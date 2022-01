Zápas o všechno: vítěz má play off, poražený končí a NFL si mne ruce

Neděle večer, poslední kolo, poslední zápas základní části. Na jedné straně Los Angeles Chargers, na té domácí Las Vegas Raiders. Historičtí rivalové si to rozdají zřejmě o poslední, sedmé, postupové místo v AFC. Co víc si z pohledu soutěže i z pohledu fanouška amerického fotbalu přát?

Vítěz má šanci na Super Bowl, pro poraženého končí sezona těsně před branami play off.

Kdo je favorit?

Hosté mohou spoléhat na quarterbacka Justina Herberta, vycházející hvězdu NFL. Talentovaného hráče, který sice v NFL působí teprve druhou sezonu, ale už se dá zařadit k nejzajímavějším tvářím soutěže. V útoku ho doplňují wide receiveři Keenan Allen a Mike Williams, běh diktuje fenomenální running back Austin Ekeler.

V obraně jsou navíc hvězdy jako Joey Bosa či Derwin James. Talentem mají Chargers jednoznačně navrch a podle kurzů by měli být v zápase favoritem. Zvládli i první duel v sezoně, kdy Raiders smázli.

Na druhou stranu právě Chargers historicky tahle role často nesedí. Není v NFL snad prokletější tým. Tým, co dokáže prohrát i jasné zápasy. Zápasy, kde dominuje a stejně je v závěru ztratí. Nebo i takové jako před dvěma týdny, kdy fatálně selhali na hřišti slabého Houstonu a prohráli 29:41. I kvůli této ztrátě musí v posledním kole bojovat o play off.

NFL @NFL Week 18. Sunday Night. @Chargers vs. @Raiders. The final game of the Biggest Season Ever. Winner to the #NFLPlayoffs! : #LACvsLV | Sunday Jan. 9, 8:20pm ET on NBC https://t.co/4JIt8mavPq oblíbit odpovědět

Domácí Raiders jsou v úplně jiné situaci. Vyhráli tři zápasy v řadě, naposledy na hřišti silných Colts. Jsou na vítězné vlně a vděčni za šanci vůbec bojovat o play off. Vždyť si prošli šílenou sezonou.

Přišli o trenéra Jona Grudena kvůli aférám z minulosti.

Talentovaný wide receiver Henry Ruggs III. opilý způsobil autonehodu, při které zemřela mladá žena. Byl okamžitě vyřazen z týmu.

O pár dní později z týmu vypadl i cornerback Damon Arnette, jenž veřejně vyhrožoval zbraní.

I tak se tým kolem quarterbacka Dereka Carra dokázal oklepat a stmelit.

„Carr je skvělý vůdce. Nebýt jeho, tak tenhle tým je dávno ze hry o play off. Dokázal se za tým postavit při ztrátě kouče i dvou svých spoluhráčů. Klobouk dolů před jeho sezonou,“ smekl analytik NFL Louis Riddick, sám bývalý hráč Raiders.

Drama i vysoká sledovanost

Carra čeká v jeho osmé sezoně v NFL největší zápas kariéry. Play off si ještě nikdy nezahrál. Raiders každoročně nepatří k favoritům a do play off se dostali pouze jedinkrát. Carr se ale v závěru sezony 2016 zranil a o šanci zahrát si v play off přišel. Teď má druhou.

„Prošli jsme si tady za poslední roky obrovskými změnami. Vytvořilo se nové jádro hráčů. Kluci vybraní v pozdějších kolech draftu odvádí skvělou práci. Teď máme životní šanci,“ těší se lídr týmu.

Těší se i Las Vegas. Takhle velký zápas se tam v krátké historii klubu ve městě pochopitelně nehrál. Raiders v minulosti zářili v Oaklandu a chvíli i v Los Angeles. V Las Vegas si budují novou identitu, případné vítězství nad divizním rivalem by mohlo aspoň trochu oživit vzpomínky na slavné časy Raiders. Chargers naopak vzhlížejí do budoucna. Od Herberta a spol. se před sezonou čekalo hodně. Mladý kouč Brandon Staley při své premiérové sezoně na sideline Chargers cítí šance na úspěch.

„V sezoně jsme porazili Chiefs, Bengals, elitní týmy AFC. Věřím, že patříme do play off, musíme si to ale zasloužit na hřišti. Neděle bude vrcholem pro nás všechny,“ těší se bývalý defenzivní koordinátor městského rivala Los Angeles Rams.

NFL tak má, co si nejvíc přála. Dramatický závěrečný zápas soutěže, který rozhodne o posledním postupujícím do play off. A s tím i miliony za jistou vysokou sledovanost závěrečného finále základní části.