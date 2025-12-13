„Je to něco nepopsatelného,“ radovala se reprezentační brankářka Nikola Příleská. „Samozřejmě jsme si přály vyhrát. Pro každou z nás je to splněný sen, ale ještě nemáme hotovo. Zítra nás čeká asi největší zápas našich kariér, našich životů a my se na něj musíme připravit.“
Jaké to je udržet čisté konto, když proti vám stála mimo jiné jedna z nejlepších světových florbalistek Veera Kauppiová?
Super! Mě popravdě ani ve snu nenapadlo, že bychom to dneska zavřely s čistým kontem. Ale není to jenom moje práce. Soupeřky jsme moc nepouštěly do šancí, výborně jsme bránily, eliminovaly jsme jejich největší zbraně.
Veera má i výbornou sestru Oonu. Připravovaly jste se na ně nějak speciálně?
Jsou to natolik kvalitní hráčky, že jsou schopné vymyslet cokoliv, takže se na ně nedá nějak výrazně připravit. Ale zhlédla jsem si nějaké důležité momenty jejich hry. Věděly jsme, že ta dvojčata se budou na hřišti hledat nejvíce, dobře jsme bránily.
Češky trefovaly tyčky, neproměnily trestné střílení. Jak jste to prožívala?
Popravdě jsem se pořád soustředila sama na sebe, snažila jsem se si to nepřipouštět, protože to by mohla být cesta do pekel. Soustředila jsem se na každý další míček a věřila, že něco spadne do finské branky.
Hlavně v závěru jste měla několik skvělých zákroků. Byla jste v lidu?
Šla jsem míček po míčku, střelu po střele, nesledovala jsem ani časomíru, když to bylo možné. A výsledek je finále.
Budete postup do finále slavit?
Myslím, že nějaká maličká oslava bude v šatně, ale potom musíme hlavně zregenerovat, protože zítra nás čeká finále. Uvidíme, proti komu to bude. Musíme se připravit a zvítězit i zítra.
V hledišti bylo kolem šesti tisíc diváků. Užila jste si atmosféru?
Nebýt těch diváků, tak bychom to asi na konci nezvládly, už jsme mlely z posledního. Byla to velká podpora.
Je pro vás finále o to cennější, že hrajete v Ostravě za Vítkovice?
Mám tady rodinu, mám tady kamarády, moje nejbližší lidi. Vždycky, když jde do tuhého, tak se podívám na tribunu, kde vidím pro mě ty nejdůležitější lidi a dodá mi to sílu. Takže se těším moc. Věřím, že zítra by mohlo být ještě víc diváků, mohlo by být snad vyprodáno. Všechny diváky budeme potřebovat.