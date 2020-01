Král je mrtev. Co bude s Bradym a kdo se přiblíží Super Bowlu?

Místy prachbídný ofenzivní výkon party kouče Billa Belichicka byl hlavním důvodem proč se hegemon posledních sezon překvapivě loučí ze sezonou dřív než jindy.

Nad Patriots navíc visí otazník, co bude s největší hvězdou, ale také stárnoucím quarterbackem Tomem Bradym. Prodlouží si ještě o rok legendární kariéru a zůstane u Patriots, nebo na závěr kariéry vyzkouší angažmá v jiném týmu NFL?

I přes slabší výkony, způsobené z části slabým ofenzivním arzenálem Patriots, by o něj na trhu byl jistě stále zájem. Je jen na Bradym, kde v příští sezoně nastoupí.

Tom Brady z New England v zápase s Tennessee

Pád Patriots však jistě potěšil dalších osm týmů, které se chystají na Divizní kolo play off NFL.

Objev roku proti katům favorita?

V loňském play off se quarterback Baltimore Ravens Lamar Jackson s vyřazovacími boji pouze seznamoval, když byl proti Los Angeles Chargers sedmkrát sackován a ze hřiště odcházel poražen. Letos proti nažhaveným Titans ale vstupuje ve zcela jiné pozici. Největší adept na cenu pro hráče roku válcuje soupeře mrštností, rychlýma nohama a dokonce i velmi přesnou přihrávkou.

A mohl by ho znejistit zápas play off? Stačí se však podívat na Jacksonovy statistiky v zápasech v hlavním vysílacím čase: tři výhry ze třech pokusů, jedenáct naházených touchdownů a další dva naběhané po zemi.

Ofenzivní koordinátor Ravens Greg Roman postavil kolem mladého quarterbacka precizní ofenzivu, proti které to budou mít Titans ohromně těžké. Ani zopakování fenomenálního výkonu running backa Dereka Henryho proti Patriots by tentokrát Titans nestačilo. Quarterback Ryan Tannehill bude muset výrazně častěji využívat wide receivery A. J. Browna a Coreyho Davise, jinak to budou mít hosté ohromně těžké.

Souboj quarterbacků nové generace

Pokud máte rádi ofenzivní fotbal, na tenhle zápas se musíte těšit. Quarterbaci Patrick Mahomes a Deshaun Watson si to rozdají na Arrowhead podruhé v této sezoně. V prvním případě, i trochu překvapivě, díky skvělému běhovému útoku vyhráli Houston Texans. Carlos Hyde a Duke Johnson totálně rozebrali obranu Kansas City Chiefs.

Tentokrát ale bude mít opět ve formě hrající MVP loňské sezony Patrick Mahomes k dispozici všechny své zbraně Tyreeka Hilla, Travise Kelceho, Sammyho Watkinse a Mecoleho Hardmana. Obrana Texans naopak celou sezonu ukazovala, že se jim nedaří zastavovat dlouhé přihrávky za obranu, ve kterých Mahomes tak vyniká.

Dokáže Watson dotáhnout svůj tým do dalšího kola podobně jako v sobotu, když ožil v druhé půli a nakonec byl hlavním strůjcem kolapsu Buffalo Bills?

Nažhavení Vikingové jdou na dalšího favorita

Pro většinu fanoušků byl největší šok, když si Minnesota Vikings došlápla na favorizované New Orleans Saints. Running back Dalvin Cook ničil obranu domácích. Quarterback Kirk Cousins konečně nepodlehl tlaku velkému zápasu a přehrál hvězdného Drewa Breese. Vikings tak cestují na hřiště San Francisco 49ers, nejsilnějšího týmu NFC v základní části.

Obrana Minnesoty bude muset předvést další skvělý výkon. Quarterback 49ers Jimmy Garoppolo má totiž k dispozici „tříhlavou saň“ running backů Matta Breidu, Raheema Mosterta a Tevina Colemana, kteří celou sezonu demolují obrany soupeřů. Pokud se svěřencům kouče Mika Zimmera náhodou podaří tyhle tři zastavit, je tu ještě hlavní hvězda 49ers tight end George Kittle. Právě jeho souboje s obranou Vikings budou určitě stát za to.

Vzpomínky na historický comeback

Jenom pouhá myšlenka na NFC Champions zápas 2015 budí fanoušky Green Bay Packers ze sna. Teď přišel čas na odvetu neuvěřitelně ztraceného zápasu proti Seattle Seahakws.

Odveta veledůležitého play off zápasu se tentokrát odehraje na promrzlém Lambeau Field a právě výhoda domácího prostředí by mohla rozhodnout ve vyrovnané bitvě ve prospěch Green Bay.

Russell Wilson (vlevo) a Marshawn Lynch na tréninku Seattle Seahawks

I po letech u toho nebude chybět hvězdná dvojice Hawks Russell Wilson a Marshawn Lynch. Prvně jmenovaný tehdy prožil se čtyřmi interceptiony jeden z nejhorších zápasů své kariéry, naopak Lynch v zápase dominoval a byl hlavním důvodem, proč Seahawks dokázali v závěru utkání dohnat 16bodovou ztrátu a zvítězit.

Teď ale od třiatřicetiletého running backa, který si ještě před měsícem užíval pláže v Kalifornii, lze jen těžko čekat podobně dominantní výkon. Fanoušci Hawks však určitě věří, že se i tentokrát v bitvě hvězdných quarterbacků budou opět radovat oni.