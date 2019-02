Nastává čas Zdráhalové. Už jde zase nahoru, ujišťuje kouč Novák

V neděli nejprve ve 14.30 nastoupí do závodu na 1500 metrů a v 16.20 pak do závodu s hromadným startem, v němž loni na olympiádě vybojovala osmé místo.

Pozici ve startovní listině patnáctistovky jí přepustila Martina Sáblíková. Ta postupové místo na této trati v průběhu sezony získala, národní svazy však mají právo nahradit kvalifikovanou závodnici jinou.

Loni se Zdráhalová do olympijských závodů na 1000, 1500 i 3000 metrů probila sama zásluhou svých časů ze Světového poháru, jenže letos se jí úvodní čtyři pohárová kola, která byla kvalifikací pro Inzell, nevyvedla podle představ. Výjimkou bylo pouze listopadové vítězství v B-divizi na 3000 metrů v japonském Tomakomai.

„Do přípravy jsem v létě vstoupila později, dělala jsem předtím autoškolu, školu, nebylo tam dost odpočinku,“ vykládá. „Nedohnala jsem to, to se ani nedalo. Pak začala sezona a já si pořád připadala unavená. Bylo to jiné než v předchozích sezonách.“

Navíc se v prosinci přidaly zdravotní potíže, dlouho se léčila, brala antibiotika.

Přitom právě tato žena má podle Martiny Sáblíkové nejpozději na příštích zimních hrách v Pekingu 2022 už také bojovat o medaile.

Loni na konci korejských her Sáblíková o Zdráhalové říkala: „Niki jde od začátku olympijské sezony až neuvěřitelně nahoru. Výsledky v Pchjongčchangu pro ni budou odrazovým můstkem dál. Je jí teprve jedenadvacet, co by za jiní za takové výsledky dali. Má všechno před sebou a já si budu moc vážit, když budu u toho.“

VELKÝ OLYMPIJSKÝ PRŮLOM. Nikola Zdráhalová (druhá zleva), osmá v hromadném závodě v Pchjongčchangu.

Na letošním mistrovství Evropy ve čtyřboji v Collalbu skončila Zdráhalová v lednu dvanáctá, nevylepšila své 9. místo z roku 2017.

Až potom začala opět nalézat sama sebe - a formu „té loňské Zdráhalové“.

„Zlomem byl před týdnem Světový pohár v Hamaru, kde jsem najednou začala cítit, že jsem na tom zase lépe,“ popisuje v Inzellu. V Norsku dojela druhá v B-divizi na 1000 i 1500 metrů. Na patnáctistovce tam dosáhla výkonem 1:58,81 i v součtu s dvacetičlennou A-divizí třináctý nejlepší čas dne.

PŘÍPRAVA. Čeští rychlobruslaři při tréninku v Inzellu.

„Nedokážu říct, že už jsem na stejné úrovni jako v Pchjongčchangu, ale doufám, že jsem zpátky,“ říká. „Pro mě je důležitý pocit z jízdy. Nekoukám tolik na umístění, chci mít hlavně dobrý pocit. A ten zase mám.“

Dnes bude mít mezi oběma svými starty pouze hodinu a půl na regeneraci. Bylo by ho ještě méně, kdyby na patnáctistovce nestartovala s Číňankou Li už v první rozjížďce.

„Je docela blbé, že mě tu všechno čeká během jediného odpoledne. Ale při Světových pohárech jsem takové dvojboje zažila často. Uvidíme, kolik mi do hromadného závodu zbude sil.“

Martina Sáblíková jí vrátí péči, kterou jí mladší kolegyně poskytla v předchozích dnech, a stane se dočasně v hale jejím mentorem.

Tomas Macek (Twitter) @tomasmacek2 V sobotu byla bodyguarden, halasným fanouškem i nosičem květin Martiny Sáblíkové. Dnes vstupuje Nikola Zdráhalová do bojů na MS rychlobruslařů sama, pojede 1500 m a hromadný závod. Jednou, až Sáblíková skončí kariéru, je klidně možné, že se stane právě trenérkou Zdráhalové. https://t.co/jq4MjjVigF odpovědětretweetoblíbit

Od chvíle, co je Zdráhalová majitelkou řidičského průkazu, mnohem častěji vozí ze soustředění v Collalbu nebo v Inzellu právě i Sáblíkovou. „Po všech těch zraněních je pro Martinu dobré, že nemusí tak často sama sedět za volantem,“ vysvětluje. „Doufám, že se se mnou nebojí, snažím se jezdit opatrně.“

Završila už své působení na gastronomické škole, kde získala výuční list číšnice. „Teď si chci udělat nástavbu na maturitu. Ale pospíchat nebudu, až někdy po hrách v Pekingu 2022 bych mohla maturovat. I tu gastronomickou školu jsem ukončovala asi tři roky.“

Zato na trati pospíchat chce. Dnes hned dvakrát.

„Už jde zase nahoru. Každý týden se teď zlepšuje,“ říká kouč Petr Novák. „Tak se nechme překvapit, co z toho na patnáctistovce bude.“