Nohejbalisté Varů odvrátili konec série, o finále se rozhodne v Čakovicích

„Za stavu 1:4 to opravdu nevypadalo dobře, ale po vítězství Vankeho trojky jsem začal věřit, že když to dotáhneme do dvojic, tak vyhrajeme,“ svěřil se po utkání karlovarský trenér Petr Tolar.

Utkání totiž nezačalo pro domácí vůbec dobře, v souboji prvních dvojic nenašli Kuba Medek s Bíbrem a střídajícím Vankem recept na důrazně hrající bratry Chadimovy a hosté se ujali vedení. Skóre sice Hokr s Tolarem v duelu druhých dvojic okamžitě smazali, jenže v následujících dvou třísetových zápasech trojic byli opět úspěšnější hosté z Čakovic, a když v singlu Karel Hron nestačil na Jiřího Kalouse, bylo na ukazateli skóre hrozivých 1:4.

Na úspěch domácích borců by si v ten moment vsadil málokdo, jenže druhá půlka utkání se té první nepodobala ani náhodou. Bodem obratu se stala dvousetová výhra Vankeho sestavy nad druhou čakovickou trojicí, a když pak Hokr s Bíbrem a Hronem udolali ve třech setech i první trojku hostí, začalo se v Doubí věřit ve vítězství. První krok k němu udělali Kuba Medek s Bíbrem a vítěznou tečku za utkáním udělali Hokr s Tolarem, když ve dvou setech přetlačili bratry Chadimovy. Lukáš Tolar byl ostatně také po téhle semifinálové bitvě vyhlášený jejím nejlepším aktérem. „Kdyby to ale bylo na mně, řekl bych, že skvěle tentokrát zahráli úplně všichni,“ dodává karlovarský trenér.

O finále už v sobotu

Vítězstvím srovnali Karlovarští stav semifinálové série a 1:1, o postupu do Superfinále Extraligy se tedy rozhodne ve třetím utkání na hřišti Avie Čakovice už tuto sobotu 1. října. Dá se věřit i tentokrát v úspěch? „Věřit se dá určitě, třetí utkání je vždycky o něčem jiném, tam budou ve hře hlavně nervy. Tím, že jsme dneska vyhráli, jsme dostali Čakovice pod tlak, oni teď vědí, že se dokážeme vyhrabat i z takové mizérie, když prohráváme 1:4. Rozhodovat se ale bude na hřišti,“ ví dobře Petr Tolar.