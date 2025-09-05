Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

Petr Fojtík
  14:28
Premiéra řízná jako srbská rakija. První zápas na lavičce nováčka házenkářské extraligy a hned proti klubu, kde nový zlínský trenér Nikola Sekulić strávil část aktivní kariéry. „Pikantnější by to bylo, snad jen kdyby se hrálo v Brně,“ říká bývalý pivot Králova Pole před svým trenérským debutem v české nejvyšší soutěži v sobotu od 18 hodin.
Nikola Sekulič (v červeném) vede trénink zlínských házenkářů.

V 33 letech jste nejmladším ligovým trenérem. Dostává vás nervozita?
Jsem ve věku, kdy jsem mohl ještě hrát, ale už jsem nechtěl. Trémou netrpím. Extraligu jsem hrál dlouho, nějakých sedm let. Hrál jsem v Izraeli, Japonsku, Srbsku. Jsem v očekávání. Těším se, až to začne. Tím, že Brno znám, se můžu na zápas lépe připravit.

Pro vás speciální duel, že?
Na úvodní kolo hodně těžký soupeř. Brno má hodně vysoké ambice a my jsme nováček. Hrál jsem tam asi tři a půl roku. Většina hráčů jsou mí kamarádi. Máme kluky, kteří hráli v Brně a budou mít hodně velkou motivaci se ukázat.

Je výhodou, že soupeře dobře znáte?
Je. S hodně hráči jsme hráli spolu. Stejně tak ale znají také oni nás. Hrajeme doma, první zápas sezony, a je jedno, kdo přijede. Brno je každopádně velký favorit.

Rozjezd máte brutální. Míříte do Zubří, v dalších dvou domácích zápasech hostíte Duklu a Plzeň.
Když jsem poprvé viděl rozlosování, říkal jsem si, ty vole, to bude těžké. Naší ambicí je udržet extraligu, to je pro nováčka normální. Ale prvních pět zápasů bude strašně náročných. V Zubří se každému hraje špatně, doma mám vysoké favority. Ale zase je to obrovská motivace pro kluky. Pokud chceme uspět a urvat nějaké body, musíme předvést výkon nad hranicí našich možností.

Na play off nemyslíte?
Tak to ne. Máme ho v hlavách, ale vyhlašovat přehnané cíle nechceme. Kluci makají, ale extraliga je specifická. Soupeři mají sehrané týmy, hrají dlouho spolu. My máme úplně nové mužstvo. Kluci, kteří zůstali z první ligy, nemají se soutěží moc zkušeností. Příprava byla slušná, ale extraligové zápasy jsou něco jiného. Základ je záchrana a pak uvidíme.

Přišlo deset nových hráčů. Jak těžko se tým skládá?
Je to piplačka. Ale když je na tréninku disciplína a hráči poslouchají a věří trenérovi, tak je posun hodně rychlý. První věc je dobrá atmosféra v mužstvu. Hrát jako jedna rodina, bojovat jeden za druhého. Jen tak můžeme porazit týmy, které jsou lepší než my. Na sehrání, systém je potřeba čas. Kluci makají a nikdo by nemohl říct, že hrají spolu teprve měsíc a půl. Vypadá to, jako by se znali dlouho.

Posily házenkářů Zlína

Brankář
Kacper Golebiowski (Wisla Plock, 19 let)

Spojky
Ivan Horvat (Crvena zvezda Bělehrad, 25)
Jan Pěšák (KP Brno, 19)
Ondřej Jahoda (HAOLK, 19)
Jan Bolehovský (Dukla Praha, 22)

Pivoti
Igor Žunić (Malacky, 22)
Radim Hustopecký (Frýdek-Místek, 26)
Bartolomiej Kepczyński (Wisla Ploc, 19)

Křídla
Radek Flajsar (KP Brno, 24)
Patryk Duszak (Wisla Plock, 19)

Jaká je vaše trenérská filozofie? Vyhrávat na málo inkasovaných gólů, nebo soupeře přestřílet?
Chceme hrát rychlou házenou a přitom dostávat co nejméně branek, být v obraně maximálně agresivní. To bude hodně náročné. Výhodou je, že v týmu je konkurence, po vystřídání nebudeme slabší. Máme kvalitní defenzivu, gólmany. Můžeme hrát na méně gólů. Ale záležet bude i na soupeři. Ne se všemi to půjde. V extralize jsou hodně běhavé týmy.

Poslední zápas v extralize jste odehrál v roce 2023. Kam jste se pak vytratil?
Vrátil jsem se do Srbska, kde jsem hrál tamní ligu do letošního ledna. Mohl jsem ještě hrát, ale měl jsem nějaké zdravotní problémy, začal jsem pracovat, do toho rodina, tak jsem si říkal, že je čas s hraním skončit. Na tréninky jsem jezdil hodinu a půl. Nemělo to význam.

Registračku ještě máte, že byste Zlínu v případě nouze pomohl přímo na hřišti?
Uvidíme, jak to naši pivoti zvládnou. (úsměv)

Zapojujete se aktivně do tréninků?
Musel bych zhubnout deset, možná patnáct kilo, abych mohl zpátky. Teď netrénuji, chodím jen občas do posilovny. Když jsem skončil s házenou, úplně jsem vypnul. Dvacet roků jsem jen hrál. Jak jsem začal trénovat, začala mě házená zase ohromně bavit. Házenou miluji. Spolu s rodinou je to můj život. Registračku mám ve Srbsku, ale kdyby nastal nějaký problém, proč ne. Trenérská práce mě baví. Obnáší spoustu věcí. Staráš se o dvacet kluků. Každý potřebuje něco jiného.

Vždycky jste chtěl trénovat?
Ano. V Novém Veselí jsem trénoval mladší dorostence. Líbilo se mi to. V Brně jsem se často bavil s Pavlem Hladíkem (kouč Králova Pole) o trenérské práci. Hodně mě to zajímalo. Když jsem končil v Brně, nadhodil mi, že bych mohl trénovat. Jako hráč jsem se těšil na zápasy a těším se i jako trenér.

Když se ozval s nabídkou Zlín, překvapilo vás to?
Rozhodně. Zlín spolupracuje s Brnem a už v průběhu jarní sezony jsme se s Radimem Šimkem (šéf zlínského klubu) bavili o možné spolupráci, i když nemám trenérské zkušenosti. Konzultoval to i s Pavlem Hladíkem, věděli, že chci trénovat. Už jako hráč jsem byl tak trochu trenérem.

Zlín působil v první lize na amatérské úrovni. Stihl se částečně zprofesionalizovat? Dají se podmínky srovnat s brněnskými?
Ještě jsme daleko. Ale chci poděkovat vedení klubu, že se fakt snaží a zařídí všechno, co potřebujeme. Netvrdím, že podmínky jsou úplně profesionální, ale hodně se k nim blíží. Máme nějakých sedm profíků.

Ostatní chodí do civilního zaměstnání a trénují až po práci, že?
Je jich většina. Ale když přijdou na trénink, dávají do něj maximum. I proto nemám pocit, že máme amatérský tým. Za měsíc a půl, co jsem ve Zlíně, se stalo pouze jednou, že se jim nechtělo, že jsou unavení. Všichni se těší na první zápas. Vedení hodně maká. Už teď se klub posunul a ještě se bude posouvat.

Nikola Sekulič vede trénink zlínských házenkářů.

Jak moc jste musel návratem do Česka změnit plány?
Musel jsem si o tom promluvit s rodinou. Když jsme se vrátili do Srbska, syn si musel najít nové kamarády. Také žena chtěla zpátky domů. Česko je pro mě vždycky druhý domov. Ženě jsem říkal, že je to šance, kterou dostaneš možná jednou v životě. Trénovat extraligový tým bez zkušeností.

To se stane málokdy.
Povedlo se to Sklenákovi, Mikovi v Zubří, ale to byly persony a navíc místní kluci. Pro mě to byla velká nabídka. Řekli jsme si, že to zkusíme. Trochu se to ale zamotalo. Když jsem podepisoval ve Zlíně smlouvu, dozvěděli jsme se, že manželka je podruhé těhotná. Bude to pro mě hektické. Až se bude blížit porod, vrátí se do Srbska. Chce rodit doma.

Registračka zůstala v Srbsku. Nový trenér nováčkům ze Zlína na hřišti nepomůže

5. září 2025  14:28

Olomoucko opět přilákalo Američany. Hipsherova „zlatá nabídka“ je domova

Česká osa? Ne. Olomoucko bude v následujícím ročníku Národní basketbalové ligy opět spoléhat na anglofonní cizince. Ačkoliv jako první oznámil hanácký celek příchod dvou českých posil – Miroslava...

5. září 2025  13:29

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

