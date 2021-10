Karlovarští nohejbalisté získali v extralize bronzové medaile

Sezonu poznamenal koronavirus, což se projevilo na jejím formátu. Byla specifická a hodně nevyzpytatelná. Hlavně zkrácená a podle mnohých nespravedlivá. Přesto bude v archivu zapsáno, že Liapor byl po základní části třetí a nakonec také třetí. „Je to placka. Umístění odpovídá naší úrovni, dva finalisté Modřice a Čakovice jsou letos o kousíček lepší,“ přiznává hrající trenér Jan Vanke.

Čakovice byly nad síly

Mohla být i lepší, ale v semifinále Vary narazily na Čakovice, s nimiž možná neměly štěstí, ale na druhou stranu i v základní části s nimi prohrály. V semifinále 1:5 a doma 2:5.



„Kdyby se všem zadařilo, odvedli nadstandardní výkon, tak jsme na finále pomýšlet mohli. Prohrávali jsme v koncovkách setů, ale o ten kousek byly Čakovice lepší,“ přiznává Vanke.

Právě před semifinále ve Varech také změnili trenéra, Vanke se naplno věnoval hře a na lavičku usedl Jiří Dvořák.

„Poslední dva roky, kdy trénuji, jakmile přijde play off jsem zjistil, že je velmi těžké skloubit hru s trénováním, soustředit se na obě věci. Bylo jasnou volbou oslovit někoho zvenku, abych se mohl připravovat na své zápasy. Příchod Jirky Dvořáka byla velká pomoc, přinesl užitečné věci, které bohužel nevyšly. Rozhodně to byl dobrý tah.“ Poslední utkání sezony byl druhý semifinálový zápas s Čakovicemi, který karlovarští nohejbalisté na svých kurtech v Doubí prohráli 2:5. „Velmi podobný tomu, co jsme předváděli v Čakovicích. Rozhodovaly koncovky setů, mnoho jich končilo 9:10,“ přiznává Jan Vanke.

Začátek dobrý, ale potom

Přitom do utkání Vary vstoupily slibně. První dvojice Vanke, Putík otočila v prvním setu nepříznivý stav 7:9 na konečných 10:9. A druhý set měla víceméně pod kontrolou. Bohužel na ně nenavázala druhá dvojice Jakub Medek, Bíbr.

„Dobře jsme vstoupili do zápasu, doufal jsem, že druhou dvojku vyhrajeme také, ale bohužel se tak nestalo. První set prohra 9:10 a druhý už nedokázali zvednout,“ lituje Vanke.

Stav byl tedy 1:1 a povedla se první trojice Vanke, Kokštein, Dan Putík a střídající Matěj Medek. Liapor vedl 2:1. Ovšem druhá trojice Jakub Medek, Tolar, Hron, střídající Bíbr prohrála. Rozhodující moment nastal v singlu.

„Karel Hron hrál výborně, ale ve třetím setu se Zdeňku Kalousovi povedla dvě nechytatelná prasátka a prohrál 9:10. Myslím, že hrál tak dobře, že si zasloužil vyhrát, ale bohužel,“ lituje karlovarský kapitán.

Druhým důležitým momentem byla další trojka.

„Hráli jsme dobře, ale znovu prohráli 9:10 první set. Hosté byli možná odvážnější v koncovkách a přiklánělo se to na jejich stranu. Diváci se bavili a dobře se dívalo na vyrovnané utkání. Nemáme se za co stydět,“ dodává Jan Vanke.

Závěrečnou se v sobotu zakončí sezona. Uklidí se kurty a zazimují. Opět na ně nohejbalisté vyběhnou až příští rok na jaře.