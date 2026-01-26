New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Autor: ,
  9:42
New England Patriots ovládli konferenci AFC, když porazili 10:7 Denver Broncos, a zahrají si rekordní sedmý Super Bowl. Jejich soupeřem ve finále 8. února v Santa Claře budou američtí fotbalisté Seattle Seahawks, kteří si poradili 31:27 s Los Angeles Rams.
Morgan Moses a Hunter Henry z New England Patriots slaví triumf v konferenci...

Morgan Moses a Hunter Henry z New England Patriots slaví triumf v konferenci AFC. | foto: Ashley LandisAP

New England Patriots po zápase s Denver Broncos.
New England Patriots slaví výhru v American Football Conference, zahrají si...
Christian Gonzalez z New England Patriots během utkání s Denver Broncos.
Fanoušci Denver Broncos sledují zápas s New England Patriots.
5 fotografií

Patriots si Super Bowl zahrají po sedmi letech a poprvé od odchodu Toma Bradyho. S jedním z nejlepších quaterbacků v historii soutěže ovládli play off v letech 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 a 2018.

Jak krásně to zní... Kansas City Chiefs se přestěhují do Kansasu, už žádné Missouri

Proti Seattlu si zahrají o sedmý titul, kterým by se osamostatnil v historickém pořadí. Zatím se Patriots o rekord dělí s Pittsburgh Steelers.

Seahawks jsou ve finále počtvrté, jediný dosavadní úspěch zaznamenali v roce 2013. Dosud poslední účast v Super Bowlu slavili před dvanácti lety, kdy prohráli 24:28 právě s Patriots.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Tatran vs. Vary BohemiansFlorbal - 20. kolo - 26. 1. 2026:Tatran vs. Vary Bohemians //www.idnes.cz/sport
26. 1. 17:30
  • 2.95
  • 4.49
  • 1.85
Sparta vs. OlomoucHokej - 46. kolo - 26. 1. 2026:Sparta vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
26. 1. 18:30
  • 1.45
  • 4.75
  • 6.17
Hellas vs. UdineseFotbal - 22. kolo - 26. 1. 2026:Hellas vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
26. 1. 20:45
  • 2.93
  • 2.91
  • 2.78
Everton vs. LeedsFotbal - 23. kolo - 26. 1. 2026:Everton vs. Leeds //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.69
  • 3.20
  • 2.93
Girona vs. GetafeFotbal - 21. kolo - 26. 1. 2026:Girona vs. Getafe //www.idnes.cz/sport
26. 1. 21:00
  • 2.32
  • 2.93
  • 3.90
Columbus vs. Los AngelesHokej - - 27. 1. 2026:Columbus vs. Los Angeles //www.idnes.cz/sport
27. 1. 01:00
  • 2.39
  • 3.85
  • 2.62
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Šťastný, Okamura i vysmátý Topolánek. Jaké známé osobnosti přilákala Barcelona?

Tomio Okamura, předseda Poslanecké sněmovny, pečlivě sleduje výkon týmu...

Eden ve středu prožil jeden z těch nezapomenutelných fotbalových večerů. Mrazivé počasí s teplotami hluboko pod nulou připravilo skvělou protiváhu k zapáleným fanouškům, kteří ve Vršovicích sledovali...

Fotbalista Ševčík se zasnoubil v Dubaji, o ruku požádal hvězdu z Love Islandu

Ševčík Maršálková

Radostné období prožívá český fotbalista Michal Ševčík. Záložník, který patří pražské Spartě a aktuálně hraje za Mladou Boleslav, se zasnoubil s partnerkou Sárou Maršálovou, známou například z...

Bartůňková šokovala světovou desítku! Postupují také Menšík, Macháč či Plíšková

Nikola Bartůňková slaví postup do třetího kola Australian Open.

Od našeho spolupracovníka v Austrálii O největší překvapení dosavadního průběhu Australian Open se postarala Nikola Bartůňková. Devatenáctiletá česká tenistka senzačně udolala světovou desítku Belindu Bencicovou a postoupila do třetího...

Slavia - Barcelona 2:4, domácí vedli, ale po pauze už dotěrní být nedokázali

Slávistický brankář Jindřich Staněk inkasuje gól v utkání s Barcelonou.

Slávističtí fotbalisté vedli, slavné Barceloně dali dokonce i druhý gól, ale stejně z výborného zápasu nemají nic. Ve svém sedmém vystoupení v základní části Ligy mistrů podlehli 2:4, když hosté duel...

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

Zástup nadějí potěšil, ale rychle vyhasl. Bez nasazení to jde těžko, zjistili tenisté

Jakub Menšík slaví postup do osmifinále Australian Open.

Patnáct zástupců na začátku? Fantastické. Sedm ve třetím kole? Možná ještě lepší. Ale pouze dva v osmifinále a navíc bez dalšího postupu? Rozpačité. Zhruba tak můžeme zhodnotit vystoupení českých...

26. ledna 2026  10:35

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Do zimních olympijských her v roce 2026 zbývá posledních pár dnů. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Už teď se můžete podívat na program jednotlivých...

26. ledna 2026  10:34

Keysová titul na Australian Open neobhájí, Nouza a Rikl jsou ve čtvrtfinále čtyřhry

Aktualizujeme
Jessica Pegulaová a Madison Keysová po osmifinále Australian Open.

Americká tenistka Madison Keysová titul na grandslamovém Australian Open neobhájí. V osmifinále prohrála 3:6 a 4:6 s krajankou Jessicou Pegulaovou, která je turnajovou šestkou. Vítězka se ve...

26. ledna 2026  7:10,  aktualizováno  10:33

Trubač o návratu do Hradce: Změnu jsem potřeboval. A čekám větší ambice

Daniel Trubač je zpátky ve fotbalovém Hradci Králové. (14. ledna 2026)

Pro Daniela Trubače, rodáka z Opočna, jde o fotbalový návrat domů. Po událostech, které ho nedávno mohly zavát úplně jinam. Hlavně na začátku loňského podzimu totiž jeho jméno už téměř viselo na...

26. ledna 2026  10:13

Čtverný axel? Reálný je, ale vyžaduje obrovskou práci, říká bronzový Reshtenko

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Georgii Reshtenko, český krasobruslař a čerstvý...

Cenný kov pro české krasobruslení získal po dlouhých třinácti letech. Čerstvý držitel bronzové medaile z mistrovství Evropy v krasobruslení Georgii Reshtenko promluvil v Rozstřelu o emocích z...

26. ledna 2026

Australian Open 2026: Program, výsledky, s kým hrají čeští tenisté

Jiří Lehečka podává v prvním kole Australian Open.

Odstartoval první grandslam tenisové sezony. Hlavní soutěže Australian Open probíhají v areálu Melbourne Park od neděle 18. ledna. Do bojů o velké peníze, prestiž a slávu se zapojila i početná česká...

25. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  26. 1. 9:58

Jelínkovo kariérní intermezzo v Brně: Basket, rohlík a margotka mi už chyběly

David Jelínek z Brna při trestném hodu

Když asistentovi trenéra brněnského Basketu Janu Pavlíkovi před třiceti lety dal kouč důvěru a nasadil jej poprvé mezi muže, vzal nejlepší střelec české historie Josef Jelínek míč, přihrál jej...

26. ledna 2026  9:49

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Morgan Moses a Hunter Henry z New England Patriots slaví triumf v konferenci...

New England Patriots ovládli konferenci AFC, když porazili 10:7 Denver Broncos, a zahrají si rekordní sedmý Super Bowl. Jejich soupeřem ve finále 8. února v Santa Claře budou američtí fotbalisté...

26. ledna 2026  9:42

Zranil jsem se ještě před sezonou, přiznal Smejkal. Plzeň mu připomínala Třinec

Jiří Smejkal je po čtyřech měsících zpět v sestavě Dynama. (25. ledna 2026)

Hokejisté Plzně v neděli v Pardubicích dokazovali, že jsou právem na vrchu extraligové tabulky. Dynamo sice opticky dominovalo, Západočeši jej však deptali protiútoky, svým dílem přispěl také...

26. ledna 2026  8:56

Nostalgický návrat o deset let zpět. Jak vypadali sportovci v roce 2016?

Momentka z vyhlášení Sportovce roku - zleva Josef Dostál, Lukáš Krpálek,...

Nostalgie, té nikdy není dost. Obzvláště v časech turbulentních. Proto vás zřejmě nepřekvapí, že hned zkraje nového roku zaplavil sociální sítě jednoduchý trend: Pochlubte se, jak jste vypadali před...

26. ledna 2026  8:30

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dostál vychytal šestou výhru v řadě. Hertl, Hronek a Klapka asistovali

Lukáš Dostál z Anaheim Ducks během utkání s Calgary Flames.

Nedělní zápasy hokejové NHL přinesly tři české asistence. Prosadil se útočník Adam Klapka z Calgary, výhru 4:3 po prodloužení ale nakonec slavil brankář Anaheimu Lukáš Dostál. Byl to pro něj už šestý...

26. ledna 2026  7:15,  aktualizováno  8:28

Quickley hrdinou, Toronto porazilo lídry. Minnesota v napjaté atmosféře propadla

Immanuel Quickley z Toronto Raptors (vpravo) slaví výhru nad Oklahoma City...

Basketbalisté Oklahoma City prohráli v NBA podruhé za sebou. Obhájci titulu doma překvapivě podlehli Torontu 101:103 a připsali si desátou porážku v sezoně. Nadále zůstávají nejlepším týmem soutěže,...

26. ledna 2026  7:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.