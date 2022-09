Nohejbalisty Karlových Varů čeká ve čtvrtfinále Extraligy Vsetín

Na otázku, s jakým cílem do play off jeho svěřenci vstupují, odpověděl trenér A mužstva SK Liapor Petr Tolar jedinou větou: „Samozřejmě budeme chtít zvládnout čtvrtfinále a probojovat se co nejdál.“

Jak probíhala letní příprava A mužstva a jaké poznatky a závěry z toho vyplývají?

V průběhu července a srpna kluci objeli v různých sestavách celkem slušnou porci osadních turnajů, od srpna už trénujeme dvakrát v týdnu. Bohužel nám ale program do značné míry narušují dovolené a zranění.

Máte už představu o složení sestav pro play off?

Kádr zůstává stejný, jako v základní části, sestavy se budou odvíjet od momentálního zdravotního stavu hráčů. Bohužel se nám nevyhnula zranění, na dlouho to vypadá u Lukáše Tolara, který si poranil koleno, a v pohodě ještě není ani Michal Kokštein, ten se ale snad dá do kupy rychleji.

Do play off vstupuje SK Liapor čtvrtfinálovým duelem se Vsetínem, který jste v základní části v obou utkáních porazili, ve Vsetíně 3:6 a doma v Doubí dokonce s „kanárem“ 6:0. Věříte, že podobně úspěšný bude váš tým také nyní ve čtvrtfinále?

Zápasy v play off jsou o něčem úplně jiném, než v základní části, a to platí i o zápasech se Vsetínem. Samozřejmě doufám v postup, i když to nebude vůbec nic jednoduchého.