New York se opět baví fotbalem. Z otloukánka je překvapení. Vydrží mu to?

Jediná účast v play off za posledních deset let. Přešlapy vedení, vyhazovy trenérů, skandály hvězd. Slavná značka New York Giants opravdu nepřinášela svým fanouškům příliš radosti. Zmar v nahrazení legendy Eliho Manninga i přehmaty dnes již bývalého generálního manažera Davida Gettlema měly za následek, že Giants patřili k nejhorším týmům ligy.

Hrdost fanoušků na klub, jehož dres oblékala taková legenda NFL jako Lawrence Taylor, byla pryč.

U sousedů, New York Jets, ale nebyla situace o nic lepší, naopak. V NFL není tým, jenž by na účast v play off čekal déle než „Green Gang“. Jedenáct let bez jediného zápasu o vytouženou Lombardi Trophy.

Podobné přehmaty jako u Giants, se kterými se dělí o MetLife Stadium. Neschopnost roky získat franchise quarterbacka a špatný skauting mladých talentů budí fanoušky v zelených dresech ze spaní. Vzpomínky na legendárního quarterbacka Joea Namatha jsou staré přes 50 let.

Po šesti odehraných kolech se zdá, že oba často vysmívané týmy možná konečně vykročily správným směrem.

Skvělý koučing

Giants před sezonou sáhli do Buffala po Brianu Dabbolovi na pozici hlavního trenéra. Bývalý ofenzivní koordinátor Dolphins a Bills se zdá být trefou. Společně s ofenzivním koordinátorem Mikem Kafkou a defenzivním expertem Donem Martindalem vytvořili skvělé trenérské trio.

Sestava Giants má stále svoje limity. Quarterback Daniel Jones možná není v dlouhodobých plánech klubu, tým ale vítězí. Z šesti utkání prohrál jen jediné. V Londýně zaskočil favorizované Green Bay Packers a doma otočil vývoj utkání proti Ravens.

Giants nehrají ofenzivní fotbal, spoléhají na kvalitní obranu a běhový útok s hvězdným Saquonem Barkleym. Čekají na chyby soupeře. Zatím jich dokážou skvěle využít.

Saquon Barkley (modrá 26) z New York Giants skáče pro body v zápase s Baltimore Ravens.

„Mají výtečné načasování. I když po první půlce prohrávají, udržují se na dostřel. Nepanikaří. To je známka kvalitní trenérské práce. Zatím mají i potřebné štěstí a jsou největším překvapením soutěže,“ má jasno analytik Louis Riddick.

Tryskáči ve formě

U Jets po další sezoně zmaru nedošlo k velkým změnám. Po prvním roce na pozici hlavního kouče dostal Robert Saleh šanci pokračovat. Důvěra se snad začíná vyplácet.

Podceňovaný klub se nastartoval v druhém hracím týdnu, kdy otočil fantasticky v závěru zápas proti Clevelandu. Ještě dvě minuty před koncem prohrávali o 13 bodů. Podle historických statistik měli Browns v tu chvíli jistotu vítězství na 99,9 %. V posledních více než 2 000 zápasech se nestalo, že by nějaký tým ztratil výhru takhle těsně před koncem s takovým náskokem.

Stalo se to tentokrát. Browns chybovali a Jets se povedl sportovní zázrak. Stadion Clevelandu byl v šoku, Jets otočili zápas na 31:30 a ubránili se i poslední zoufalé snaze Browns.

Tahle bitva zdá se nastartovala formu Jets. Ti z šesti zápasů čtyřikrát vyhráli.

Naposledy si podobně jako Giants vyšlápli na Packers na slavném stadionu Lambeau. Běhovou hrou a kvalitní defenzivou totálně otrávili favorita a hvězdný Aaron Rodgers se svými spoluhráči odcházel ze hřiště s pískotem po prohře 10:27.

„Jets i Giants probudili v New Yorku hlad po americkém fotbalu. To tady nebylo minimálně sedm let. Trh stagnoval, zájem opadl. Teď je nadšení zpět. Giants i Jets mají mladý tým, hodně otazníků, ale zatím hrají nad očekávání,“ popisuje novinář Peter Schrager.

Počáteční očekávání může brzy opadnout. I tak je to velký příslib pro fanoušky z tak velkého sportovního trhu, jakým je New York. Tahle cesta má správný směr.