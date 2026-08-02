Mnohonásobný světový šampion pověsil rukavice na hřebík před sedmi lety a plně se věnoval trenérské činnosti ve vlastním Spejbl gymu. Až letos v květnu přijal boxerskou výzvu od slovenského bijce Attily Végha. Ve vyrovnaném zápase v Bratislavě nakonec v květnu prohrál na body. Dá se očekávat odveta? Zazní jeho oblíbený husitský chorál Ktož jsú boží bojovníci i při jeho nástupu do ringu v Praze?
Rodiče k nám nepřivedou jenom děti, jež k tomu sportu mají nějaké přirozené dispozice. Naopak, máme tu i pár bolestínků, jakoby outsiderů.