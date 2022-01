Nabité víkendové NFL menu: bitva historických rivalů jako třešnička

„Jerry World“ majitele Cowboys Jerryho Jonese bude na nohou. Fanoušci Cowboys se na tohle těšili přes čtyři roky. Tak dlouho si nejpopulárnější tým v Americe nezahrál zápas v play off. Teď navíc vyzve historického rivala - San Francisco 49ers. Na AT&T Stadium to bude párty.

Léta to Cowboys na 49ers v play off uměli. Nikdo v klubové historii nevyřadil San Francisco z play off tolikrát jako právě Cowboys. Tým legendárního kouče Dallasu Toma Landryho v sedmdesátých letech patřil k hegemonům vzájemných zápasů.

„The Catch“

Epický zápas mezi oběma rivaly se odehrál v NFC Championship Game 1981, kdy tight end Dwight Clark v poslední sekundě zápasu chytil přihrávku legendárního quarterbacka Joea Montany a 49ers o pár dní později dokráčeli k prvnímu Super Bowlu v historii.

Clarkův touchdown je dodnes známý jako „The Catch“ a patří k legendárním momentům v historii NFL.

Zkraje 90. let oba týmy opravdu patřily k tomu nejlepšímu, co NFL mohla nabídnout. Obrovské množství superhvězd na obou stranách. Ofenzivní ikony Cowboys Troy Aikman, Emmitt Smith, Michael Irvin proti Steve Youngovi, Jerrymu Riceovi a Deionu Sandersovi. Poslední jmenovaný hrál dokonce za oba kluby.

V NFC Championship Game se týmy střetly od roku 1992 do 1994 třikrát za sebou. Poslední bitvu vyhráli 49ers, a pak se radovali z pátého Super Bowlu v historii, zatím jejich posledního.

Nedělní bitva zřejmě nenabídne na trávníku tolik superhvězd jako ty z poloviny 90. let. Kvalitních hráčů je ale na obou stranách i tak slušné množství.

Domácí Cowboys se budou hodně spoléhat na svůj útok. Quarterback Dak Prescott je s největší pravděpodobností budoucím držitelem ocenění „Comeback Player of the Year“. Po těžkém zranění kotníku se vrátil letos ve skvělé formě a patřil k nejlepším quarterbackům ligy. V sezoně naházel 37 touchdownů a obrana 49ers bude mít co dělat, aby jeho útok zastavila. Wide receiveři Amari Cooper a CeeDee Lamb jsou zdraví. Hosté to nebudou mít vůbec lehké.

Obrana Cowboys si navíc v sezoně připsala nejvíc defenzivních zisků ze všech týmů ligy. Mladíci Trevon Diggs a Micah Parsons jsou připraveni na další zisky balónu soupeře. Útok San Francisca vedený quarterbackem Jimmym Garoppolem se tak bude muset mít na pozoru. Zbytečné interceptiony mohou být zásadním rozdílem vyrovnaného zápasu.

Nervozita i dominance běhu

Na první pohled se Cowboys před domácími fanoušky mohou zdát jako velký favorit, kouč hostů Kyle Shanahan je ale skvělý stratég, který už byl přes svůj mladý věk v řadě velkých bitev NFL.

„Tohle by mohla být jedna z dalších. Miloval jsem ty duely v období 1992 až 1994, tehdy oba týmy dominovaly. Kdo vyhrál vzájemný zápas, došel k Super Bowlu. Věřím, že i letos vítěz tohoto zápasu může dokráčet daleko,“ doufá Shanahan.

49ers jsou navíc do play off povzbuzení velkou výhrou v závěrečném kole na hřišti Los Angeles Rams, kde prohrávali už 0:17. Zvládli ale neskutečný comeback a na poslední chvíli se prosmýkli do play off.

Český podcast věnovaný aktuálnímu dění v NFL:

Pokud se parta kolem tight enda George Kittla, Deeba Samuela a defenzivní hvězdy Nicka Bosy dostane brzy do vedení, tak mají velkou šanci překvapit.

„49ers mají neskutečný běhový útok. Když dobře začnou, budou kontrolovat čas, tak bude ohromně těžké je zastavovat. Dallas musí zachytit začátek zápasu, vyrovnat se s nervozitou. To je pro ně zásadní,“ soudí expert Michael Lombardi.

Wild Card víkend nabídne ještě dalších pět zápasů. Bengals vs. Raiders, Bills vs. Patriots, Eagles vs. Buccaneers, Chiefs vs. Steelers a Rams vs. Cardinals. Menu amerického fotbalu je tedy na víkend opravdu vydařené. Hlavní chod ale čekejte v neděli večer mezi Cowboys a 49ers.