Bitvu rivalů rozhodl kolaps Dallasu. Jenže poražení hází prohru na sudí

Cowboys byli před zápasem mírnými favority. Průběh zápasu tomu ale nenapovídal a 49ers se dostali až do vedení 23:7. I díky chybám 49ers se Cowboys ale vrátili v závěrečné čtvrtině zpět do hry. Osm minut před koncem duelu quarterback Dak Prescott snížil na rozdíl pouhých šest bodů.

Obrana domácích v závěru po chybách 49ers vybojovala navíc ještě poslední příležitost. Na záchranu sezony dostali Cowboys 32 vteřin. K dispozici už ale neměli žádný cenný timeout.

Komická koncovka

14 vteřin před koncem si obrana 49ers vzala timeout. Míč byl v tu chvíli 41 yardů od endzóny. Z této vzdálenosti už by Prescott dokázal hodit pokus o touchdown, ale šance na úspěch je při takové situaci výrazně nižší. Cowboys se chtěli dostat ještě do lepší pozice před závěrečným passem do endzóny.

„Prescott musí házet ke kraji hřiště nebo už rovnou do endzóny,“ vysvětloval před akcí spolukomentátor a bývalý quarterback Cowboys Tony Romo. Zastavením ve hřišti by totiž čas ubíhal dál a hrozil by konec zápasu.

Prescott zachytil rozehrávku, naznačil, že hledá spoluhráče na přihrávku a najednou se rozeběhl sám.

9 vteřin před koncem zápasu se Prescott vrhá k zemi 25 yardů od endzóny. „Prescott běží s míčem sám. Nemyslím si, že tohle vyjde,“ předpovídal překvapený komentátor zápasu Jim Nantz. Cowboys byli v mnohem lepší pozici pro závěrečnou akci, ale čas běžel dál.

Dak Prescott vybojoval lepší pozici pro Dallas:

7 vteřin před koncem Prescott vstává a předává míč svému centerovi. Před další rozehrávkou ale musí postavit míč na místo rozhodčí.

4 vteřiny před koncem se rozhodčí prodírá mezi hráči Cowboys, aby se dostal k míči a položil ho na nové místo. Při snaze dostat se rychle k míči se sráží s Prescottem.

2 vteřiny před koncem rozhodčí uvolní pozici pro rozehrání.

Prescottova srážka s rozhodčím:

NFL Memes @NFL_Memes Best blocking the Cowboys had all game

S vypršením času má Prescott stále míč v rukách a je evidentní, že s ním nestihl hodit na zem včas.

Komická a zároveň špatně natrénovaná koncovka byla na světě a pro populární Cowboys skončila sezona opět trpce.

„To je konec! Umpire se musí dotknout míče. Nemůžete si postavit míč na nové místo sami. Dak Prescott měl po doběhnutí vyhledat rozhodčího a dát mu míč. Nemůžete ho dát svému centrovi,“ vysvětloval svým typicky energickým stylem Romo.

„Toto je konec zápasu,“ zahlásil hlavní rozhodčí Alex Kemp.

Hledání chyb jinde

Střet mezi rivaly tak dopadl šíleným způsobem. Někteří fanoušci dokonce hodili na rozhodčí při cestě do šaten odpadky. V NFL ojedinělý jev. Promarněnou šanci ale mohou vyčítat pouze svému týmu. Rozhodčí v této situaci udělali vše správně.

Barstool Sports @barstoolsports Cowboys fans are RIPPING trash at their own players

Hlavní trenér Cowboys Mike McCarthy přesto po zápase házel vinu na kolizi arbitra s hráčem. „Nikdy jsem neviděl, aby se rozhodčí srazil s quarterbackem. Snažili jsme se dostat blíž k endzóně pro závěrečnou akci.“

Také Prescott hovořil podobně: „Trénujeme to pořád dokola. Nevím, proč se se mnou rozhodčí srazil. Kdybych věděl, že se něco podobného stane, tak bych na zem skočil dřív. Přišlo mi ale, že máme dost času na zastavení hodin.“

Od Cowboys to byl velký risk, který nevyšel. „Nemůžete nechat osud zápasu a sezony na jedné nebo dvou vteřinách,“ kontroval ve svém článku renomovaný novinář Peter King.

49ers tak se štěstím ubránili vedení a v dalším kole play off se představí proti favoritovi NFC konference - Green Bay Packers. Pro Cowboys sezona skončila dalším obrovským zklamáním i trapnou tečkou.