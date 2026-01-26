New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Patriots si Super Bowl zahrají po sedmi letech a poprvé od odchodu Toma Bradyho. S jedním z nejlepších quaterbacků v historii soutěže ovládli play off v letech 2001, 2003, 2004, 2014, 2016 a 2018.
Proti Seattlu si zahrají o sedmý titul, kterým by se osamostatnil v historickém pořadí. Zatím se Patriots o rekord dělí s Pittsburgh Steelers.
Seahawks jsou ve finále počtvrté, jediný dosavadní úspěch zaznamenali v roce 2013. Dosud poslední účast v Super Bowlu slavili před dvanácti lety, kdy prohráli 24:28 právě s Patriots.