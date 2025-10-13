Nikdy nebudu šampion. Vítěz Velké pardubické se dlouho trápil kvůli váze

Markéta Plšková
  9:50
Když přijížděl do padoku na pardubickém závodišti, přepadla ho partička fanoušků s irskou vlajkou a začala mu nadšeně zpívat. A Keith Donoghue jen zářil. Do cílové rovinky 135. Velké pardubické se přiřítil vedle zkušeného Jana Faltejska, propracoval se až na první místo a jeho čtyřnohý parťák Stumptown se stal po třiceti letech prvním zahraničním koněm, který slavnou steeplechase vyhrál.
Keith Donoghue se Stumptownem s trofejí pro vítěze Velké pardubické

Keith Donoghue se Stumptownem s trofejí pro vítěze Velké pardubické | foto: ČTK

Irský žokej Keith Donoghue s vlajkou slaví vítězství se Stumptownem na Velké...
Závodníci se připravují na start Velké pardubické.
Jaroslav Myška se Sexy Lordem v čele Velké pardubické
Žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna na trati Velké pardubické
24 fotografií

„Nemám slov, jsem moc šťastný,“ soukal ze sebe Donoghue po závodě, načež si vychutnával melodii irské hymny.

Přitom kdybyste 35letého jezdce potkali na ulici, asi byste netipovali, že se věnuje zrovna dostihovému sportu. Žokejové mívají menší postavu, jsou štíhlí a lehcí. Zato Donoghue? Měří metr osmdesát a působí docela mohutně.

Vždyť měl taky s váhou problémy, dlouho se kvůli ní trápil.

Jeden z nejtěžších závodů, říkal irský vítěz o Velké pardubické. Na Taxisu měl potíže

I proto každé velké vítězství, jako je to nedělní v Pardubicích, hodnotí slovy: „Jsem nadšený a chci dál vyhrávat.“ Zdá se, že s osmiletým hnědákem Stumptownem se mu to klidně může povést znovu. Společně kromě Velké pardubické ovládli třeba také prestižní mítink v Cheltenhamu.

Spojení s koněm ze stejné země si Donoghue považuje, stejně jako triumfu v českém městě. „Vím, že to je velmi ikonický závod a jeden z nejtěžších na světě. Irský kůň ho ještě nikdy nevyhrál, takže triumf pro mě znamená všechno.“

V Pardubicích se předvedl už loni, dostih s koněm Coko Beach ale nedokončil. Letos však přijížděl v jiné pozici, jako jeden z velkých favoritů. Hlavně díky Stumptownovi.

Britský web Racing Post šikovnému hnědákovi přiřknul honosná přízviska. Do Pardubic tak přijížděla „superstar, která dodá dostihu obrovský lesk“ a „evropský cross country specialista číslo jedna“. Což už něco znamená.

Žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna na trati Velké pardubické

„Je to docela tlak, ale nádherný. A zároveň privilegium mít ve stáji takového koně,“ pochvaloval si trenér Gavin Cromwell. „Jsem rád, že na něm jel zrovna Keith.“

Donoghue vsadil na dostihy úplně všechno. Chvíli sice hrál fotbal, jezdectví ale vyhrálo. A to natolik, že v 15 letech odešel ze školy, aby se mu mohl věnovat naplno.

„Odjakživa jsem chtěl být jako Paul Carberry,“ zmiňoval v dřívějších rozhovorech slavného irského žokeje. „Nikdy jsem nic jiného kromě dostihů nedělal.“

Musel ale čelit velkému tlaku: Opravdu dokážeš jezdit na koni s takovou váhou?

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Však si také sám uvědomoval, že jeho velká postava není pro jezdectví zrovna vhodná. „Kvůli váze nikdy nebudu šampion,“ říkal si.

A tak se dlouhou dobu trápil. Nejhorší období prožíval v roce 2017. „Byl jsem v depresi. Dokázal jsem přibrat skoro sedm kilo za den. Vyrazil jsem do sedla s 71 kilogramy a druhý den jsem měl 78. Byl jsem mimo. Jezdíte špatné koně, jste v blbé náladě, začnete se přejídat – a všechno se to točí pořád dokola.“

Aby zhubnul, běhal týdně i šedesát kilometrů. Odmítal jíst, potil se. Zkrátka se snažil shodit alespoň něco, aby byl lehčí.

Hodně mu pomohla spolupráce s nutriční terapeutkou, pořídil si saunu a především se začal zajímat, jak se efektivně udržet ve formě.

„Hlavní je rovnováha,“ zjistil. „Musíte jíst a pít. Dřív jsem hladověl a potil se úplně špatně, dneska naopak jím víc, ale rozumně.“

Irský žokej Keith Donoghue v sedle Stumptowna si jede pro vítězství ve Velké pardubické.

Svou váhu má posledních pár let pod kontrolou, stabilně mívá kolem 74 kilogramů.

„Kdybych zvládl jezdit na 70 kilo, měl bych víc příležitostí, ale musím být realista. Zkoušel jsem to a tělo to nezvládlo. Je to jako s koněm, nemůžete ho honit každý den.“

Teď si může Donoghue nějakou dobu užívat pocit z vítězství na Velké pardubické, která tak po loňské kuriózní situaci, kdy byli vyhlášeni dva vítězové, viděla další senzaci.

Irské duo se jistě zapíše do povědomí. Vždyť i přes mírné problémy zvládlo překonat proslulý Taxisův příkop a v cílové rovince si vyšláplo na Jana Faltejska s valachem High In The Sky, který útočil na vyrovnání rekordu Josefa Váni.

I cizincům se tedy v Pardubicích může dařit. Možná tak na další titul nebudou znovu čekat třicet let.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Boulterová vs. NoskováTenis - 1. kolo - 13. 10. 2025:Boulterová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
13. 10. 10:45
  • 3.44
  • -
  • 1.30
Chodov vs. TatranFlorbal - 5. kolo - 13. 10. 2025:Chodov vs. Tatran //www.idnes.cz/sport
13. 10. 17:30
  • 18.50
  • 10.60
  • 1.09
Frýdek-M. vs. KolínHokej - 12. kolo - 13. 10. 2025:Frýdek-M. vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
13. 10. 18:00
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Buffalo vs. ColoradoHokej - - 13. 10. 2025:Buffalo vs. Colorado //www.idnes.cz/sport
13. 10. 18:30
  • 3.34
  • 4.26
  • 1.96
NY Islanders vs. WinnipegHokej - - 13. 10. 2025:NY Islanders vs. Winnipeg //www.idnes.cz/sport
13. 10. 19:00
  • 2.72
  • 3.93
  • 2.37
Ottawa vs. NashvilleHokej - - 13. 10. 2025:Ottawa vs. Nashville //www.idnes.cz/sport
13. 10. 19:00
  • 1.98
  • 4.10
  • 3.38
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalisty podle fotky? Zapálení fanoušci uhodnou všechny

Kolik jich skutečně znáte? Fotbalistů je na světě nespočet, některé známé tváře jsme vybrali do následujícího kvízu. Otestujte si, jak dobře si je pamatujete. A to nejen ty české, ale i zahraniční....

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Moderátorky Ústí dostaly ochranku, stadion při šlágru poničili ultras Zbrojovky

Zatím si užíval spíš sluníčkové chvíle, teď ale ústecký Viagem poznal i odvrácenou stranu fotbalu. Někteří vlajkonoši Zbrojovky Brno poničili při pátečním druholigovém šlágru Městský stadion, navíc...

Velkou pardubickou po třiceti letech vyhrál zahraniční kůň, irský Stumptown

Skvělé zrychlení v závěru rozhodlo o tom, že Velkou pardubickou po dlouhých třiceti letech ovládl zahraniční kůň. Ve 135. ročníku slavného dostihu triumfoval osmiletý irský hnědák Stumptown v sedle s...

Velká pardubická 2025: program, startovní listina, vstupenky, kde sledovat

Velká pardubická se Slavia pojišťovnou je jednou z nejvýznamnějších sportovních a společenských událostí v Česku. Velký dostihový svátek se i v roce 2025 koná tradičně druhou říjnovou neděli (12....

Kapitán Souček: Zklamání, Faery jsme měli zvládnout. Překvapila ho odezva fanoušků

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Několikrát zmínil slůvko zklamání, taky ocenil sílu soupeře i české fanoušky, kteří se za týmem na Faerské ostrovy složitě plahočili a pak ještě reprezentanty odměnili potleskem. „Čekal jsem od kotle...

13. října 2025  9:30

Na ledě mi občas přepnulo. Švrčka teď místo hokejové dřiny čeká kamenolom

Strach v očích soupeřů, neskonalý respekt ve svých řadách. Tak bude navždy zapsán v Olomouci i české extralize obránce Jan Švrček, který ve čtvrtek oznámil, že má hokeje po dvaceti letech v...

13. října 2025  9:27

Manažer Litvínova: Nejistota je obrovská, hráče ovlivňuje. Trenéři? Změna nebude

Dlouho o tom nikdo mluvit nechtěl, ale cítili to asi všichni: mlha kolem budoucnosti litvínovského hokeje tým ovlivňuje. Vnímá to i sportovní manažer extraligového odpadlíka Tomáš Vrábel.

13. října 2025  8:50

OBRAZEM: Historické památky Prahy a stovky koňských sil. Spanilá jízda rallye

V Praze se letos Středoevropská rallye nejede. Alespoň o malou ochutnávky fanoušci přesto ochuzeni nebyli. V rámci spanilé jízdy projela historickým centrem kolona sedmi závodních speciálů. Podívejte...

13. října 2025  8:30

Ostuda, ale ne náhodná. Faerský šok potvrdil, že s týmem někdo musí zatřást

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Než o poločase odkráčel do kabiny, zavolal si asistenty Köstla a Veselého. Na schůdkách pod tribunou se s nimi Ivan Hašek, kouč fotbalové reprezentace, dlouze radil. Co s tím? Jak na ně? Zapeklitou...

13. října 2025  7:55

Český judista Karimov se v Limě prodral z oprav k bronzu, vyrovnal osobní maximum

Český judista Chusniddin Karimov obsadil na Grand Prix v Limě třetí místo ve váze do 73 kg. V souboji o bronz porazil úřadujícího juniorského mistra Evropy Irakliho Goginashviliho z Velké Británie.

13. října 2025  7:34

Washington urval hubenou výhru na ledě Rangers, rozhodl Beauvillier

Po sobotních šestnácti zápasech v neděli hokejová NHL nabídla jediný duel. Rangers na domácím ledě podlehli fotbalovým výsledkem 0:1 Washingtonu, za který se v 34. minutě prosadil útočník...

13. října 2025  7:12,  aktualizováno  7:28

A kam dál, Tadeji? Pogačar prozradil, do kdy chce závodit a které závody vyhrát

Premium

Když Tadej Pogačar projížděl v Bergamu cílem pátého a posledního klasikářského monumentu sezony, roztáhl všechny prsty na pravé ruce a ukázal číslo pět. Popáté ovládl prestižní závod Kolem Lombardie....

13. října 2025

Kudus nasměroval Ghanu na MS, Mali přehrálo Madagaskar. Na mále má Nigérie

Fotbalisté Ghany si zajistili účast na mistrovství světa v příštím roce. Po dnešní domácí výhře 1:0 na Komorami se kvalifikovali jako pátý africký tým. Vyhráli skupinu I a v závěrečném kole si...

12. října 2025  23:17

Chorvaté v roli favorita nezklamali. Depay posunul rekord, Řecko je pryč ze hry o MS

Druhý šok v „české“ skupině L o postup na mistrovství světa nepřišel. Chorvatští fotbalisté na rozdíl od Česka, které padlo na Faerských ostrovech 1:2, zvládli roli favoritů a Gibraltar zdolali 3.0....

12. října 2025  23:11

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

10. října 2025  14:57,  aktualizováno  12.10 23:07

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

12. října 2025  22:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.