Na Špičák se zatnutými zuby. Šampion Ninja Tracku je z Tanvaldu

„Ninja Track byl na programu mistrovství Evropy OCR vůbec poprvé,“ říká Svoboda. „Mohli se do něj přihlásit všichni, kdo přijeli do Polska závodit v překážkovém běhu na pět a patnáct kilometrů.“

Na 150 metrů dlouhé trati Ninja Tracku číhalo na závodníky deset překážek. Bojovali spolu bez omezení věku, zatímco na dlouhých překážkových závodech se dělili do různých kategorií podle výkonnosti či stáří.

„Mezi osm nejlepších jsem se dostal ze sedmého místa. Nakonec se mi povedlo proniknout až do finále proti domácímu Polákovi,“ uvádí Svoboda, který po vystudování pedagogické fakulty v Hradci učí ve škole v Jaroměři. Do Polska se nominoval díky dobrému umístění na závodech v Česku.

„O mém vítězství nad polským soupeřem Jakubem Zawistowským rozhodlo, že do závodů nikdy nechodím vystresovaný. Překonáváním překážek se hlavně bavím,“ tvrdí Svoboda.

„Jakub na trati dlouho vedl, ale soustředil jsem se na sebe a držel si svoje tempo. Na předposlední překážce udělal Jakub chybu. Museli jsme se zavěsit rukama na válec z pohyblivých trubek, skočit z něj dolů do dálky a dotknout se ještě ve vzduchu zvonku. Jakub na něj nedosáhl a musel se vrátit zpátky. Získal jsem tak klid, abych překážku překonal. Což se povedlo. V rámci Evropy však existují další Ninja závody, které vytváří silné závodníky. Konkurence je tedy velká a nesmím se nechat ukolébat svým vítězstvím,“ popisoval.

Poslední metry Ninja Tracku na mistrovství Evropy se Svoboda ocitl na úplném pokraji sil. Jen na vysvětlenou – před finišem se například musel ve sprinterském tempu přehoupnout přes vysokou bariéru, překoulet se přes síť z pružných popruhů, sunout se hlavou a zády k zemi po dlouhé pohybující se tyči nebo ručkovat na hrazdách, jež se komíhaly na řetězech.

„Finále Ninja Tracku mělo výbornou atmosféru. Nastoupili jsme do něj totiž před slavnostním vyhlášením výsledků dlouhých překážkových závodů, které přilákalo hodně závodníků a fanoušků,“ prozrazuje Svoboda.

Za vítězství obdržel zlatou medaili a elegantní nástavec, kam ji může umístit. Další odměnou pro něj byla už jenom bezplatná účast na letošním mistrovství světa v Ninja Tracku v Moskvě. „Ušetřím startovné asi 1 300 našich korun,“ dodává Svoboda. „Cestu, ubytování i stravování si zaplatím sám. Koukal jsem se už na letenky a zpáteční se dá koupit za čtyři až čtyři a půl tisíce korun.“

Svoboda závodí v překážkových bězích jako ryzí amatér. „Loni jsem jel třeba na mistrovství světa v Londýně, kde jsem na tratích pět a patnáct kilometrů skončil ve věkové kategorii 30 až 34 let kolem třicátého místa,“ podotýká Svoboda. „Mistrovství světa mě stálo asi patnáct tisíc korun. Na závody musím hodně šetřit a jsou pro mě něco jako aktivní dovolená.“

Svoboda začal s překážkovými závody před třemi lety. Do té doby se během volného času věnoval parkouru, gymnastice, lezení a posilování těla vlastní vahou. V Univerzitním sportovního klubu v Hradci Králové vede sportovní oddíl Challenger a při tréninku dělá zájemcům o překážkové běhy lektora. Pokud projeví zájem, poradí jim, jak nad překážkami vyzrát. Což se občas promítne i do závodů. Několikrát už poskytl svým soupeřům návod, jak překážky překonat.

„Jsem vděčný za velkou podporu ze strany mé rodiny. Už odmala mi táta stavěl různé opičí dráhy, možná právě proto mi Ninja Track vyhovuje nejvíc. Běhání mě nebaví tolik jako překážky, což se na tratích pět a patnáct kilometrů projeví. V Hradci se proběhnu málokdy, ale doma na Tanvaldský Špičák nebo Muchov vybíhám sice se zatnutými zuby, avšak s chutí,“ dodává Svoboda.

„V Polsku jsem na pět kilometrů skončil ve své věkové kategorii dvacátý. Loni v Dánsku jsem byl na mistrovství Evropy sedmý, ale překážky tam byly tak těžké, že přes všechny se nás dostalo právě jen sedm,“ prohlásil.

Do Gdyně odjel Svoboda s kolegy z Challengeru Terezou Lomnickou a Lukášem Hanykem. „Terka vyhrála v kategorii 18 až 24 let překážkový závod na pět kilometrů a na patnáct kilometrů měla stříbro,“ řekl Svoboda.

„Lukáš skončil na pět kilometrů čtvrtý. Od bronzu ho dělilo dvacet dva vteřin. Z české reprezentace se dařilo také Stanislavě Babuškové. Ve věkové kategorii 40 až 44 let vyhrála krátký závod a v dlouhém závodě byla třetí. Medailisty jsme měli i v dětských závodech. Petr Zelenka vyhrál v kategorii 8 až 11 let, Rita Sondová v kategorii 12 až 15 let a ve stejné kategorii skončil na třetím místě Ondřej Hořejší,“ vyjmenovával.

Svobodovo vítězství na mistrovství Evropy OCR potěšilo tanvaldského starostu a bývalého tělocvikáře Vladimíra Vyhnálka. „Na gymnáziu jsem Vítka učil a už tehdy byl šikovný,“ poznamenává Vyhnálek. „Jeho úspěch mi udělal velkou radost.“