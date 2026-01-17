Máte nejtěžší stádium nemoci. Zlatá Evropanka se před šesti lety rvala o život

Tomáš Macek
  10:29
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Že nemůžete vstoupit dvakrát do téže řeky? Niina Petrokinová to dokázala. Znovu je mistryní Evropy. Znovu coby pouštní žena s podmanivým vystoupením na hudbu z filmu Duna. Znovu v pozici, kdy rozhodně nebyla největší favoritkou. A znovu s ovacemi vestoje. Na ledovém trůnu starého kontinentu pevně sedí jedenadvacetiletá estonská krasobruslařka, která se před šesti lety bála, jestli bude žít dál.

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová během mistrovství Evropy v Sheffieldu | foto: Andrew BoyersReuters

Její příběh je nesmírně silný.

Příběh o strachu, odhodlání, víře a velkém návratu.

„Nevím, jak to dělám, ale vím, že jsem nezastavitelná, protože miluji to, co dělám,“ říkala nadšeně na tiskové konferenci, krátce před sheffieldskou půlnocí.

Že zase, i v této sezoně, musela překonávat zdravotní obtíže? Pousmála se: „To je přece naše práce. Když tvrdě pracujete, problémy se občas stanou. Musíte se přes ně přenést a pokračovat – pokud milujete svou práci.“

Tentokrát se jednalo „jen“ o operaci achillovky.

Zato v covidovém roce 2020 bylo mnohem hůř.

Patnáct bodů náskoku. Krasobruslařka Petrokinová obhájila evropský titul

Tehdy propadla na mistrovství světa juniorů v Tallinnu, kde obsadila až 33. místo. Zároveň si delší dobu stěžovala, že je jí občas z neznámých důvodů špatně.

Lékařské vyšetření přineslo šokující diagnózu.

„Máte aplastickou anémii,“ dozvěděla se.

Jedná se o vzácné onemocnění krve, které může být až smrtelné. Tělo při něm přestane produkovat dostatek nových krvinek, což vede ke stupňující se únavě, navíc je tělo náchylnější k infekcím a nekontrolovanému krvácení.

„Diagnostikovali mi nejtěžší stadium této nemoci vyžadující neustálé krevní transfuze, abych si udržela minimální potřebnou hladinu krvinek,“ vzpomínala s odstupem času Petrokinová. „Můj hemoglobin byl tak moc nízký, že pro mě bylo těžké i chodit nebo vylézt do schodů. Dělaly se mi hematomy. Mohla jsem zapomenout na trénink.“

Naléhavě potřebovala transplantaci kostní dřeně, ale vhodný dárce se nenašel. Protože se její stav dál zhoršoval, lékaři se rozhodli pro imunosupresivní terapii.

„Měla jsem padesátiprocentní šanci, že zabere,“ líčila. Pět měsíců ležela v nemocnici bez jakékoli fyzické aktivity. „Maximálně jsem se večer jen pomalu procházela po nemocniční chodbě, protože na víc jsem neměla sílu.“

Terapie zabírala, nicméně lékaři jí upozorňovali: „K bruslení se budete moci vrátit nejdříve za dva nebo tři roky.“

„Tak dlouhá pauza by znamenala ukončit kariéru,“ reagovala.

Později přiznala: „Propadala jsem proto i malým depresím. Potom jsem se ale vzpamatovala a řekla si: Všechno bude v pořádku.“

Když bruslení je lék

Nakonec probíhala léčba rychleji, než si i lékaři představovali.

„Sledovala jsem si tepovou frekvenci pomocí monitoru tepové frekvence, abych zabránila nadměrnému zatížení srdce, protože můj hemoglobin byl mnohem nižší než normálně a v krvi nebylo dostatek kyslíku,“ vyprávěla.

„Každý týden jsem podstupovala krevní testy. V nemocnici jsem měla zavedený centrální žilní katétr se dvěma hadičkami trčícími z těla. Nesměla jsem padat.“

Její trenérka Světlana Varnavská, která jí vedla už od dětství, se svěřila: „V té době o bruslařské kariéře vůbec nemohlo být řeči. Byl to doslova boj o život.“

Přesto první návraty Petrokinové na led, byť zatím jen kratičké a v podstatě rekreační, byly v roce 2021 lékem pro její duši.

Pak jí lékař, nadšený výsledky testů, oznámil: „Mohla byste zkusit lehce trénovat.“

Probrali všechna rizika, důsledně si hlídala fyzickou kondici. „Na trénincích mi byla zima, bolely mě všechny svaly a bála jsem se skákat. Ale s každým dalším tréninkem to bylo lepší nejen fyzicky, ale i psychicky. Získávala jsem zase sebevědomí.“

Rok a půl po diagnóze začala znovu závodit.

I když... „Původně jsem plánovala, že na mé první soutěži pojedu jen krátký program. Potom jsem přece jen zkusila i volnou jízdu. Jenže ta byla na mě ještě příliš dlouhá, tak jsem vynechávala některé prvky, odpočívala a jen mávala na ledu rukama. Ale vydržela jsem až do konce.“

Dál musela užívat léky a chodit na kontroly do nemocnice, posléze se však její krevní obraz vrátil na normální hodnoty.

„Bylo to obrovské vítězství,“ řekla. „Ta nemoc mi změnila pohled na život.“

Jako by mi někdo ukradl tělo

V roce 2022 se kvalifikovala na „domácí“ mistrovství Evropy dospělých v Tallinnu. Skončila osmá a potřetí v sezoně porazila krajanku Kiibusovou, přesto funkcionáři na jediné estonské místo pro hry v Pekingu nominovali Kiibusovou.

Mnozí to považovali za křivdu, ale Petrokinová nezahořkla.

Jen si tu a tam říkala: Proč mi štěstí nepřeje?

Na soutěži Zlatá pirueta v Záhřebu si v roce 2023 při tréninkovém pádu zlomila lýtkovou kost a přišla o půlku sezony. Vrátila se až na mistrovství světa v Montrealu, ačkoliv tvrdila: „Při některých skocích dál cítím bolest v noze. Potřebuji víc času na úplné zotavení, ale žádný jsem neměla.“

Přesto skončila nečekaně sedmá v krátkém programu. Ve volné jízdě však síly došly a sestoupila na 16. místo.

„Měla jsem pocit, že mi někdo ukradl tělo a já ho nemohla ovládat,“ tvrdila tehdy, ovšem s dovětkem: „Až se úplně dám dohromady, bude to jiné.“

A skutečně bylo.

Opět jednou v Tallinnu, svém osudovém městě, předvedla na loňském evropském šampionátu výtečnou volnou jízdu, posunula se s ní na první místo a stala se historicky první estonskou vítězkou mistrovství starého kontinentu. „Sen se mi splnil,“ jásala.

Niina Petrokinová slaví zlato na domácí půdě.

Nyní se plní znovu. Navzdory tomu, že jí vlastní tělo opět brutálně osekalo sezonu, která byla až do ledna všechno, jen ne vydařená.

Nadechni se a jeď

Po osmém místě na zářijovém Nepelově memoriálu v Bratislavě přiznala, že už od února trpí zánětem achillovky. Začátkem října podstoupila operaci. Odhlásila se z obou plánovaných startů v seriálu Grand Prix. Její forma byla záhadou a za top favoritku v Sheffieldu rozhodně neplatila.

„Nadechni se, uvolni a představuj si, že jedeš na tréninku,“ radila jí trenérka Varnavská před krátkým programem.

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová během mistrovství Evropy v Sheffieldu

Načež Petrokinová dominovala stylem start–cíl. Suverénně ovládla krátký program a ještě suverénněji volnou jízdu. Její Duna se stala reklamou na dokonalost a krásu. Pouštní větry fantasy planety ji z nejvyššího stupně neodfoukly.

„Když jsem začala svůj program, publikum bylo tak moc hlasité. Připadalo mi to jako v Tallinnu před rokem – stejná energie, stejně úžasný dav lidí. Dnes jsem cítila, že dokážu cokoliv,“ říkala po volné jízdě.

Dobruslila, klečela omámena štěstím na ledu, chytla se nevěřícně za hlavu. Diváci vstali k ovacím vestoje, v hledišti se rozevlály estonské vlajky. Petrokinová mávala, zářila, vrhla se do náručí trenérky. Já to dokázala. Zase jsem to dokázala.

Uviděla známky a pořadí a nadšeně ukazovala do kamer dva vztyčené prsty. Mohly znázorňovat Véčko, symbol vítězství, ale také číslo dvě na znamení druhého titulu evropské šampionky. Opět na chvíli skryla hlavu v dlaních, zatímco jí Loena Hendrickxová, sedící do té doby v křesle pro vedoucí závodnici, posílala gratulaci v podobě vzdušných polibků.

Petrokinová vybojovala zlato s ohromující převahou 25 bodů. Vylepšila si na šampionátu tři osobní rekordy.

Na stupních vítězů tak stály tři nesmírně spokojené ženy.

Bronzová italská krasobruslařka Lari Naki Gutmanová jásala nad svojí premiérovou medailí z vrcholné akce.

Stříbrná Loena Hendrickxová oslavovala velký comeback po roční závodní pauze kvůli zranění kotníku. „Jsem ráda, že jsem dnes přežila,“ svěřovala se.

A zlatá Petrokinová? „V Estonsku někteří lidé říkali, že je nemožné, abych vyhrála dvakrát za sebou. Chtěla jsem jim ukázat, že se pletou.“

Až by se chtělo říci: Všechno zlé se děje také proto, aby vás to posílilo.

Protože v pátek večer měla tělo i nervy jak ze železa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Adamczykovou zastavila ve čtvrtfinále kolize, Hrůšová jela v Číně malé finále

Eva Adamczyková ovládla šampionát v Bakuriani.

Snowboardcrossařka Eva Adamczyková po chybě soupeřky skončila na Světovém poháru v čínském středisku Tung-pej-ja ve čtvrtfinále. Olympijská vítězka ze Soči z roku 2014, jež se vrací po mateřské...

17. ledna 2026  8:04,  aktualizováno  11:06

Sjezd ONLINE: Ledecké se nedařilo, je zatím nejpomalejší

Sledujeme online
Ester Ledecká bojuje ve sjezdu v Zauchensee.

Světový pohár žen v alpském lyžování se přesunul do italského Tarvisia. V sobotu dopoledne je na programu sjezd, v němž nechybí Ester Ledecká. Jak si vede? Sledujte od 10:45 v podrobné online...

17. ledna 2026  11:06

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Fanoušci v Areně Roda Lavera sledují finále Australian Open mezi Jannikem...

Startuje první grandslam tenisové sezony. Australian Open má za sebou kvalifikační fázi, hlavní soutěž se v areálu Melbourne Park rozhýbe v neděli 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu...

17. ledna 2026  11:03

Fotbalové přestupy ONLINE: Priske junior do Anglie? Pardubice přivedly Sljubyka

Sledujeme online
Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

17. ledna 2026  10:59

Harden dotáhl v NBA Clippers k výhře po prodloužení, Houston porazil Minnesotu

James Harden (vpravo) z LA Clippers si hlídá balon, o který se ho snaží obrat...

Basketbalisté Los Angeles Clippers si v NBA připsali pátou výhru v řadě, Toronto zdolali na jeho palubovce 121:117 po prodloužení. S 31 body a 10 asistencemi jim pomohl James Harden. V atraktivním...

17. ledna 2026  9:41,  aktualizováno  10:54

Skokan Koudelka vylepšil své sezonní maximum, na SP v Sapporu obsadil 17. místo

Český skokan na lyžích Roman Koudelka během Světového poháru v Sapporu.

Skokan na lyžích Roman Koudelka 17. místem v Sapporu zaznamenal svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru za téměř dva roky. Pro osmou výhru v sezoně si do Japonska přijel lídr seriálu Domen Prevc ze...

17. ledna 2026  10:09,  aktualizováno  10:33

Máte nejtěžší stádium nemoci. Zlatá Evropanka se před šesti lety rvala o život

Estonská krasobruslařka Niina Petrokinová během mistrovství Evropy v Sheffieldu

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Že nemůžete vstoupit dvakrát do téže řeky? Niina Petrokinová to dokázala. Znovu je mistryní Evropy. Znovu coby pouštní žena s podmanivým vystoupením na hudbu z filmu Duna. Znovu v pozici, kdy...

17. ledna 2026  10:29

Tenis Australian Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen

Italský tenista Jannik Sinner při tréninku před začátkem Australian Open

Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 18. ledna do 1. února 2026 o tituly na grandslamovém Australian Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také jedenáct Češek a...

17. ledna 2026

Dejte nám víc! Proč tenistům nestačí, že jim grandslam rozdá miliardu a půl

Italský tenista Jannik Sinner při tréninku před začátkem Australian Open

Na úvod s dovolením trochu roztočme bankovky. Před deseti lety mělo tenisové Australian Open dotaci v přepočtu 612 milionů korun, z toho 47 milionů připadlo vítězům. Letošnímu ročníku, který začíná...

17. ledna 2026  9:46

Senzace, dvojí česká radost! Menšík i Macháč získali před Australian Open titul

Jakub Menšík pózuje s trofejí pro vítěze turnaje v Aucklandu.

Parádní začátek sezony pro tenisty Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče! Oba se těsně před startem Australian Open radují z trofejí na okruhu ATP: Menšík ovládl podnik v Aucklandu, Macháč dobyl Adelaide....

17. ledna 2026  8:02,  aktualizováno  8:50

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.