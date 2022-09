Karlovarští nohejbalisté si znovu zahrají o extraligové medaile

„Hráli jsme daleko lépe než před týdnem v Doubí, domácí naopak předvedli podstatně horší výkon, než jsem čekal, od samého začátku působili jakoby odevzdaně,“ shrnul příčiny úspěchu svých svěřenců Petr Tolar, trenér SK Liapor Karlovy Vary.

„Nejlepším hráčem našeho týmu byl jednoznačně Kuba Medek, pochvalu zaslouží i Karel Hron za skvěle odehraný singl,“ dodal.

Zatímco v prvním utkání se hráči SK Liapor na domácím hřišti v Doubí dost nadřeli a odpor houževnatých soupeřů definitivně zlomili až v osmém zápase, ve Vsetíně slavili výhru už po pátém zápase. A Valaši, kteří v Doubí dokonce dvakrát vedli, uhráli v odvetě na vlastní půdě všeho všudy jen dva sety.

A to hráli oslabení o zraněné Lukáše Tolara a Michala Kokšteina a ve druhé trojce spolu s Vankem a Putíkem nastoupil Jiří Dvořák, který v srpnu oslavil už osmačtyřicáté narozeniny. Ne že by to na jeho hře bylo znát.