Pro hvězdného Bradyho skončila sezona. A možná i celá kariéra

„Miluju tenhle klub, je to skvělé místo. Půjdu domů a zkusím se vyspat, jak nejlépe to po dnešku půjde. Hodně jsem se na tenhle zápas soustředil. Budu to brát den po dni,“ řekl Brady.

Slavný hráč oznámil konec kariéry loni únoru, ale o 40 dnů později rozhodnutí změnil a nastoupil do své 23. sezony NFL. V ní se Bucaneers příliš nedařilo: svou slabou Západní divizi vyhráli navzdory bilanci osmi výher a devíti porážek. Brady tak poprvé zažil základní část s více porážkami než vítězstvími.

„Byl to typický zápas pro náš ročník. Někdy máte štěstí, ale většinou vyhraje tým, který si to zaslouží. Soupeř hrál dnes dobře,“ ocenil Brady Cowboys, kteří v základní části vyhráli 12 utkání.

Brady strávil dvacet sezon v NFL v týmu New England Patriots. V roce 2020 odešel do Tampa Bay a hned v prvním ročníku dovedl Bucaneers k triumfu v Super Bowlu.

Jako jediný hráč v historii ovládl finále ligy sedmkrát, mezi jeho další rekordy patří nejvíc výher na pozici quarterbacka v základní části (251) a v play off (35), nejvíce úspěšných přihrávek (7 753) a nejvíce přihrávek na touchdowny (649).