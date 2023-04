Karlovy Vary zažily nohejbalový víkend a hned tři ligová utkání

Hlavní program pak odstartovalo odpolední utkání 4. kola Extraligy, ve kterém A mužstvo SK Liapor hostilo nováčka soutěže SK Start Praha, dopolední radost se ale bohužel zopakovat nepodařilo. Vítěz loňského ročníku I. ligy posílil o dva hráče s bohatou extraligovou zkušeností, Františka Kalase a Jana Chalupu, kteří spolu s mnoha tituly ověnčeným Vildou Ungermannem, jenž ani ve 49 letech neztratil nic ze svého umění, tvoří páteř týmu, který budí respekt, a dokázal to i v Karlových Varech.

„Začátek se nám vůbec nepovedl. Zápas prvních dvojic byl soubojem dravého mladí z Karlových Varů v podání Hokra s Tolarem proti velezkušenému Ungermannovi s Kaděrou a přesně ukázal, co bude v utkání rozhodující. Zkušenost přehrála mládí a hosté na to okamžitě navázali v druhém zápase dvojic.

Prohrávali jsme 0:3 a bylo jasné, že zvládnout to bude hodně těžké. Za záchrannou brzdu zatáhly druhá trojice a třetí dvojice a šanci na vyrovnání skóre měl Lukáš Tolar v singlu, ale narazil na ten den velmi dobře hrajícího Chalupu a překvapivě mu ve třech setech podlehl. A to byl ten pomyslný hřebíček do rakve,“ komentoval kapitán karlovarského áčka Jan Vanke průběh sobotního duelu.

V neděli zavítal do Doubí další z respekt budících týmů, úřadující klubový vicemistr republiky Avia Čakovice. A jak se ukázalo, přijel si sem pro svou druhou letošní prohru (první utrpěl překvapivě týden předtím v Žatci). Vítězství domácího týmu se přitom nerodilo nijak lehce.

„Hostům se sice bohužel podařilo vyhrát první dvojici, jenže ve druhé předvedli skvělý výkon Kuba Medek s Bíbrem a bylo vyrovnáno, což bylo pro další vývoj velmi podstatné. V polovině utkání byl stav nerozhodný, když jsme se v prvním zápase trojic ujali vedení a ve druhém hosté posledním míčem vyrovnali.

Jenže pak nám skvěle vyšla třetí dvojice a singl, ve kterém Lukáš Tolar porazil úřadujícího mistra republiky a reprezentanta Jirku Kalouse, a od toho momentu jsme drželi zápas pevně v rukou a poměrně přesvědčivě dotáhli do vítězného konce,“ neskrýval Jan Vanke spokojenost s nedělním výkonem svého týmu.