v Táboře nebyl. V loňském zápase s Černou Horou, které norští volejbalisté odehráli v domácím prostředí, nám ukázali, že svoji kvalitu mají. Navíc to pro ně bude zápas o všechno, takže to podle toho bude vypadat a já respektuji sílu soupeře,“ uvedl v tiskové zprávě svazu trenér Novák.
Sestava se oproti vyvrcholení zlaté Evropské ligy, které přineslo na začátku července českému týmu stříbro, mírně obměnila. „Máme v týmu dva univerzály Patrika Indru a Marka Šotolu, kteří se zdravotně dali do kupy. Bohužel se nám zranil Martin Šábrt, místo něj jsme tedy povolali Josefa Poláka, který bude minimálně na jeden zápas evropské kvalifikace připravený. K týmu se připojil i Jan Galabov a zdravotně už je v pořádku,“ přiblížil Novák.
Na závěr kvalifikace se čeští volejbalisté vrátí do táborské sportovní haly Mír, kde se od 18:00 utkají s Černohorci. „S Táborem máme dobré zkušenosti. Nezdá se to, ale v hlavách kluků zůstává, že se jim tam vloni zápas s Norskem extrémně povedl. Atmosféra byla výborná, takže se na ni zase všichni těšíme,“ uvedl kouč.
Kvalifikace o ME 2026 je dalším z vrcholů reprezentační sezony českého týmu, který v září čeká mistrovství světa na Filipínách.
Nominace Česka
na kvalifikační zápasy s Norskem a Černou Horou:
Nahrávači: Luboš Bartůněk, Ondřej Roman.