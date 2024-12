Jackson na Vánoce překonal rekord NFL, v Houstonu zářila i Beyoncé

11:09

Dvojnásobný nejužitečnější hráč ligy amerického fotbalu NFL Lamar Jackson ve vánočním utkání Baltimoru na hřišti Houstonu překonal rozehrávačský rekord v počtu naběhaných yardů, který držel 13 let Michael Vick. Sedmadvacetiletý quarterback v zápase naběhal 87 yardů a v kariéře jich má už 6110, o jeden yard víc než Vick. Baltimore vyhrál souboj týmů, které už si dříve zajistily postup do play off, jednoznačně 31:2.