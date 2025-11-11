Na historicky druhé medaili se před dvěma roky vedle Christianové podílely také Vendula Beránková, Anna Brucháčková, Nela Jiráková, Vanessa Rebecca Keprtová, Karolína Klubalová, Michaela Kubečková, Michaela Mechlová, Denisa Ratajová, Martina Řepková, Šárka Staňková a Eliška Trojánková. Šestý šampionát čeká Ratajovou a Řepkovou, pátý Beránkovou a Jirákovou.
Nominační video:
Naopak debutovat na MS budou Sofie Gocová, Karolína Stůjová, Linda Fuchsová, Barbora Husková, Nela Sikorová a Nikola Štekerová.
Češky vstoupí do turnaje ve Starez aréně Vodova 6. prosince duelem proti Dánsku, v dalších dnech nastoupí v základní skupině A proti Lotyšsku a Švýcarsku. První dva celky postoupí přímo do čtvrtfinále a další čeká předkolo play off. To se odehraje 9. prosince ještě v Brně, další zápasy play off už se uskuteční v Ostravar Aréně v Ostravě. Finále je na programu v neděli 14. prosince.
Nominace českých florbalistek na MS v Brně a Ostravě
6.-14. prosince
Brankářky: Nikola Příleská (Vítkovice), Jana Christianová (Thorengruppen/Švéd.)