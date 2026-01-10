Stříbrná Zdráhalová: Ježíš, co tady dělám? Já jsem nahoře a Marťa tam dole

Je šťastná.
Moc šťastná.
Vybojovala stříbro z mistrovství Evropy na své nejluxusnější trati 1500 metrů. Do posledních metrů navíc tvrdě bojovala o zlato s norskou superstar Ragne Wiklundovou, jednou z nejlepších rychlobruslařek planety, a prohrála s ní pouze o 29 setin.
S přehledem obě porazily do té doby vedoucí Nizozemku Chloe Hoogendoomovou, bývalou juniorskou mistryní světa.
A teď jsou všechny tři společně na stupních vítězů, halou zní norská hymna a ke stropu stoupá i česká vlajka.
„Moje první stupně a první medaile a já vůbec nevím, co k tomu říct,“ pronesla Nikola Zdráhalová.
Skutečně? Ale ono to půjde. O takovém průlomovém závodě se toho přece dá říct tolik.
A tak se rozpovídala.
„Dřív jsem si vždycky megaužívala, když Martina byla na stupních a říkala jsem si: ‚To je krásné ji tam vidět.‘ A najednou tu na nich stojím já a říkám si: ‚Ježiš, co tady dělám?‘ Kouknu mezi ty lidi dolů a tam stojí Marťa, trenér, mamka s taťkou. Znovu si pomyslím: ‚Co já tady dělám?‘ Bylo to opravdu zvláštní. Nemám takové situace zažité. Ale bylo to i hrozně krásné. Jsem moc ráda, že se to takhle povedlo.“
Čtvrtá byla na patnáctistovce coby teenagerka v roce 2015 na juniorském mistrovství světa.
Nečekaně pátá pak na ní dojela na loňském dospělém světovém šampionátu, po dvouleté závodní pauze, během níž především kurýrovala bolavá záda, které jí pokazily olympijský rok 2022.
V aktuální sezoně už skončila na 1500 metrů čtvrtá na prosincovém Světovém poháru v Hamaru, kde předstihla i skvělou Nizozemku Antoinette de Jongovou.
V celkovém pořadí Světového poháru na této distanci je Zdráhalová sedmá, coby čtvrtá nejlepší Evropanka. Ale Nizozemky de Jongová a Beuneová nyní v Polsku chybí. Česká rychlobruslařka tudíž byla pasována do role druhé největší favoritky, hned za Wiklundovou, která svoji momentálně exkluzivní formu potvrdila pátečním impozantním triumfem na trojce, v novém rekordu dráhy.
Kdy, když ne teď? I tak mohla o medailových vidinách Zdráhalová přemýšlet před startem.
Jenže zároveň se dostavily pochybnosti: „Když jsem šla na start, byla v čele Holanďanka (Hoogendoomová) za 1:57 a já si říkala: Takový čas tu nemůžu jet, to nejde. Zdejší led není z nejlehčích. Ačkoliv na druhou stranu, těžší ledy mi sedí.“
Startovat právě proti Wikludové mohlo být výhodou. Vzájemně se vytáhnou, pomůžou si.
„Ragne je hrozně dobrá soupeřka, jedna z nejlepších holek na 1500 i 3000 metrů. Byla jsem šťastná, že jedu s ní, ale taky jsem se bála,“ popisovala Zdráhalová. „Řekla jsem si, že to musím rychle rozjet, a potom zkusit, co půjde v posledním kole.“
Na metě 700 metrů vedla, před posledním kolem šla do čela Norka, stále však bylo vše otevřené.
„Snažila jsem se ještě Ragne co nejvíc stáhnout,“ líčila Zdráhalová. Což sice nevyšlo, ovšem rvala se do posledních metrů.
Za cílem se na sebe s Norkou usmívaly, vzájemně si pogratulovaly. Bolelo to, jak také jinak, zároveň si však ten závod náramně užily.
„Když jsem projela cílem, uviděla jsem čas 1:56 a že jsem druhá,“ říkala Češka. „Ale stejně jsem čekala až do konce, na zbylé dva páry, co ty další čtyři holky udělají. Stát se může cokoliv.“
Medailové pořadí se už nezměnilo. V 29 letech si splnila další z rychlobruslařských snů.
„Má první medaile a i rodiče byli u toho, což je super,“ radovala se. „Co si budeme povídat, nemusí se to povést znovu.“
A nebo se to může povést znovu hned v neděli. Také na trati 1000 metrů bude vzhledem k posledním výkonům patřit k favoritkám.
„Tisícovka je jiný závod, chybí tam (oproti patnáctistovce) jedno kolo,“ podotkla. „Při kiláku záleží, jak vám sedne, jednou je to na něm tak a jindy úplně jinak. Budu se snažit podat nejlepší výkon a uvidím, co z toho bude.“
Los jí tentokrát přiřkl závěrečnou rozjížďku, v níž nastoupí proti domácí Wojtasikové, která má osobní rekord o více než dvě sekundy horší. Tentokrát jí polská soupeřka k ještě lepšímu času pravděpodobně nevytáhne.
Na zatím posledním Světovém poháru v Hamaru, kde Zdráhalová na tisícovce dojela osmá, před ní z Evropy skončily pouze Nizozemky Koková a Fledderusová, ty však v Tomaszowě absentují.
Ale proč už teď myslet na tisícovku, když má v ruce medaili z patnáctistovky, že?
„Je stříbrná a já mám stříbro moc ráda. Myslím, že líp jsem si vybrat nemohla,“ rozesměje se.