Kouč s vizáží mrože a milovník hamburgerů vstoupil mezi legendy

Reid patří v NFL mezi nejzkušenější kouče. Stačí se podívat na seznam současných hlavních trenérů, kteří pod ním startovali kariéru:

Doug Pederson - Jacksonville Jaguars,

Ron Rivera - Washington Commanders,

Sean McDermott - Buffalo Bills,

John Harbaugh - Baltimore Ravens,

Todd Bowles - Tampa Bay Buccaneers.

Nedělní Super Bowl proti Eagles byl pro Reida speciální. Právě u nich odstartoval v roce 1999 svou kariéru na postu hlavního trenéra.

Na angažování Reida vzpomínal před Super Bowlem majitel Eagles Jeffrey Lurie. „Při hledání nového trenéra jsme zjistili, že stál za úspěchem útoku Packers a že je velký lídr. Měl všechny předpoklady, které jsme u nového trenéra hledaly. Na pohovoru byl nesmírně připravený. Byl to jeden z nejlepších pohovorů, co jsem v životě zažil.“

Reid si rychle vydobyl pověst ofenzivního génia a s Eagles se rychle dostali na špici konference NFC. Eagles pod jeho taktovkou postoupili čtyřikrát v řadě do konferenčního finále a v sezoně 2004 až do Super Bowlu, ve kterém nakonec podlehli New England Patriots.

Ve čtrnácti sezonách u kormidla dovedl Reid Eagles celkem pětkrát do konferenčního finále a do jednoho Super Bowlu. Na titul ale nedosáhl, a tak začal Reid dostávat nálepku kvalitního trenéra, který nedokáže tým dostat v play off až k vysněnému cíli.

Po sezoně 2012 se cesty Reida a Eagles rozešly. Tento krok nakonec prospěl oběma stranám. Klub z Philadelphie vyhrál první pohár v roce 2018 a Reid slaví úspěchy s Chiefs.

Snová spolupráce Reid - Mahomes

Reidovi v novém angažmá výrazně pomohlo draftování quarterbacka Patricka Mahomese. Historie NFL je bohatá na legendární dvojice na postech hlavního trenéra a quarterbacka. Příkladů jako Bill Belichick a Tom Brady nebo Bill Walsh a Joe Montana bychom našli více.

Současná éra patří Reidovi s Mahomesem. Tři účasti v Super Bowlu ve čtyřech sezonách a dva tituly, to už je skutečně sportovní dynastie. Mahomes byl po vítězném Super Bowlu proti takovému označení. „Nebudu mluvit o dynastii, protože jsme ještě neskončili,“ vysvětloval s trofejí v ruce.

Reid v 65 letech stále platí za jednoho z nejkreativnějších ofenzivních trenérů v lize. A když máte ve svém týmu nejlepšího quarterbacka současnosti, tak je to téměř neporazitelná kombinace.

Hráči Chiefs si hraní pod zkušeným koučem nemohou vynachválit. To platí i o jedné z největších hvězd v týmu Travisi Kelcem.

Fanoušci Kansas City Chiefs křepčí po finále NFL.

„Lidi se mě pořád ptají, jak je možné, že jsem na hřišti pořád tak volný. Andy Reid, baby,“ směje se.

Svou ofenzivní genialitu Reid potvrdil také v Super Bowlu. Dva touchdowny ve druhém poločase skórovali Chiefs po passu Mahomese na úplně volné spoluhráče. Reid byl schopen zahlásit akce, které přesně atakovaly slabé místo v obraně Eagles. Takto jednoduché touchdowny se v Super Bowlu vidí málokdy.

Oslava s cheeseburgerem

Kromě své fotbalové geniality je Reid známý svou oblibou v cheeseburgerech. „Dám si největší cheeseburger, jaký jste kdy viděli. Možná dvojitý,“ radoval se po zisku prvního Super Bowlu v roce 2020 při televizním rozhovoru bezprostředně po výhře nad San Francisco 49ers.

Také proti Eagles hrálo roli jídlo. Výše zmíněné touchdownové akce pojmenoval Read jako „corn dog“.

„Prostě rádi jíme,“ vysvětlil asistent Reida Eric Bieniemy na otázku novináře Petera Kinga.

Fanoušci Chiefs se mohou radovat. Dva Super Bowly mají v kapse a dokud funguje spolupráce Reida s Mahomesem, tak budou pravděpodobně ve hře i v budoucích sezonách. Belichick s Bradym získali šest titulů.

Je možné, aby nedostižný rekord překonala hned další dvojice legend?