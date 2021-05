Ještě týden si na start nové sezony karlovarští nohejbalisté počkají

Žatec nahlásil čtyři hráče zraněné nebo nemocné hráče a požádal svaz o přeložení termínu. STK jeho žádosti vyhověl. Předběžně je oznámeno, že by se měl duel dohrávat 22. srpna.

„Plány nám to narušilo. Se zápasem jsme počítali a připravovali se na něj,“ posteskl si karlovarský hrající trenér Jan Vanke.

O víkendu tak ani trénovat nebudou, tréninky nechají tak jak jsou v sezoně.



„Ideální by byla možnost odehrát nějaké přátelské utkání, abychom se stihli rozehrát na dalšího soupeře, který už bude mít úvodní vystoupení za sebou,“ míní.

To bude hned příští týden, kdy do Varů přijede Šacung, a ten už bude mít duel s Modřicemi za sebou. „V této chvíli je odehrání přátelského utkání prakticky nemožné. Týmy buď hrají svoje soutěže nebo to ve stávající pandemické situaci stále není možné. Uvítal bych to, ale bohužel to není možné.“

Ve Varech si tak bez vlastní vůle přípravu na sezonu o týden prodlouží a budou se připravovat na Šacung.

Nohejbalisté se plnohodnotně připravují tři týdny, poté co to umožnila aktuální pandemická situace.

„S čistým svědomím nemohu tvrdit, že bychom byli připraveni na sezonu, tak jako v předešlých letech. Chybí herní praxe ze zimních turnajů, které bývaly součástí naší každoroční zimní přípravy,“ prozrazuje Jan Vanke.

Ovšem se stejnou situací se musí potýkat všichni soupeři. Navíc sezona je velká neznámá a může ji ovlivnit celá řada věcí. V první řadě se bude hrát ve zkráceném režimu, tzn. bez odvet.

„Tudíž, když nechytneme začátek nebo se některé zápasy nepovedou ve vyrovnaných koncovkách, tak se ztracené body budou získávat zpět velmi těžko,“ dodává hrající trenér Jan Vanke.