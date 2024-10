Zpátky v závodním módu. Zdráhalová se vrací na rychlobruslařské ovály

• 2 roky nezávodění

• rok netrénovaní

• 9 dní na ledě

= první start a splněný limit pro Světový pohár na 1 000 m ✅



Poslední dva roky pro mě byly opravdu těžké. Když se nad tím tak zamýšlím, tak nejen pro mě, ale i pro lidi kolem mě. Chtěla jsem něco změnit, ale asi zatím nenastal ten správný čas.

Co z toho plyne? Asi jen to, že jsem zpátky v závodním módu. #zdrcsevraci



PS: Pozitivní na tom všem je, že už alespoň vím, kdo mi je opravdovou oporou.

Děkuji vám za to. ❤️ #bezvasbytoneslo



@christian.reiter_photografie