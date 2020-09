Výhra v Holicích. A teď karlovarští nohejbalisté zaútočí na špičku

O prvním zářijovém víkendu vstoupila nejvyšší republiková soutěž nohejbalistů do druhé poloviny základní části. V celkově šestém a prvním odvetném kole zavítal do areálu SK Liapor Witte nováček extraligy Sokol Holice, který se v 1. kole soutěže v červnu postaral o první letošní karlovarskou porážku a usadil se v tabulce o příčku výš. Cíl A mužstva SK Liapor Witte byl jasný – porážku vrátit a v tabulce poskočit nahoru. To se nakonec podařilo dokonale, i když začátek duelu Karlovarským moc nevyšel.

„Do stavu 2:2 se utkání vyvíjelo zcela vyrovnaně, ale pak jsme skvěle zvládli střední pasáž, suverénní výkon naší třetí dvojice a následně vyhraný singl Karla Hrona udaly směr, který jsme pak udrželi až do konce,“ řekl k průběhu utkání hrající Jan Vanke, trenér SK Liapor Witte.

Do úvodního zápasu dvojic nasadili hosté proti naší „jedničce“ Vankemu s Danem Putíkem svůj největší trumf, mnohaletou oporu státní reprezentace Jakuba Mrákavu, a po výhře 7:10 a 8:10 se ujali vedení. Kuba Medek s Bíbrem pak sice ve druhé dvojce proti sestavě dalšího reprezentanta Pavla Kopa srovnali, ale po prvních trojkách šli hosté opět do vedení, když Kopova sestava ve vyrovnané a dramatické třísetové bitvě urvala skalp domácí první trojice. I tohle vedení se ale podařilo stáhnout, když Kuba Medek s Danem Putíkem a Karlem Hronem ve třech setech přetlačili Mrákavovu trojku a vyrovnali na 2:2.

A začala jízda! Do útoku zatroubili Hron s Kokšteinem, kteří zejména ve 2. setu nedali třetí holické dvojici nejmenší šanci, a když pak Karel hron v singlu ve dvou setech rozebral Mrákavu, bylo o výsledku rozhodnuto.

Hosté už si ve zbytku utkání moc neškrtli a SK Liapor Witte mohl slavit návrat na 3. příčku tabulky. „V průběhu utkání byly k vidění některé skvělé výkony našich hráčů, ale pochvalu zaslouží celý tým. Tímto vítězstvím jsme našeho soupeře v tabulce přeskočili a doufám, že v dalších těžkých zápasech, které nás čekají už příští týden ve dvojutkání se Vsetínem a Modřicemi, na předvedený výkon navážeme,“ věří Jan Vanke.