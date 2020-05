Dokud nebude vakcína. Nizozemští fandové se na tribuny jen tak nevrátí

V Nizozemsku byla nemoc covid-19 potvrzena u téměř 42 tisíc lidí a na komplikace s ní související zemřelo 5300 obyvatel.

Kontaktní sporty v čele s fotbalem jsou zakázány do 1. září. A ani pak by na akce nemohly kvůli zákazu shromažďování chodit davy lidí. De Jonge totiž počítá s tím, že povolení by přišlo až po objevení očkovací látky.



„Samozřejmě všichni doufáme, že k tomu dojde rychle, ale rok nebo i více jsou realistické,“ napsal ministr v dopise adresovaném parlamentu, který dnes média zveřejnila.

Fotbalová liga byla oficiálně ukončena jako první z evropských soutěží 24. dubna, titul udělen nebyl. De Jonge počítá s tím, že až se znovu hromadné sportovní akce jako fotbal či cyklistické nebo motoristické závody rozběhnou, budou třeba i do půlky příštího roku bez publika.

Fotbalový svaz taková představa podle médií velmi nepříjemně překvapila. A to nejen kvůli obrovským ekonomickým ztrátám. „Bylo by hrozné, kdyby se tak dlouho muselo hrát bez fanoušků,“ uvedl.