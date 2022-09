Na Super Bowlu to roztočí Rihanna. Halftime show je příležitost pro Apple Music

Finále NFL není pouze sportovním svátkem. Super Bowl Halftime Show přitahuje obrovskou pozornost díky atraktivní podívané a hvězdnému obsazení.

Na posledním Super Bowlu společně vystoupili Eminem, Snoop Dogg, Dr.Dre, 50 Cent nebo Mary J. Blige. Patnáctiminutové vystoupení vidělo podle NFL více než 120 milionů diváků.

NFL je schopná přilákat na poločasovou show ty největší světové interprety a je tradicí, že zpěváci nebo skupiny za vystoupení neinkasují honorář. To ale neznamená, že by to hvězdy hudební scény dělaly jako charitu bez obchodních zájmů.

Účinkování na Halftime Show je velice prestižní záležitostí a po vystoupení se hudebním hvězdám dramaticky zvedne streamování jejich skladeb na Spotify a dalších hudebních platformách.

Dr. Dre se mohl těšit z nárůstu streamování jeho skladeb na Spotify o 185 procent. Mary J. Blige a její skladba No More Drama vyletěla dokonce o 520 procent.

Kromě zpěváků a skupin vidí v poločasové přestávce Super Bowlu potenciál také Apple. Kancelář NFL oznámila, že streamovací služba Apple Music bude novým partnerem Halftime Show. Apple podle Pro Football Talk za toto partnerství na pět let zaplatí každý rok 50 milionů dolarů.

„Nemohli jsme si přát vhodnějšího partnera pro světově nejsledovanější hudební vystoupení než Apple Music,“ stojí v prohlášení NFL.

Prvním interpretem, který vystoupí v Apple Music Super Bowl Halftime Show bude Rihanna. Světoznámá zpěvačka na svůj facebook či twitter přidala bez komentáře fotku s míčem.

V přestávce Super Bowlu dříve vystoupili například Shakira s Jennifer Lopezovou, Lady Gaga, Katy Perry nebo dříve i Michael Jackson.

Super Bowl je na programu 13. února v Glendale v Arizoně. O poločasové přestávce je jasno. Teď už zbývá zjistit jen to nejdůležitější. Jaké týmy se probojují do zápasu o nejslavnější trofej amerického fotbalu.