Souboj bratrských dvojic skončil pro nohejbalisty Varů porážkou

Karlovarští svým příznivcům představili jedinou letošní posilu Jiřího Putíka, který v klubu doplnil svého loni přišedšího bratra Dana. Klasikou je start dvojčat Jakuba a Matěje Medkových.

V dresu Čakovic hráli Zdeněk a Jiří Kalousové a Tomáš a Jakub Chadimové.

Jinak byl duel karlovarským zklamáním. Po úvodní výhře v Benešově nad Šacungem chtěli v domácí premiéře bodovat. Nepomohla ani psychologická zbraň. „Poslední zápasy se nám proti nim dařilo, a to především proto, že Dan Putík coby bývalý čakovický hráč se dokázal proti nim vyhecovat a svým výkonem strhnout celé mužstvo,“ říkal před zápasem karlovarský hrající trenér Jan Vanke.

Ani on ovšem týmu moc nepomohl, zranil se v prvním zápase trojic. Tím se dostal na plac Jiří Putík, dříve než se plánovalo. Ten je vlastně náhradou za Vlastimila Kubína mladšího. „Je za něj alternativou, hraje na stejném postu, má podobnou roli v týmu, ve třetí dvojici a případně alternace do trojic. Jsem hlavně spokojen s jeho přístupem. Oba s Danem jsou bojovní hráči a to potřebujeme, aby strhli mužstvo. Je to mladý hráč, nová energie do týmu,“ popisuje Vanke jedinou posilu.

V sobotu ovšem nefungovalo nic. Karlovy Vary sice po výhrách první dvojky (Vanke, Dan Putík) a první trojky (Vanke, Matěj Medek, Dan Putík a střídající Jiří Putík) sice vedly 2:1, dál už ale neuhrály ani bod. Výhra Čakovic byla naprosto zasloužená, jak o tom konec konců svědčí i poměr setů 5:14.

Stále se nic neděje, soutěž je na začátku, v sobotu zajíždí Liapor do Žatce a následují dva zápasy doma, se Startem Praha a Vsetínem.